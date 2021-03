Fallas en WhatsApp, Instagram y Facebook

Noticias

(CNN Español) — Si tienes problemas con WhatsApp, Instagram o Facebook no eres el único.

Los problemas más comunes a esta hora con la app de mensajería son que no se pueden recibir ni enviar mensajes y que no conecta, según DownDetector, una página web que registra reportes de fallas de apps populares.

Whatsapp, como Instagram, es propiedad de Facebook.

Hay reportes de fallas desde Estados Unidos, Argentina, México, Colombia, Ecuador, entre otros países de América Latina.

En Instagram, las fallas tuvieron un pico hacia la 1:30 ET. Los usuarios reportan que no pueden actualizar las publicaciones o que no tienen conexión.

Para Facebook, las fallas empezaron a reportarse en mayor volumen hacia la 1:20 ET. El problema más reportado por los usuarios es que el sitio web está fallando.

Los términos Instagram, WhatsApp y Facebook ya están en la lista de tendencias a esta hora en Twitter, donde los usuarios conversan sobre las fallas, y siempre hay espacio para el humor.

WhatsApp, Instagram y Facebook colapsando al mismo tiempo//Twitter siendo siempre superior #instagramdown pic.twitter.com/7wP626ES9D

— Mariana🇨🇴 (@artshawmilaa) March 19, 2021

Yo al saber que se ha caído WhatsApp y Instagram pic.twitter.com/vRR6oVFNWL

— YolyKiller (@YolyKiller) March 19, 2021

Todos en caos con la caída de #Whatsapp e #Instagram 🤭 ¿Quien como yo? pic.twitter.com/n0EVpYSyPp

— Héctor Navarro (@Navarro_Hector) March 19, 2021

Los servidores de WhatsApp e Instagram ahora mismo pic.twitter.com/BNQQsvk8Dx

— danijp3 (@danijp32) March 19, 2021

Se cayo Whatsapp y instagram…..El dueño de Twitter pic.twitter.com/YdpJSlnJuo

— Tuco (@ElTucoo01) March 19, 2021

yo después de que WhatsApp e Instagram se cayeran pic.twitter.com/rIVR6NFadX

— Gael Terán 🪰 (@TeranGael) March 19, 2021

Se cayó WhatsApp por eso no me llegan los mensajes pic.twitter.com/QKewnBWvRD

— fer_is_a_penguin (@ferxjohero) March 19, 2021

Yo reiniciando el internet cuando vi que lo cargaba el WhatsApp: pic.twitter.com/BgCKFPULn7

— estrella (@glowxkarol) March 19, 2021

Yo esperando que whatsApp funcione para poder seguir contándole el chisme a mi mejor amiga pic.twitter.com/IRBmJRzHVR

— 💫Alexa G💫 (@MilsG03) March 19, 2021

Se cayó WhatsApp y el trabajo de pronto se vuelve… pic.twitter.com/e556vFoAoX

— Oficinista Calvo (@OficinistaCalvo) March 19, 2021

Yo contestando mis telegram después de un mes porque se cayó WhatsApp pic.twitter.com/x4J5Xzyt0Y

— Jaime (@jiimyorke) March 19, 2021