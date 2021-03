El expresidente de Perú Martín Vizcarra no irá a prisión

Noticias

(CNN Español) — La justicia desestimó el pedido de prisión preventiva por 18 meses que la Fiscalía había solicitado para el expresidente de Perú Martín Vizcarra.

El exmandatario es investigado por el Ministerio Público de Perú por supuestamente haber recibido dinero de empresas constructoras cuando era gobernador de la región Moquegua entre el 2011 y 2014. Vizcarra siempre ha negado los cargos en su contra.

En su resolución, la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho dictó comparecencia con restricciones para el expresidente, entre ellas, no ausentarse de la localidad donde reside, la obligación de presentarse ante autoridades fiscales y judiciales cada vez que sea requerido, someterse a un control biométrico mensual de forma virtual y la prohibición de ventilar en medios de comunicación aspectos relacionados al contenido de la investigación.

Álvarez Camacho advirtió que, ser incumplidas estas disposiciones, podrá dictarse mandato de detención para Vizcarra.

Más temprano, el expresidente dijo en su cuenta de Twitter que no pensaba abandonar Perú y reiteró que es inocente.

«¡No voy a abandonar el país! ¡No voy a pedir asilo político ni me voy a internar en un hospital para evadir la justicia! Estoy aquí para responder con la frente en alto porque no he cometido ningún delito. Me quedaré en mi país, aquí está mi hogar y el pueblo al que tanto quiero», escribió Vizcarra.