Día Mundial de la Tuberculosis: lo que debes saber sobre esta enfermedad

(CNN) — El 24 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis. Aquí te contamos lo que debes saber sobre esta enfermedad.

¿Qué es?

La tuberculosis es una infección causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, que generalmente afecta los pulmones.

Aunque también puede infectar otras partes del cuerpo como los riñones, la columna y el cerebro.

La tuberculosis se propaga por el aire cuando una persona con una infección de tuberculosis activa tose, estornuda, habla o canta. Los gérmenes pueden permanecer en el aire durante horas.

Los gérmenes de la tuberculosis no se transmiten al compartir alimentos, dar la mano y tocar los asientos del inodoro.

En 2018, alrededor de 10 millones de personas en todo el mundo se enfermaron de tuberculosis y 1,5 millones murieron (incluidas unas 250.000 con VIH).

La tuberculosis es una de las principales causas de muerte de personas infectadas por el VIH en todo el mundo.

¿Qué tipos de tuberculosis hay?

Existen dos tipos de tuberculosis: la infección de tuberculosis latente, o no infecciosa, y la enfermedad de tuberculosis, infecciosa.

La infección de tuberculosis latente

Aproximadamente 2.000 millones de personas, un tercio de la población mundial, están infectadas con tuberculosis latente.

Una persona infectada con tuberculosis latente no muestra signos de síntomas y puede que no sentirse enferma.

Un análisis de piel o sangre indicará si una persona ha sido infectada con la bacteria.

No es posible propagar las bacterias de tuberculosis de la persona infectada a otras personas.

Es posible que las personas con una infección de tuberculosis latente nunca desarrollen la enfermedad, ya que las bacterias permanecen inactivas. En otros casos, especialmente en personas con un sistema inmunológico débil, la bacteria puede volverse activa y causar la enfermedad de tuberculosis.

Se requiere tratamiento para garantizar que la persona infectada no desarrolle la enfermedad de tuberculosis activa, pero en algunos casos el tratamiento preventivo puede no ser una opción.

Sin tratamiento, alrededor del 5 al 10% de las personas infectadas con tuberculosis latente desarrollarán la enfermedad.

La enfermedad de la tuberculosis

Es posible transmitir la bacteria de la tuberculosis de la persona infectada a otras.

Un análisis de piel o sangre indicará si una persona ha sido infectada con la bacteria.

El tratamiento consiste en una combinación de medicamentos que se toman durante seis a nueve meses.

Las personas con un sistema inmunológico débil, como las que tienen VIH o diabetes, son más propensas a contraer la enfermedad de tuberculosis.

Síntomas: Los síntomas de la tuberculosis en los pulmones incluyen tos con sangre y dolor en el pecho. Otros síntomas incluyen pérdida de peso, sudores nocturnos, fiebre, escalofríos y fatiga.

La tuberculosis causó hasta una cuarta parte de todas las muertes en Europa durante el siglo XIX.

Las personas famosas que murieron de tuberculosis incluyen a John Keats, Frédéric Chopin, Charlotte, Emily y Anne Bronte, Anton Chekhov y Franz Kafka.

Tuberculosis en Estados Unidos

En 2019, se notificaron un total de 8.920 nuevos casos de tuberculosis en Estados Unidos, el recuento de casos más bajo registrado en Estados Unidos.

Aún así, los CDC advierten que un modelo reciente predijo que el objetivo de la eliminación de la tuberculosis en Estados Unidos no se alcanzará durante el siglo XXI sin una mayor inversión en la detección y el tratamiento de la infección de tuberculosis latente.

Hasta 13 millones de personas en EE.UU. viven con tuberculosis latente.

La tuberculosis multirresistente (MDR-TB) se produce cuando la bacteria es resistente a la isoniazida y la rifampicina, dos antibióticos de primera línea que se utilizan para tratar la tuberculosis.

La tuberculosis extensamente resistente a los medicamentos (XDR-TB) es una forma de MDR-TB que es resistente a la isoniazida y la rifampicina, además de las fluoroquinolonas y los medicamentos inyectables de segunda línea.

Cronología

1546 – El científico italiano Girolamo Fracastoro plantea la hipótesis de que la tuberculosis es contagiosa.

1679 – El científico holandés Francis Sylvius detalla el impacto de la tuberculosis en los pacientes.

1865 – El médico militar francés Jean-Antoine Villemin demuestra que la enfermedad puede transmitirse de persona a animal o de animal a animal.

1882 – El médico alemán Robert Koch identifica la cepa bacteriana como Mycobacterium tuberculosis.

1921 – Después de años de ensayos con animales, los bacteriólogos franceses Albert Calmette y Camille Guérin aplicaron con éxito una vacuna llamada Bacille Calmette-Guerin (BCG) en un bebé cuya madre murió de tuberculosis.

1930 – En Alemania, más de 70 bebés que recibieron la vacuna BCG mueren de tuberculosis. Posteriormente se concluye que la vacuna estaba contaminada en el laboratorio.

1944 – El microbiólogo Selman A. Waksman y sus asociados en la Universidad de Rutgers informan sobre el descubrimiento de un nuevo antibiótico llamado estreptomicina.

1944 – Los médicos H. Corwin Hinshaw, Karl H. Pfuetze y William H. Feldman utilizan con éxito la estreptomicina para tratar a un paciente con tuberculosis.

1952 – Una revista científica publica estudios que anuncian el éxito de un tratamiento revolucionario llamado isoniazida.

1985-1992 – La tuberculosis resurge. Los científicos atribuyen esto a varios factores, incluida la propagación del VIH.

1994 – La Organización Mundial de la Salud declara a la tuberculosis una emergencia mundial.

1995 – La OMS lanza el Curso Corto de Terapia Observada Directamente (DOTS). Es un plan de tratamiento que contiene cinco componentes, que incluyen registros e informes estandarizados.

2008 – La OMS informa las tasas más altas de MDR-TB en todo el mundo.

2010 – La OMS respalda una nueva prueba que diagnostica la tuberculosis en horas en lugar de meses.

2018 – Se ha demostrado que una nueva vacuna prometedora llamada M72 / AS01E es eficaz en muchas personas que ya están infectadas con tuberculosis.