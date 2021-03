Las familias migrantes separadas en la frontera podrían reunirse en EE.UU., señala secretario Mayorkas

Noticias

(CNN) –– El gobierno de Joe de Biden podría reunir a las familias migrantes separadas en la frontera entre Estados Unidos y México durante el mandato del expresidente Donald Trump, afirmó este lunes el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

Mayorkas lidera el grupo de trabajo de reunificación de familias establecido por el presidente Joe Biden. En ese sentido, indicó que el gobierno espera reunir a las familias separadas en Estados Unidos o en su país de origen.

«Esperamos estar en condiciones de darles la posibilidad de elegir. Y si de hecho buscan reunirse aquí en Estados Unidos, exploraremos vías legales para que permanezcan en Estados Unidos y aborden las necesidades familiares», explicó en una rueda de prensa de la Casa Blanca.

«La administración anterior desmanteló el sistema de inmigración de nuestra nación en su totalidad», sostuvo Mayorkas. «Se necesita tiempo para reconstruir todo un sistema y procesar a las personas en la frontera de una manera segura y justa», añadió.

El gobierno trabaja en estrecha colaboración con los abogados de las familias separadas, junto a otros socios, para trazar el camino a seguir.

«Lo estamos haciendo junto con los países de El Salvador, Guatemala y Honduras… Lo estamos haciendo con organizaciones no gubernamentales. Y pretendemos y, en breve, aprovecharemos las capacidades, recursos y anhelos del sector privado», agregó Mayorkas.

Los abogados aún intentan localizar a los padres de casi 500 niños que fueron separados de sus familias en la frontera entre Estados Unidos y México, según los abogados. Una cifra menor en comparación a hace un mes, cuando los abogados buscaban a los padres del 611 niños.

«Necesitan esperar»

Mayorkas reiteró el mensaje del gobierno de que los migrantes no deberían ir a Estados Unidos en este momento. También dijo a periodistas este lunes que el departamento trabaja para reconstruir sus programas humanitarios y de asilo.

«Necesitan esperar. Se necesita tiempo para reconstruir el sistema desde cero. Si vienen, si vienen familias, si llegan adultos solteros a la frontera, estamos obligados a, bajo el servicio de la salud pública y la salud de quienes están pensando en venir, a imponer restricciones de viaje bajo las autoridades del Título 42 de los CDC [Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades] y devolverlos a México. Y lo hemos hecho», dijo Mayorkas. «Necesitamos que los individuos esperen», insistió.

El año pasado, cuando la pandemia azotó a EE.UU., la administración Trump invocó una ley de salud pública que permitía a los funcionarios en la frontera rechazar a los migrantes detenidos allí. Una medida que también incluyó a los niños. Lo que resultó en un bajo número de menores no acompañados admitidos en EE.UU.

El gobierno de Biden ya no está regresando a menores no acompañados bajo la ley de salud. Sin embargo, las familias y los adultos solteros están sujetos a la política.

Mayorkas indicó que el objetivo es reconstruir un sistema «lo más rápido posible». Esto con el objetivo de permitir que los migrantes potenciales accedan a la ayuda humanitaria desde sus países de origen.

«No estamos diciendo que no vengan. Estamos diciendo que no vengan ahora porque podremos entregarles un proceso seguro y ordenado lo más rápido posible», dijo Mayorkas. Esta fue su respuesta cuando se le preguntó cuánto tiempo tomará reconstruir el departamento y procesos.

Jeff Zeleny, de CNN, le preguntó a Mayorkas sobre cómo específicamente el gobierno está transmitiendo ese mensaje a las familias que quieren viajar a EE.UU. «Estamos inundando el espacio con ese mensaje crítico», respondió el secretario.

También explicó que el departamento trabaja con agencias no gubernamentales y otros para comunicarse con los migrantes. Así como con los gobiernos de los países del Triángulo Norte de Honduras, El Salvador y Guatemala.

«Es muy difícil saber a quienes hemos disuadido con éxito», admitió. «Pero, entendemos que funciona hasta cierto punto», completó.

Después se le preguntó sobre los planes para realizar pruebas de covid-19 a migrantes. Mayorkas dijo que las difíciles condiciones del tiempo en Texas crearon un «estrés inesperado en nuestro sistema».

Como cuestión de proceso, las personas y las familias quedan en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Bajo la tutela de esta agencia se someten a pruebas de detección, dijo Mayorkas. Pero no abordó las pruebas bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza o las pruebas para niños migrantes no acompañados que no están bajo custodia del Departamento de Salud ni de ICE.

«Es un desafío estresante»

Cuando se le preguntó si hay una crisis fronteriza, Mayorkas dijo que no. Y la calificó, en cambio, de un «desafío».

«Nos enfrentamos al desafío en la frontera. Los hombres y mujeres del Departamento de Seguridad Nacional enfrentan ese desafío. Es un desafío estresante. Es por eso que, francamente, trabajamos tan duro como lo hacemos. No solo para abordar la urgencia del desafío, sino también en el desarrollo de la capacidad para gestionarlo», señaló.

Mayorkas responsabilizó a la administración de Trump por desmantelar el sistema de inmigración de la nación. En ese sentido, subrayó repetidamente que el sistema fue «destruido». Y citó el plan de traer a los migrantes del programa «Permanecer en México» de regreso a Estados Unidos como parte de la estrategia para reconstruir el sistema de inmigración.

El departamento ha ampliado los retornos para las personas obligadas a esperar en México a tres puertos de entrada de Estados Unidos, aseguró. Uno de los cuales puede manejar a 100 personas por día, indicó.