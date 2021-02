La presentadora de TV Laura Berman dice que su hijo murió de sobredosis luego de que un traficante se conectara con él en Snapchat

Noticias

(CNN) — La terapeuta de relaciones y presentadora de televisión Laura Berman está de luto por su hijo adolescente que, según ella, murió de una sobredosis de drogas que le compró a alguien con quien se conectó en Snapchat, según su publicación en las redes sociales.

«Mi hermoso niño se ha ido. 16 años», publicó Berman en Instagram sobre la muerte de Samuel Berman Chapman. «Refugiado en casa. Un traficante de drogas se conectó con él en Snapchat y le dio Xanax o Percocet con fentalino (la toxicología lo dirá) y tuvo una sobredosis en su habitación. Lo hacen porque engancha a la gente todavía más y es bueno para el negocio, pero provoca sobredosis y los muchachos no saben lo que están tomando», dijo.

«Mi corazón está completamente destrozado y no estoy segura de cómo seguir respirando», agregó. «Publico esto ahora solo para que no muera ni un niño más. Lo vigilábamos muy de cerca. Un estudiante con las mejores notas. Preparándose para la universidad. La experimentación salió mal. Recibió las drogas en la casa. Por favor, vigila a tus hijos y VIGILA SNAPCHAT. Así es como las consiguen», escribió.

CNN habló con Samuel Chapman, el esposo de Laura y padre de sus tres hijos.

Dijo que su hijo menor encontró a Samuel en su habitación acostado boca arriba y con «una pose clásica de muerte con fentanilo, donde (…) su respiración se elentece tanto que su cuerpo comienza a convulsionar».

Samuel había experimentado con la marihuana antes, dijo Chapman. Le hacían pruebas de uso de drogas activamente y las pasaba.

«Nunca hubo una droga dura en nuestra casa que supiéramos, hasta que este traficante de Snapchat conoció a mi hijo en línea», dijo.

La policía y los paramédicos de Santa Mónica respondieron a un llamado desde la casa el domingo por la noche.

Allí encontraron a un menor que estaba inconsciente y no respiraba, dijo la policía. A pesar de sus esfuerzos, el adolescente murió en la escena.

La policía dijo que cree que el uso de medicamentos recetados está involucrado en el asunto y agregó que la investigación está en curso.

El forense del condado de Los Ángeles está investigando la muerte, dijo la portavoz Sarah Ardalani.

La portavoz de Snapchat Rachel Racusen dijo en una declaración enviada por correo electrónico a CNN que el más sentido pésame de la compañía está con la familia.

«Estamos comprometidos a trabajar junto con las fuerzas del orden público en este caso y en todos los casos en los que Snapchat se utilice con fines ilegales. Tenemos tolerancia cero con el uso de Snapchat para comprar o vender drogas ilegales», dijo Racusen.

Usar Snapchat con fines ilegales va en contra de las pautas de comunidad de la empresa y «hacemos cumplir las normas frente a estas violaciones», agregó la portavoz.

«Estamos mejorando constantemente nuestras capacidades tecnológicas para detectar actividades relacionadas con las drogas, de modo que podamos intervenir de manera proactiva. Si eres testigo de un comportamiento ilegal en Snapchat, por favor utiliza nuestras herramientas en la aplicación para informarlo de forma rápida y confidencial, para que podamos tomar medidas», dijo Racusen. «No tenemos una prioridad mayor que la de mantener Snapchat como un ambiente seguro y continuaremos invirtiendo en proteger a nuestra comunidad», agregó.

Chapman recuerda a su hijo como un «alma hermosa».

«Tenía planes y sueños. Era un buen estudiante y un gran amigo para sus compañeros», dijo Chapman.

Berman encabezó «In the Bedroom with Dr. Laura Berman» en OWN: The Oprah Winfrey Network y presenta el podcast «The Language of Love».