Barack Obama y Bruce Springsteen hacen equipo en un podcast de Spotify

(CNN Business) — Barack Obama y Bruce Springsteen se han unido para presentar un nuevo podcast sobre masculinidad, raza, paternidad, y sus viajes profesionales y personales. El podcast, llamado “Renegados: Nacidos en los Estados Unidos” (Renegades: Born in the USA en inglés), es parte de la colaboración de varios años entre Spotify y la compañía de producción Higher Ground de Barack y Michelle Obama.

Spotify reveló el nuevo programa el lunes junto con docenas de anuncios como parte de su evento virtual Stream On. La plataforma de transmisión, que solía ser solo un sitio para música popular, continúa su expansión en podcasts y pronto incluirá más programas exclusivos sobre raza, religión, política y superhéroes.

El acuerdo entre Spotify y Higher Ground, anunciado en junio de 2019, fue una de las grandes apuestas de Spotify en la industria de los podcasts. A principios de ese mismo año, Spotify adquirió el estudio de podcasts Gimlet Media y la plataforma de creación de podcasts Anchor. Después, la compañía compró el imperio de podcasts de Bill Simmons llamado The Ringer y firmó acuerdos exclusivos con otros grandes nombres como Joe Rogan, Kim Kardashian, el príncipe Harry y Meghan Markle.

Higher Ground y Spotify produjeron el podcast de Michelle Obama, el cual lanzó en julio del 2020 y fue un éxito global en julio y agosto, de acuerdo con el informe del tercer trimestre de ganancias de la compañía.

También en colaboración con Higher Ground, Spotify lanzó la nueva temporada del podcast Tell them, I am (Díganle, soy yo). La serie es presentada por Misha Euceph, primera generación paquistaní-estadounidense, quien fue la productora ejecutiva del podcast de Michelle Obama. Spotify anunció que el podcast tendrá historias de voces musulmanas incluyendo activistas, artistas, actores y atletas.

Spotify también anunció el lunes un nuevo podcast en colaboración con la cineasta Ava Duvermay y su colectivo de arte e impacto social Array. El podcast está basado en el proyecto de responsabilidad de fuerzas de seguridad lanzado luego del asesinato de George Floyd, e investigará a los oficiales que cometieron el crimen.

Además de su programación sin libreto y no ficción, Spotify se ha asociado a Warner Bros. y DC Comics en la narrativa de podcasts de superhéroes y villanos. El primer proyecto, Batman Unburied (Batman desenterrado) será estrenado más tarde este año (Warner Bros. y CNN comparten la compañía matriz, Warner Media).

Spotify también firmó un nuevo contrato de podcasts por varios años con Anthony y Joe Russo, los realizadores de Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, y Avengers: End Game.

Spotify informó en sus ganancias del cuarto trimestre que tenía 2,2 millones de podcasts, desde 1,9 millones que tenía el trimestre anterior, y dijo que el 25% de sus usuarios activos mensuales han escuchado podcasts, en comparación con el 23% del trimestre anterior.

Spotify también informó que las horas de consumo total de podcast casi se han duplicado desde el cuarto trimestre de 2019 hasta 2020.

“No es una coincidencia que los mejores creadores del mundo estén adoptando Spotify como una plataforma clave para sus podcasts; tenemos el alcance, la infraestructura y los equipos dedicados para llevar sus historias al mundo y estamos comprometidos a hacer crecer su audiencia en Spotify”, dijo Courtney Holf, jefe de estudios y video en un comunicado.

Spotify se está expandiendo a nuevos mercados, lo que podría aumentar su alcance a más de mil millones de personas. La plataforma está disponible en 93 mercados y planea crecer hasta 178, incluyendo a Bangladesh, Pakistán y Nigeria.