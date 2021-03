Los estudiantes de secundaria que abusan de los opioides recetados tienen un mayor riesgo de comportamientos suicidas, según un estudio

Noticias

(CNN) – Aproximadamente uno de cada tres estudiantes de secundaria que dijeron que estaban abusando de los opioides recetados cuando fueron encuestados informaron que habían intentado suicidarse, según un estudio publicado el lunes en la revista Pediatrics.

Anteriormente, los investigadores informaron que los jóvenes que habían abusado de los opioides recetados en cualquier momento tenían un mayor riesgo de suicidio. La Asociación Estadounidense de Psicología define que el «riesgo de suicidio generalmente está indicado por la idea o intención suicida» y un plan detallado para llevarla a cabo.

Los autores del nuevo estudio investigaron si el momento del uso indebido de opioides recetados por los adolescentes —si era actual (en los 30 días anteriores a la encuesta), en el pasado o nunca— afectó su vínculo con el suicidio.

El estudio utilizó datos de más de 13.600 respuestas de estudiantes de secundaria de EE.UU. en la Encuesta de Comportamiento de Riesgo Juvenil de 2019 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés). Los estudiantes respondieron preguntas sobre cuándo y con qué frecuencia habían tomado analgésicos opioides específicos, ya sea sin receta médica o de manera diferente a como lo habían indicado sus médicos. Los adolescentes también informaron si y cuántas veces habían considerado seriamente intentar, planear o realmente intentar suicidarse en el último año.

Resultados del estudio

Aproximadamente el 7,4% de los estudiantes informaron que habían abusado de los opioides recetados al menos una vez en el pasado. Mientras que el 7,2% informó de un uso indebido una o más veces en el último mes.

«Hay una serie de factores que ponen a los jóvenes en riesgo de abusar de los opioides recetados» dijo por correo electrónico la autora principal del estudio, Natalie Wilkins, científica del comportamiento de la División de Salud Escolar y Adolescente de los CDC. «Desde el punto de vista del desarrollo, los cerebros de los adolescentes aún no han madurado por completo, lo que los hace más susceptibles a participar en conductas arriesgadas e impulsivas, como el consumo de sustancias».

Los investigadores encontraron que el uso indebido actual de opioides recetados, en comparación con el uso indebido en el pasado o nunca, se asoció de manera más significativa con considerar seriamente el intento de suicidio, hacer planes de suicidio y sentirse triste o desesperado en el último año. Casi el 33% de los estudiantes que informaron el uso indebido de opioides recetados en la actualidad en realidad intentaron suicidarse, en comparación con el 19% de los adolescentes que informaron el uso indebido en el pasado y el 6% de los estudiantes que dijeron que nunca habían usado indebidamente una prescripción de opioides.

Por qué los estudiantes recurren a los opioides

El estudio examinó las asociaciones entre el uso indebido de opioides recetados, las tendencias suicidas y los síntomas de depresión. Aún no se sabe por completo si el uso indebido de opioides recetados puede provocar tendencias suicidas y síntomas depresivos o viceversa. Los autores también notaron que una limitación del estudio fue que no conocían los niveles de uso indebido de los estudiantes, por ejemplo, si ocasionalmente lo usaban indebidamente o si tenían un trastorno de opioides.

Independientemente, la razón por la que los adolescentes comienzan a abusar de los opioides es una «cosa matizada y en capas», dijo el Dr. Lucien González, presidente del Comité de Prevención y Uso de Sustancias de la Academia Estadounidense de Pediatría, que no participó en el estudio.

El mal uso de los opioides

El mal uso podría deberse a aliviar el dolor físico de un procedimiento médico, la curiosidad, socializar o sucumbir a la presión de los compañeros, añadió González. Algunos adolescentes pueden hacer un mal uso para aliviar la tensión, el dolor emocional, los problemas mentales o los pensamientos suicidas. También pueden querer sentir la euforia de la que han oído hablar a otras personas.

A algunas personas no les gusta cómo los hacen sentir los opioides después de las cirugías. Para otras, la intención inicial puede haber sido inofensiva, pero la adicción ocurre cuando el uso casual se convierte en opioides «porque se sienten realmente mal cuando no lo hacen», comentó Amy Green, psicóloga clínica y vicepresidenta de investigación de The Trevor Project, una organización de intervención en crisis y prevención del suicidio para jóvenes LGBTQ. «Eso también puede causar mucha lucha y sufrimiento y sentirse atrapado, que están atrapados entre el deseo de no usarlo y la lucha real».

Con respecto a la relación con el suicidio, sustancias como los opioides y el alcohol pueden reducir las inhibiciones, indicó González, quien también es profesor asistente en el Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento en la Facultad de Medicina de la Universidad de Minnesota. Eso puede hacer que algunas personas sean menos propensas a dejar de completar la ideación o el intento de suicidio.

Disparidades entre minorías

Había grandes disparidades entre los diferentes estudiantes: adolescentes mujeres, negros, hispanos y lesbianas, gays, bisexuales o inseguros actualmente abusan más de los opioides recetados que los adolescentes hombres y blancos. Algunos de los grupos minoritarios también tenían tasas más altas de sentimientos suicidas, tristes o desesperanzados en comparación con las tasas de los hombres y los jóvenes blancos. Y las diferencias entre los estudiantes heterosexuales y adolescentes lesbianas, gays, bisexuales e inseguros fueron extremas: el 23,9% de estudiantes lesbianas, gays o bisexuales y el 14,5% de los estudiantes inseguros intentaron suicidarse, en comparación con el 6,4% de los adolescentes heterosexuales. El 12% de adolescentes lesbianas, gays o bisexuales y el 11,5% de los adolescentes inseguros informaron el uso indebido actual de opioides recetados, en comparación con el 6,4% de los estudiantes heterosexuales.

Los mayores riesgos que enfrentan adolescentes lesbianas, gays, bisexuales e inseguros no son causados directamente por su sexualidad, sino por la forma en que algunas personas los tratan a causa de ella, dijo Green. «Es mucho más probable que experimenten discriminación, victimización (y) estigma debido a su identidad», aseguró Green, quien también es profesora asistente adjunta en la Universidad de California en San Diego. Green no participó en el estudio.

«Esas experiencias conducen a estos sentimientos de vergüenza, estigma y depresión internalizados, que tienden a resultar en cosas como pensamientos suicidas, uso indebido de medicamentos recetados, incluidos los opioides, para tratar de abordar el dolor y el sufrimiento que sienten», manifestó Green.

Apoyo a los adolescentes LGBTQ

«Cuando los jóvenes LGBTQ son apoyados y reafirmados en sus identidades, cuando tienen escuelas que reconocen LGBTQ y tienen padres que los aceptan, tienen un riesgo significativamente menor de considerar e intentar suicidarse», agregó Green.

Los estudiantes blancos informaron más comúnmente que los estudiantes de otras razas o etnias sobre el uso indebido de opioides recetados en el pasado. Los estudiantes blancos consideraron seriamente el suicidio e hicieron un plan de suicidio. Pero menos estudiantes blancos informaron intentos de suicidio.

La mayor prevalencia de intentos de suicidio entre los estudiantes negros e hispanos puede deberse en parte al acceso inadecuado a la atención de salud mental general y a una atención que responda culturalmente a sus identidades y necesidades, observa Green.

Seguridad y tratamiento del uso indebido de opioides recetados

«Debido a que los niños pueden pasar muy rápidamente de la ideación a la actuación», los padres deben crear un entorno seguro alrededor de los niños y adolescentes que pueden tener pensamientos suicidas, dijo González.

Guarde de manera segura los objetos que podrían ser letales, como armas de fuego y medicamentos para el dolor o psiquiátricos. Un estudio de 2018 encontró que es más probable que los adolescentes obtengan analgésicos recetados primero a través de las recetas de los miembros de la familia, en lugar de a través de distribuidores o fuentes en línea. Dado que los adolescentes también pueden hacer un mal uso de sus propias recetas, González recomendó que los padres administren los medicamentos, supervisen el acceso y se deshagan de las sobras.

Los signos que podrían ser indicativos de abuso de sustancias u otro problema incluyen los siguientes, según González:

Pupilas constreñidas

Confusión

Habla arrastrada

Respiración corta y superficial

Estado de ánimo o cambios de humor inusuales (cansancio, inusualmente calmado, depresión o ansiedad que aumentan o disminuyen)

Marcas en la piel o heridas punzantes frescas

Cambios de peso (a menudo pérdida)

Cambios en los grupos de amigos

Aislamiento

Dificultad para comunicarse

Falta de motivación

Cambios en la asistencia y/o desempeño escolar

Comportamiento agresivo

Desobediencia inusual

Cambios de apariencia

Niveles de energía más bajos (o tal vez inusualmente más altos)

Evidencia de parafernalia de drogas

Dadas las razones comunes detrás del uso indebido de opioides, la forma en que evitamos que los estudiantes «sufran ese dolor» es crucial, dijo Green.

Busque ayuda al problema de los opioides recetados

«Los servicios para el abuso de sustancias y la salud mental en este país no están donde deberían estar», aseguró Green. Pero hay cierto apoyo disponible, independientemente de la capacidad de pago. Los padres y los adolescentes de EE.UU. pueden llamar al 211 para obtener información sobre los recursos locales. Algunas escuelas tienen centros de salud que ofrecen servicios de apoyo para el uso indebido o abuso de sustancias.

Los padres deben comunicar cualquier inquietud al pediatra de su hijo o llevar a su hijo a un médico de salud del comportamiento si el niño está dispuesto, dijo González.

“Empieza hablando con tu hijo, y ni siquiera tienes que empezar con ‘Me preocupan las drogas’. Es ‘Estoy preocupado por ti. ¿Estás bien?’», agregó.

Los adolescentes que se sienten conectados con sus familias y escuelas tienen un riesgo menor de consumir sustancias y suicidarse, dijo Wilkins. Los padres pueden facilitar la conexión comunicándose honesta y abiertamente sobre temas delicados y respetando y considerando las opiniones, pensamientos y sentimientos de los adolescentes. «Cuando haya un conflicto, sea claro acerca de las metas y las expectativas», añadió Wilkins. «Pero permite la opinión de tu (adolescente) sobre cómo alcanzar esas metas».

Los padres deben facilitar la toma de decisiones saludables y al mismo tiempo alentar a sus hijos a tomar sus propias decisiones, dijo Wilkins. Conocer a los amigos de tu adolescente, disfrutar de actividades compartidas y comprometerse con la escuela del adolescente también puede ayudar.

Si usted o alguien que conoce está luchando con pensamientos suicidas o problemas de salud mental, llame a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-8255 para comunicarse con un consejero capacitado o visite el sitio de NSPL.