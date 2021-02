Yotuel: “Patria y Vida es el grito que tenemos que buscar, esa Cuba por y para todos… con vida”

Noticias

(CNN Español) — “Ya no gritemos ‘Patria o muerte’, sino ‘Patria y vida”, es la propuesta de Yotuel Romero, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky en su más reciente colaboración, “Patria y Vida”, un tema que no deja indiferente a nadie.

La canción, que habla a favor del pueblo cubano, nació a principio de febrero, inspirada en el trabajo del Movimiento San Isidro (conocido también como el 27N), un grupo de artistas que el año pasado hizo huelga de hambre en Cuba por el arresto de uno de sus miembros, el músico Denis Solís y ha denunciado la censura. «Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo / Y el mundo ta’ consciente de que el movimiento San Isidro continua, puesto».

“El 27N marcó grandes pasos en los derechos cívicos de los artistas cubanos, dijo Yotuel Romero a CNN desde Madrid. “Para mí fue como una luz en medio de todo lo que hemos pasado los artistas cubanos, sobre todo los que están en Cuba, para pedir el derecho cívico. Fue el momento indicado para aportar nuestro granito de arena musical y mandar con “Patria y Vida” un mensaje de luz y de esperanza, de que se pueden tener las dos cosas: patria y vida”.

La canción ha cobrado tanta relevancia que el video en YouTube, lanzado el 16 de febrero, ha superado los 2,1 millones de reproducciones.

«No más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrinas / Ya no gritemos Patria y Muerte sino Patria y Vida», dice la canción que propone un cambio en el lema de «Patria o muerte» que se le atribuye a Fidel Castro, una consigna de la Revolución cubana.

El eco de esos estribillos han hecho eco en La Habana y en el plano internacional. Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, tuiteó el pasado fin de semana parte de la canción «Pequeña serenata diurna» de Silvio Rodríguez: «Así se canta a la Patria / Vivo en un país libre».

#PatriaOMuerte! gritamos miles anoche, con los aplausos de las 9 y el himno de Perucho Figueredo. Quisieron borrar nuestra consigna y #Cuba la viralizó en las redes. #CubaViva #SomosCuba #SomosContinuidad, dijo Díaz-Canel en otro tuit.

“La conexión que ha tenido la canción no solo en Cuba sino en el mundo entero, es el grito que tenemos que buscar, esa Cuba por y para todos, con vida”, responde Yotuel.

Primera canción protesta

“El tema Patria y Vida de un grupo de artistas cubanos es la primera canción protesta en contra del gobierno de la isla, porque dos de sus intérpretes Maykel Osorbo, y Eliécer Márquez, “el Funky,” siguen residiendo en Cuba, y porque su protesta es claramente antigubernamental”, dice Jorge Dávila Miguel, analista político y columnista en CNN en Español. “Sin rodeos critica al gobierno, la doble moral y sobre todo pone en cuestión al pilar ideológico de los últimos 62 años en Cuba, el célebre grito de Patria o Muerte, creado y popularizado por Fidel Castro. Los intérpretes proponen en cambio Patria y Vida. Porque ponen en cuestión el concepto de la patria comunista, cuya única opción oficial es inevitablemente la muerte. Patria y Vida, desde el arte y la libertad de expresión confronta el ideal numantino del gobierno cubano.”

Yotuel, sin embargo, no considera que es una canción protesta sino una canción para el pueblo. “Esta canción no es ni en contra del gobierno ni en contra del castrismo. Es (una canción) a favor del pueblo. Sí hay muchas canciones que se han hecho a favor del pueblo anteriormente otros artistas que han juntado sus voces para mandar un mensaje de cambio, un mensaje crítico”, explica Yotuel.

«El arte tiene ese lenguaje de no violencia. Ese lenguaje de amor. Ese lenguaje de esperanza, de búsqueda. Como decía Bob Marley, la música no tiene enemigos, la música es música, el arte es arte y el arte tiene que ser libre. El arte no puede posicionarse en ningún partido, tiene que ser libre para poder, mediante la música, denunciar, reclamar, exigir»

“El gobierno cubano ha respondido de manera muy rara e inusual al tema ‘Patria y Vida’”, dice Dávila Miguel. “Al igual que a las manifestaciones frente al Ministerio de Cultura cubano en busca de diálogo con las autoridades; al igual que al allanamiento en la sede del Movimiento San Isidro a fines del 2020. El gobierno ha dado amplia cobertura al tema en la prensa oficial cubana, al rebatir y denunciar dichas manifestaciones de protesta antigubernamentales. Cuando el presidente cubano Miguel Diaz Canel tuitea 3 veces sobre el tema, cuando la televisión estatal cubana convoca a cantar el himno nacional en oposición a Patria y Vida y cuando los medios oficiales le dedican páginas enteras de críticas, quiere decir, en los ojos de este sorprendido espectador, que el impacto social de la letra anticomunista de Patria y Vida preocupa verdaderamente a las autoridades cubanas.”

“Patria y Vida” desató una serie de ataques contra los cantantes. Esto llevó a que Yotuel recibiera una invitación del Parlamento Europeo para discutir los derechos de los artistas cubanos.

“Fue ‘Patria y Vida’ la que desató toda esa ola de bienvenida por el Parlamento y después con todo el ataque mediático que ha habido, por todas esas injurias, todas esas calumnias, hicieron que el Parlamento (se preguntara) ¿por qué tratar así a los artistas? ¿por qué tratar así a una canción, que no tiene odio, que no es agresiva, que no difama, que lo que cuenta es real?”

Gente de Zona, el cubatón y el cambio cultural

Si pudiera hablarse de una nueva “trova” cubana habría que mencionar ineludiblemente al Cubatón: un movimiento artístico que trasciende la música y que intenta llevar un mensaje cultural que trasciende las fronteras.

A través del Cubatón, artistas de la talla de Yotuel, Jacob Forever, El Micha y por supuesto Gente de Zona no sólo han alcanzado gran reconocimiento, sino que han llevado un mensaje de cambio y esperanza a las nuevas audiencias jóvenes dentro y fuera de la isla.

Gente de Zona, un dúo de fama internacional por sus colaboraciones con artistas como Marc Anthony, Enrique Iglesias y Becky G, le dijo a Efe en la entrega de Premio Lo Nuestro en Miami el 19 de febrero que temen por sus familias en Cuba tras el lanzamiento del tema. «Toca tener mi opinión, dar un paso adelante, correr el riesgo y determinar culpables —si le pasa algo a mi familia— al gobierno de Cuba», dijo Alexander Delgado, uno de los miembros.

«¿Miedo? Miedo a no poder volver a darle música a ese pueblo que lo necesita», puntualizó su compañero Randy Malcom. En Instagram, donde tienen 1,9 millones de seguidores, han compartido historias de los fans que celebran la letra de la canción. «Que no siga corriendo la sangre, por querer pensar diferente / Quién le dijo que Cuba es de ustedes si mi Cuba es de toda mi gente», dice parte de la canción resaltada por varios usuarios.

Yotuel también se refirió a los temores de alguna represalia por Patria y Vida: “Siempre hay temor de que puedan golpearte, pegarte, asustarte. Pero como me decía Maykel Osorbo: ‘brother, me han quitado tanto que me han quitado hasta el miedo’”, dijo a CNN.

«Sesenta años trancado el dominó / Bombo y platillo a los quinientos de la Habana / Mientras en casa en las cazuelas ya no tienen jama» dice otra estrofa de Patria y Vida, un rechazo a la escasez de alimentos y a la situación de muchos cubanos en medio de las celebraciones por el quinto centenario de la capital desde 2019, algo que continúa en medio de la emergencia por el covid-19 y de los reportes recientes de rescates y desapariciones de balseros que siguen tratando de llegar a EE.UU.

“Los cubanos se están dando cuenta de que los tratan de manipular a su conveniencia”, dijo Yotuel. “Y es el momento de reivindicar algo más bonito que la muerte: la vida. Es el momento de decir… ’¿Por qué no sumar ambas cosas? Es el anhelo que tiene cualquier ciudadano de tener una patria donde quepan todos y con vida para disfrutarla”.

“En Patria y Vida no hay decepción. No hay o tú o yo, sino estamos todos y en conjunto hacemos un gran país, con nuestras diferencias”.

Con información de Sebastián Jiménez