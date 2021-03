Caricatura de Charlie Hebdo sobre Meghan Markle y la reina Isabel II causa indignación

Noticias

(CNN) — La revista satírica francesa Charlie Hebdo causó indignación después de publicar una caricatura que muestra a la reina Isabel del Reino Unido arrodillada sobre el cuello de Meghan, la duquesa de Sussex, en una clara referencia a la muerte de George Floyd.

La caricatura de portada se publica días después de que Meghan y su esposo Harry hicieran una serie de declaraciones contra la familia real en una entrevista con Oprah Winfrey, en la que se incluye una sobre el tono de piel del hijo de la pareja, Archie, y cómo resultó siendo un tema de discusión antes de que naciera.

La pareja no reveló quién hizo los comentarios, pero indicó que no fue la reina Isabel II ni su esposo, Felipe, el duque de Edimburgo. En la entrevista, Meghan también reveló tener pensamientos suicidas durante su embarazo y describió su breve tiempo como miembro de la realeza. También dijeron que el palacio les ofreció a Meghan y Archie seguridad y protección inadecuadas.

La caricatura publicada el sábado.

La caricatura, publicada el sábado, se titula «POR QUÉ MEGHAN DEJÓ BUCKINGHAM», con una dibujada Meghan respondiendo: «¡Porque ya no podía respirar!».

Halima Begum, directora ejecutiva del grupo de igualdad racial Runnymede Trust, dijo que la caricatura estaba «mal en todos los niveles».

«¿La reina como el asesino de George Floyd aplastando el cuello de Meghan? ¿Meghan diciendo que no puede respirar? Esto no empuja los límites, no hace reír a nadie y no desafía el racismo. Degrada los problemas y causa ofensas en todos los ámbitos», afirmó en Twitter.

La entrevista de Meghan y Harry provocó discusiones generalizadas sobre el racismo tanto en la familia real como en los medios de comunicación del país.

El príncipe William negó esta semana que la familia real sea racista al responderle a un periodista: «No somos una familia racista«.

En un comunicado en nombre de la reina, el Palacio de Buckingham dijo el martes que las acusaciones de racismo hechas por los Sussex eran preocupantes y «tomadas muy en serio».

El Palacio de Buckingham y los representantes del duque y la duquesa de Sussex se negaron a comentar sobre la caricatura de Charlie Hebdo.

La revista semanal con sede en París, fundada en 1970, es famosa por sus caricaturas provocativas y comentarios sobre políticos, figuras públicas y símbolos religiosos.

En 2015, los hermanos Said y Cherif Kouachi irrumpieron en la sala de redacción de la revista y dispararon a los empleados, matando a 12 e hiriendo a 11 después de que la revista publicara caricaturas del profeta Mahoma.

El ataque a la revista fue parte de una serie de ataques mortales que mataron a 17 personas en la capital francesa durante tres días en enero de 2015.

Max Foster de CNN contribuyó con este informe.