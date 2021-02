Novak Djokovic vence a Daniil Medvedev en la final del Abierto de Australia y gana su 18 Grand Slam

Noticias

(CNN) — Novak Djokovic realizó una clase magistral de potencia y precisión y venció a Daniil Medvedev en la final del Abierto de Australia. El tenista serbio ganó su 18 título de Grand Slam.

El partido tuvo todas las características de un clásico, en particular después de un impresionante primer set de ambos jugadores. Pero el número uno del mundo pronto puso su pie y corrió hacia una victoria 7-5 6-2 6-2 en menos de dos horas.

La victoria asegura un noveno título del Abierto de Australia que amplía el récord de Djokovic, quien ahora está a solo dos grand slams del récord de todos los tiempos que está en manos de Rafael Nadal y Roger Federer con 20 títulos cada uno.

Según el desempeño de hoy, hay muy pocas apuestas en su contra para que algún día iguale, o incluso supere, esa marca.

Sin rivalidad fuera de la cancha

Si bien el partido en sí quizás terminó como algo anticlimático, las entrevistas posteriores al partido fueron todo menos eso y mostraron el profundo respeto y admiración que estos dos jugadores se tienen el uno al otro.

«Solo para contarles una pequeña historia, chicos», dijo Medvedev. «Practiqué por primera vez con Novak cuando era el 500 o 600 (en la clasificación mundial) en Mónaco y él ya era el número uno del mundo y acababa de ganar Wimbledon. Pensé: ‘Está bien, no me va a hablar’ o algo así, porque él era un dios para mí.

«Vine allí y como era tímido no hablaba, así que él me hacía preguntas, me hablaba como un amigo. Me sorprendió mucho y nunca cambió desde que estaba en el puesto 600 del mundo. Eres un gran deportista y una gran persona, así que felicidades «.

Djokovic respondió: «Me gustaría devolverle las bonitas palabras a Daniil. En primer lugar, fue una presentación destacada. Eres un gran tipo, una gran persona … Solíamos pasar más tiempo juntos, solíamos practicar más en Mónaco, ¡y no me llamaste en los últimos años! Pero es bueno ver que estás pensando bien de mí, muchas gracias.

«Me gusta mucho Daniil como persona fuera de la cancha. Es genial, siempre muy amigable, muy extrovertido, pero en la cancha definitivamente es uno de los jugadores más duros que he enfrentado en mi vida. Es cuestión de tiempo para que celebres un grand slam eso es seguro … pero si no te importa esperar unos años más».