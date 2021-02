¿Cuán arriesgado es comprar un Tesla usando bitcoin?

Noticias

(CNN) — Tesla reveló esta semana que pronto comenzará a aceptar bitcoins como pago por sus vehículos eléctricos, según una presentación de valores.

¿Pero tiene sentido comprar un Tesla usando la criptomoneda que a menudo es muy volátil?

La respuesta simple es que depende mucho de lo que suceda con el precio de bitcoin. Y eso es algo difícil de predecir.

Los valores de Bitcoin fluctúan mucho más rápidamente que la mayoría de las monedas. El valor de un solo bitcoin puede subir o bajar miles de dólares en solo unos días. En el transcurso de solo una semana el mes pasado, el valor de un bitcoin aumentó a US$ 42.000 antes de volver a caer a US$ 30.000 y luego volver a subir a US$ 40.000.

Esos cambios rápidos de precios podrían hacer que cambiar bitcoins por un automóvil sea una gran oferta para algunos compradores, pero todo depende del momento. Por ejemplo, si compraste un bitcoin en julio de 2020, cuando el precio era de aproximadamente US$ 10.000, antes podías comprar un Hyundai Elantra usado. Pero ahora ahora podrías comprarte un nuevo Tesla Model 3 de US$ 38.000 con una buena cantidad de cambio sobrante.

El ‘sucio secreto’ de Tesla: su beneficio neto no proviene de la venta de autos

¿Cómo gestionará Tesla las transacciones en Bitcoin?

Aún no está claro cómo Tesla gestionará las compras de bitcoins de sus autos. ¿Fijará Tesla un precio en bitcoin del mismo modo que fija los precios en dólares, euros u otras monedas locales en cada país? La respuesta a esa pregunta aún no está clara, ya que Tesla no respondió una solicitud de comentarios sobre sus planes de precios de bitcoin. La compañía no ha respondido a las solicitudes de comentarios de CNN en varios meses.

Por lo general, los precios de los autos nuevos cambian durante períodos de tiempo bastante largos, como semanas o meses. Sin embargo, los rápidos cambios de valor de bitcoin podrían dificultar la fijación de un precio de cifrado y mantenerlo durante un período de tiempo determinado.

«La empresa no puede aceptar US$ 35.000 por un Model 3 hoy y luego US$ 29.000 mañana, simplemente no es un buen negocio», dijo Danyaal Rashid, jefe de investigación temática de GlobalData, en un correo electrónico. «En bitcoin, los cambios de precio del 10% al 20% en cuestión de días son frecuentes».

Alternativamente, los precios anunciados de los vehículos Tesla podrían permanecer en la moneda local, como dólares estadounidenses o euros, mientras que los compradores pueden pagar en bitcoins. De esa forma, la cantidad que uno pagaría en bitcoins fluctuaría día a día.

Vender y comprar con bitcoins

Eso funcionaría de manera similar a otros lugares que aceptan bitcoins como pago.

Bitpay, por ejemplo, es una empresa que gestiona transacciones de bitcoins para personas y empresas que desean comprar y vender productos y servicios utilizando bitcoins. Ha acordado con varias empresas, incluidos algunos concesionarios de automóviles de lujo y AT&T, la empresa matriz de CNN, permitir a los clientes pagar con bitcoin. En estas transacciones, el bitcoin del cliente generalmente se convierte en dólares y luego se transfiere a la cuenta bancaria del comerciante. (Bitpay no está trabajando actualmente con Tesla).

Tesla, presumiblemente, hará que la transacción sea más fluida al aceptar bitcoins reales directamente.

Obviamente, hay muchos artículos que cuestan menos de un bitcoin, que recientemente se cotizaron a alrededor de US$ 46.000 cada uno. En esos casos, la moneda deberá dividirse en fracciones para permitir pagos en cantidades más pequeñas y exactas.

Pero quizás prefieras conservar ese bitcoin.

Podrías lamentar haber gastado tu bitcoin cada vez más valioso en un Model 3 que eventualmente perderá su valor. Un día, tu bitcoin podría valer lo suficiente como para comprar un Model S Plaid de US$ 120.000 con aceleración arrasadora.

Es probable que esa sea la razón por la que Roadway Moving, una empresa con sede en Nueva York que ha estado aceptando pagos directos de bitcoins desde 2017, solo ha tenido un puñado de clientes que pagan así, dijo el fundador y presidente Ross Sapir.

«Puedo contar con una mano la cantidad de personas que han pagado en bitcoins», dijo.

Al menos los vehículos Tesla mantienen bien su valor, dijo Eric Ibarra, director de valores residuales de Kelley Blue Book.

Como todos los autos y SUV, los Teslas pierde valor tan pronto como se compran. Sin embargo, pierden su valor más lentamente que los vehículos de gasolina comparables, dijo. Entonces, un Tesla es al menos una mejor inversión financiera que la mayoría de los autos nuevos.

¿Y si los bitcoins pierden valor?

¿Qué pasa si el valor de bitcoin se derrumba?

Eso también ha sucedido a veces. Podrías lamentar no haber cobrado tu bitcoin por un buen auto mientras tuviste la oportunidad, especialmente si de todos modos planeabas comprar un auto en un futuro cercano.

El hecho es que siempre ha sido posible comprar un Tesla, o cualquier automóvil, con bitcoin. Solo tienes que vender tu bitcoin por dinero en efectivo primero y luego usarlo para comprar el auto.

Ya sea que canjees tu bitcoin por dólares para gastar en un Tesla o lo cambies directamente por un nuevo Tesla, ten en cuenta que tendrás que pagar impuestos sobre la cantidad que tu bitcoin haya ganado en valor mientras lo hayas tenido al menos en Estados Unidos, dijo el contador Ryan Losi.

La propia Tesla contribuyó a la reciente volatilidad de bitcoin esta semana al anunciar que había comprado US$ 1.500 millones en bitcoins, una muestra de confianza que ayudó a mover la moneda digital a nuevos valores récord el lunes.

De esta manera, Tesla ha hecho de bitcoin una forma más atractiva de comprar uno de sus vehículos, al menos para quienes ya poseían la moneda.