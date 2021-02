América Latina empezó a vacunar contra el covid-19 hace dos meses: 5 conclusiones hasta ahora

Noticias

(CNN Español) — El 24 de diciembre, en vísperas de Navidad, comenzó la vacunación contra el covid-19 en América Latina. Dos meses después, ¿qué resultados se obtuvieron hasta ahora? Te lo contamos aquí.

¿Cuántas dosis de la vacuna contra el covid-19 se aplicaron?

En la región se aplicaron al menos 13.388.703 dosis de la vacuna contra el coronavirus, de acuerdo con los datos disponibles al 23 de febrero en Our World in Data, una plataforma de la Universidad de Oxford que hace un seguimiento de la vacunación en todo el mundo.

Los países de Latinoamérica que administraron más dosis son Brasil (7,3 millones), Chile (3,09 millones), México (1,8 millones) y Argentina (746.615). México y Chile son los que, junto con Costa Rica, comenzaron a vacunar hace exactamente dos meses. Argentina lo hizo días después, antes de fin de año, y Brasil en enero.

Esta cifra toma en cuenta las inoculaciones en esos países más las de Perú, Panamá, Colombia, República Dominicana, Bolivia y Ecuador. No están disponibles en la plataforma los números correspondientes a Venezuela y Paraguay, otros tres países de la región que ya comenzaron a administrar las dosis.

¿Cuántas personas están completamente vacunadas?

La cantidad de dosis aplicadas no equivale a la cantidad de personas completamente inoculadas, ya que la mayor parte de las vacunas contra el covid-19 aprobadas en el mundo requieren la aplicación de dos dosis. De acuerdo con Our World in Data, en la región había hasta el 23 de febrero al menos 2.120.674 personas completamente vacunadas. Esta cifra toma en cuenta los datos de Brasil (1,29 millones completamente vacunadas), México (464.302), Argentina (264.926), Chile (55.463), Costa Rica (44,021) y Ecuador (1.962).

En América Latina y el Caribe viven, de acuerdo con datos del Banco Mundial correspondientes a 2019, cerca de 646,4 millones de habitantes. Si tomamos en cuenta la cifra de personas completamente vacunadas y la población, al momento estaría totalmente inoculado un 0,3% de la población. No obstante, no todos los países tienen las cifras más actuales disponibles, por lo que el porcentaje puede variar.

¿Qué porcentaje se vacunó en México, Argentina, Chile, Brasil y Costa Rica?

Se ha estimado que el 75% de la población tiene que recibir la vacuna para lograr la inmunidad colectiva, una inmunidad que, según advirtió la OMS, no se alcanzará a nivel mundial en 2021.

A continuación repasamos cómo se sitúan cinco países de América Latina con respecto a dos variables: el porcentaje de población que recibió una dosis y el porcentaje completamente vacunado. Los países seleccionados son los que encabezan ambas listas, de acuerdo a la información disponible en Our World in Data.

Al 23 de febrero, Chile —uno de los líderes mundiales en la vacunación contra el covid-19— encabezaba la lista de la región con un 15,9% de población que había recibido al menos una dosis. Le seguía Brasil con un 2,8%, Costa Rica y Argentina con un 1,1% y México con un 1%.

El panorama cambia cuando se trata de qué porcentaje de la población ya está completamente vacunado. En esta lista el primer lugar lo tiene Costa Rica, con un 0,9%. Le siguen Argentina y Brasil con un 0,6%, y luego se sitúan México con un 0,4% y Chile con un 0,3%.

5 países aún no empezaron a vacunar

La vacunación comenzó en la mayor parte de la región, tal como te explicamos aquí. Sin embargo, hay 5 países que al 23 de febrero no habían iniciado la inoculación: Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Uruguay.

Varios de estos países ya anunciaron planes de vacunación, acuerdos de compra y también la cantidad de dosis que esperan recibir a través del mecanismo Covax. Una situación excepcional es la de Cuba, que está desarrollando cuatro vacunas contra el covid-19 y espera empezar el proceso de inoculación en abril (dentro de América Latina, otro país que realiza investigaciones para desarrollar una vacuna es México, pero todavía no se han reportado avances al respecto. De hecho, el portafolio de vacunas que maneja el país incluye hasta ahora Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, CanSino y Sputnik V)

Guatemala y Uruguay, por su parte, anunciaron que esta semana recibirán sus primeras dosis.

¿Cuán lejos están los países de América Latina del líder mundial?

Israel es el líder en la vacunación contra el covid-19 si se toman en cuenta las dosis aplicadas por cada 100 habitantes, de acuerdo con la información disponible en Our World in Data. Al 23 de febrero, el país de cerca de 9 millones de habitantes había aplicado 7,68 millones de dosis. Brasil, el país de América Latina que más dosis aplicó, administró 7,3 millones de dosis a la misma fecha con cerca de 211 millones de habitantes.

Para comparar realmente cuál es la situación de los países de América Latina con respecto a Israel, se puede tomar en cuenta la cantidad de vacunas aplicadas cada 100 habitantes. Israel administró, al 23 de febrero, 88,77 vacunas cada 100 habitantes. En América Latina, el país que más administró es Chile, con 16,18 cada 100. Le sigue Brasil con 3,43, Costa Rica con 1,99, Argentina con 1,65 y México con 1,4.

(Los resultados de Israel son importantes para la región y para el mundo. Un estudio realizado allí, por ejemplo, ya demostró que la vacuna de Pfizer y BioNTech reduciría las infecciones sintomáticas en más de un 90%, lo que permite visualizar la eficacia de la inyección en el mundo real, más allá de las cifras que habían arrojado los ensayos clínicos previos a la aplicación de la vacuna)