TPS para venezolanos: lo que debes saber sobre el estatus de protección temporal otorgado por el gobierno Biden

(CNN Español) — El Gobierno del presidente Joe Biden otorgó el Estatus de Protección Temporal a cientos de miles de venezolanos, con lo que se espera que unas 300.000 personas se postulen y puedan permanecer legalmente en EE.UU., durante al menos 18 meses.

Los venezolanos en Estados Unidos tendrán la oportunidad de solicitar el Estatus de Protección Temporal, una forma de ayuda humanitaria que se puede otorgar cuando se considera inseguro regresar a su país de origen.

Estas son algunos puntos clave de lo que debes saber sobre el TPS para venezolanos.

¿Qué es el Estatus de Protección Temporal (TPS)?

El Estatus de Protección Temporal, o TPS por sus siglas en inglés, es una forma de ayuda humanitaria que se puede otorgar cuando se considera inseguro regresar a su país de origen. Por lo tanto, este tipo de protecciones se limita solo a las personas (en este caso venezolanos) que ya se encuentran en Estados Unidos.

¿Cuántos venezolanos se beneficiarán del estatus de protección especial?

El gobierno de Estados Unidos estima que hay alrededor de 320.000 venezolanos elegibles para las protecciones especiales. Las protecciones aplican únicamente para los venezolanos que ya están en Estados Unidos.

¿Quién es elegible para beneficiarse del TPS y cuánto tiempo dura?

Los venezolanos en Estados Unidos tendrán la oportunidad de solicitar el TPS, pues esta forma de ayuda humanitaria se puede otorgar cuando se considera inseguro regresar a su país de origen.

La designación del TPS permite que tanto a los nacionales venezolanos como a las personas sin nacionalidad cuya última residencia habitual fue Venezuela, presenten solicitudes para el TPS.

Son elegibles las personas que demuestren una residencia continua en Estados Unidos al 8 de marzo de 2021, según un funcionario del gobierno. Cualquier persona que llegue después del 8 de marzo no califica para la designación del TPS.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, designará a Venezuela para el Estatus de Protección Temporal por 18 meses, hasta septiembre de 2022, según el Departamento de Seguridad Nacional.

Si bien el TPS tiene una fecha límite, es posible extenderlo a discreción del gobierno de Estados Unidos.

¿Cómo postularse al TPS?

Los venezolanos que quieran postularse al TPS deben presentar una solicitud al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) en los próximos 180 días.

Todas las personas que solicitan un TPS deberán someterse a verificación de seguridad y antecedentes para determinar si son elegibles, dijo la Casa Blanca.

«Solo las personas que pueden demostrar residencia continua en Estados Unidos al 8 de marzo de 2021 son elegibles a TPS bajo la designación de Venezuela», dice un comunicado de la Casa Blanca. «Por su propia salud y seguridad, las personas no deben creer en los traficantes u otras personas que afirmen que la frontera ahora está abierta. Debido a la pandemia, las restricciones de viaje y admisión en la frontera siguen vigentes».

«El USCIS exhorta a las personas que crean que son elegibles a TPS a solicitarlo durante el periodo de registro inicial anunciado en el Registro Federal Nacional (FRN) aún si están cubiertos por la Salida Forzosa Diferida, en caso de que no cualifiquen para una presentación inicial tardía a TPS después que la DED haya caducado», agregó la Casa Blanca en un comunicado.

¿Cuáles son las tarifas para postularse al TPS?

Según un funcionario del gobierno que habló con periodistas, la aplicación al estatuto de protección temporal cuesta US$ 50. También se deberá pagar una tarifa por exámenes biométricos de US$ 85. Y si se requiere una autorización de trabajo, serían US$ 410. En total aplicar al TPS tendría un costo de US$ 545. Para los menores de 14 años el costo es de US$ 50.

¿Por qué Biden otorgó el beneficio a los venezolanos?

Esta designación se debe a las «condiciones extraordinarias y temporales» en Venezuela, que incluyen hambre y desnutrición generalizadas, una creciente influencia y presencia de grupos armados no estatales, represión y una infraestructura en ruinas, dijo el Departamento de Seguridad Nacional.

“Las condiciones de vida en Venezuela revelan un país en crisis, incapaz de proteger a sus propios ciudadanos”, dijo el secretario Alejandro Mayorkas. “Es en tiempos de circunstancias extraordinarias y temporales como estas, que Estados Unidos da un paso al frente para apoyar a los nacionales venezolanos elegibles que están actualmente presentes en Estados Unidos mientras su país de origen busca recuperarse de las crisis actuales”.

El presidente Joe Biden «ha dejado muy claro que Nicolás Maduro es un dictador, y las elecciones de mayo de 2018 fueron fraudulentas e ilegítimas», dijo el lunes un alto funcionario de la administración.

En una llamada con periodistas, un funcionario de la Casa Blanca dijo que la designación se debe a «las condiciones extraordinarias y temporales en Venezuela que impiden que los nacionales allí, que se encuentran aquí, regresen sanos y salvos». El funcionario señaló la crisis humanitaria que vive Venezuela —algo que el gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro niega— señalando «hambre generalizada, desnutrición, creciente influencia y presencia de grupos armados no estatales, una infraestructura que se desmorona».

¿Qué otras protecciones tienen los venezolanos en EE.UU.?

En su último día en el cargo, el presidente Donald Trump emitió un memorando que ofrece protecciones para los venezolanos conocido como salida forzada diferida. La designación de Trump permanece vigente. Sin embargo, el TPS tiene una base legal.

CNN informó anteriormente que un grupo creciente de venezolanos que huyeron a Estados Unidos se encuentran en un limbo legal. Los legisladores sopesaron anteriormente las opciones para proteger temporalmente a los venezolanos de la deportación.

Según el funcionario que habló con los periodistas este lunes, el memorando presidencial que les otorgó otorga la salida forzada diferida es «poco inusual» y se emite por decisión del presidente de EE.UU. y «generalmente basada en asuntos de política exterior». Pero el TPS «es una plataforma muy firme, por así decirlo, para este tipo de acciones, donde las personas tendrán la oportunidad de solicitar, si califican, obtener una autorización de trabajo», dijo el funcionario.

¿Qué otros países tienen TPS en Estados Unidos?

Una decena de países tienen Estatus de Protección Temporal en Estados Unidos debido a condiciones en esos países que hacen que el regreso de los nacionales a esos países no sea seguro. Las razones pueden ser conflicto armado, desastres naturales, o condiciones temporales extraordinarias.

Actualmente estos los ciudadanos de estos países tienen TPS en EE.UU.:

El Salvador

Haiti

Honduras

Nepal

Nicaragua

Somalia

Sudán

Sudán del Sur

Siria

Yemen

Anteriormente los ciudadanos de Guinea, Liberia y Sierra Leona tenían estatus de protección temporal.