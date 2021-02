El músico Carlos Mejía Godoy afirma que una propuesta legislativa busca robarle sus creaciones

Noticias

(CNN Español) — Carlos Mejía Godoy, autor de canciones emblemáticas de la Revolución Sandinista que derrocó a Anastasio Somoza en 1979, rechazó este miércoles, a través de un video divulgado en sus redes sociales, el proyecto de ley «que declara la bandera, el himno, el sello, las canciones, los documentos escritos, gráficos y audiovisuales del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional EDSN, como Patrimonio Inmaterial de la Nación», por considerarla confiscatoria de su obra musical.

La iniciativa legislativa fue presentada por diputados de la bancada sandinista este martes durante una sesión especial de la Asamblea Nacional celebrada en Yalagüina, al norte del país, y fue remitida a la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional para su aprobación en los próximos días.

El texto de la iniciativa no menciona de manera directa las obras que serán declaradas Patrimonio Nacional. En la exposición de motivos concluye que “los escritos del general Augusto C. Sandino son verdaderas reliquias de soberanía, independencia, integración latinoamericana y caribeña, amor patrio y antiimperialismo, que deben ser conocidos y estudiados por todas las generaciones presentes y futuras».

Sin embargo, Mejía Godoy dijo a CNN que “lo que estoy haciendo es adelantándome a lo que posiblemente venga porque vivimos en un país surrealista donde puede pasar cualquier cosa; ellos se sienten dueños de vidas y de bienes, y no nos extraña que ellos quieran confiscar hasta el aire que respiramos”.

El cantautor se quejó de que canciones de su autoría son difundidas en actos partidarios y de gobierno “ya de hecho nuestra obra la tienen confiscada, porque ni siquiera cumplen con el deber fundamental de dar los créditos a los autores de las canciones”.

En este mismo sentido, la escritora Gioconda Belli dijo a CNN que » la obra de Carlos Mejía se ha venido usando sin su permiso durante casi todos los actos públicos del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por lo cual es de imaginar que su obra va a ser la primera de las confiscadas porque además Carlos Mejía Godoy es el cantante que puso la banda sonora de la Revolución Sandinista».

Belli agregó: «A todos nos mueve los recuerdos cada vez que lo oímos, porque él como nadie pudo expresar en canciones el alma, la valentía y el coraje que se juntó en Nicaragua para derrocar a Anastasio Somoza».

La escritora, que hasta hace unos días lideraba la rama local de Pen Internacional, señaló que «los mayores creadores nicaragüenses, como los hermanos Mejía Godoy, o Ernesto Cardenal, se apartaron de la visión del sandinismo que tienen Daniel Ortega y Rosario Murillo, no les queda a ellos otra forma de usarlos que confiscar lo de sus autores, con eso están violando los derechos de autor de los mejores artistas del país y cometiendo un abuso que es penado en la mayor parte del mundo, pero lo que muestra es la miseria moral de este gobierno, que llega hasta el punto de querer dominar y poseer lo que no han creado, lo que no han hecho».

Pen cesó sus actividades en Nicaragua en rechazo a la llamada Ley de agentes extranjeros, que restringe la actividad de las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos del exterior.

Los hermanos Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy, que compusieron canciones de apoyo a la revolución sandinista, se distanciaron de Daniel Ortega desde que este regresó al poder en 2007. Recientemente dedicaron canciones y conciertos a las víctimas mortales de las protestas antigubernamentales iniciadas en abril de 2018. En agosto de 2018 Carlos Mejía Godoy abandonó el país aduciendo razones de seguridad.

CNN solicitó un comentario sobre estas reacciones del cantautor al Consejo de Comunicación y Ciudadanía coordinado por la vicepresidenta Rosario Murillo, pero aún no responden a nuestra solicitud.

Augusto César Sandino, de quien tomó su nombre el Frente Sandinista, fue un líder guerrillero que en parte de las décadas de 1920 y 1930 combatió contra la presencia de militares de EE.UU. en suelo nicaragüense. Tras la retirada de las tropas de ese país, en 1933 fue invitado a dialogar por el entonces jefe de la Guardia Nacional, Anastasio Somoza, pero fue secuestrado y asesinado. El hijo de Somoza, del mismo nombre, fue derrocado por los sandinistas en 1979.