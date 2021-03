Tesla presentará un Cybertruck actualizado, dice Elon Musk

Noticias

(CNN Español) — Más de un año después de que Tesla presentó la primera versión del Cybertruck, la compañía ha guardado silencio sobre los planes para su muy esperada camioneta eléctrica.

Pero el presidente ejecutivo Elon Musk dijo que pronto podría llegar una versión actualizada del Cybertruck.

Gary Black, ex director ejecutivo de Aegon Asset Management, tuiteó el sábado: «@elonmusk, ¿alguna actualización sobre la fecha de primera entrega de Cybertruck, características u opciones interesantes? Esperando pacientemente. $ Tsla». Musk respondió, diciendo que Tesla «probablemente» informaría a los clientes sobre Cybertruck en el segundo trimestre. También dijo que el vehículo se construirá en la Gigafábrica de la compañía en Texas.

Update probably in Q2. Cybertruck will be built at Giga Texas, so focus right now is on getting that beast built.

— Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2021

Tesla reveló la primera versión de su Cybertruck en noviembre de 2019. Durante la inauguración, un hombre con un mazo golpeó los costados del camión sin dañarlo. Pero una demostración de las ventanas de vidrio supuestamente irrompibles de la camioneta fracasó cuando una bola de metal arrojada a las ventanas, de hecho, las rompió.

Musk admitió recientemente que Tesla tiene problemas de calidad. En 2018, el consultor de ingeniería Sandy Munro dijo que el Model 3 inicialmente tenía «fallas que veríamos en un Kia en los años 90». Y en una entrevista de febrero con Munro, Musk afirmó: «Creo que sus críticas eran acertadas».

El modelo actual de Cybertruck apenas se parece a un camión tradicional, con ángulos agudos futuristas que parecen sacados de la película «Total Recall». Tesla dijo que la versión base del Cybertruck comienza en US$ 39.900.

Peter Valdes-Dapena, de CNN Business, contribuyó a este informe.