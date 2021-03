Así es como el príncipe Harry consiguió su nuevo trabajo

Noticias

(CNN Business) — El príncipe Harry encontró un nuevo trabajo: el duque de Sussex se unió a un emprendimiento tecnológico llamado BetterUp como director de impacto, que brinda servicios de salud mental y entrenamiento a clientes en línea. El anuncio de trabajo se produjo semanas después de la explosiva entrevista que él y su esposa Meghan Markle concedieron a Oprah Winfrey, en la que hablaron sobre las luchas de salud mental que acompañan a la vida real.

Julia Chatterley de First Move habló con el CEO Alexi Robichaux sobre el papel de Harry en BetterUp y la misión de la compañía.

WarnerMedia, la empresa matriz de CNN, es cliente de BetterUp.

Explica la misión de Harry por favor. Lo leí como un gimnasio para la salud mental. ¿Qué significa eso?

Robichaux: La forma más fácil de pensar en BetterUp es que estamos tomando lo que tradicionalmente se consideraba entrenamiento competitivo y poniéndolo en los bolsillos de los trabajadores y profesionales de todo el mundo. Somos una plataforma móvil profesional que conecta a las personas con un entrenamiento dedicado uno a uno que pueden realizar en relación con el liderazgo, el sueño, la nutrición y la crianza de los hijos. Lo hacen a través de un chat de video y un mensaje de texto desde la comodidad de su teléfono.

Dices que BetterUp es inteligencia artificial activada. ¿Qué significa eso en la práctica?

Robichaux: Puedes pensar en eHarmony. Utilizamos el aprendizaje automático y la inteligencia artificial para ayudar a encontrar los entrenadores adecuados para ti. Analizamos 120 variables de los datos que nos proporciona a través de un cuestionario rápido. Se siente natural, cómodo, energizante y seguro.

Alexi Robichaux

Así que explica el papel del príncipe Harry. ¿Qué es un director de impacto?

Robichaux: Llegamos al título del cargo juntos. Orgánicamente estábamos teniendo estas conversaciones sobre cómo la misión de BetterUp es más grande que BetterUp. Ha estado haciendo este trabajo en su propia vida durante años. Podemos cambiar el diálogo global para no pensar en la salud mental como la ausencia de enfermedad mental, sino para pensar en la salud mental como desempeño y realización de su potencial. Ese es un gran impacto global del que BetterUp puede formar parte. Él puede hacernos responsables y también acelerar eso al expandir nuestra comunidad global, alcanzar e influir en todo, desde nuestra experiencia con el producto hasta ayudar a asociarnos con empresas y organizaciones a nivel mundial para expandir nuestro impacto en todo el mundo.

¿Qué tiene la experiencia de Harry y su CV que te hace creer que es la persona adecuada para este puesto?

Robichaux: En primer lugar, es quién es él como persona. Me impresionó mucho su deseo genuino y sincero de ser útil y tener un impacto positivo en el mundo. En segundo lugar, ha hecho el trabajo, desde Heads Together hasta los juegos de Invictus. Tiene un historial increíble relacionado con el avance de esta misión de aptitud mental. Mucho antes de que tuviéramos la oportunidad de conocerlo, siempre había soñado despierto que tal vez tendríamos la suerte de trabajar con alguien como él, que ha sido una de las fuerzas líderes en el mundo para la salud mental. No podríamos haber pensado en alguien mejor para este papel y estamos encantados de trabajar con él.

Los críticos mirarán esto y dirán que es un gran truco de relaciones públicas. Cuando miras la entrevista de Oprah Winfrey, ¿te preocupa que pueda ser una distracción para el negocio en general?

Robichaux: Creo que lo principal de eso es algo seguro, tomaremos (el efecto en) las relaciones públicas. No es por eso que empezamos a trabajar con el príncipe Harry. Su perspicacia y experiencias únicas son difíciles de expresar con palabras. Ahí es donde nos enfocamos y diseñamos el rol alrededor.

¿Cuánto le van a pagar al príncipe Harry?

Robichaux: Como puedes imaginar, no revelamos la compensación de nadie, por lo que no podemos comentar sobre eso.