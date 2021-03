Las personas completamente vacunadas pueden visitar a familiares y amigos no vacunados, pero hay condiciones, dicen los CDC

Noticias

(CNN) — Las personas completamente vacunadas deben sentirse libres de visitar a sus familiares y amigos no vacunados sin restricciones, pero las visitas deben limitarse a un hogar no vacunado a la vez, dijeron el lunes funcionarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

Y lo sentimos, pero incluso los abuelos completamente vacunados no deberían llevar a sus nietos a la iglesia ni exponerlos a multitudes, dijeron los funcionarios de los CDC durante una sesión informativa vía web.

Los CDC actualizarán su guía una vez que quede claro cuán bien la vacunación previene la propagación del virus, pero por el momento, todavía hay límites sobre lo que deben hacer las personas completamente vacunadas, dijeron.

«En el contexto de que las personas no vacunadas pertenecen a un solo hogar, y todas las personas no vacunadas tienen un riesgo bajo de contraer una enfermedad grave de covid-19, no se necesitan medidas de prevención, por lo que estas visitas podrían realizarse en interiores sin mascarilla o distanciamiento físico», dijo Tami Skoff, epidemióloga de los CDC en el Equipo de Guías Clínicas del Grupo de Trabajo sobre Vacunas.

La vacuna de AstraZeneca muestra una eficacia del 79% contra el covid-19 sintomático en un nuevo ensayo

«Y el ejemplo que nos gusta dar aquí es que los abuelos completamente vacunados pueden visitar a su hija no vacunada y a sus hijos no vacunados, asumiendo que ninguno de ellos tiene un alto riesgo de enfermedad grave. Estas visitas se pueden realizar en interiores sin mascarillas ni distancia física», Dijo Skoff durante un seminario web de los CDC sobre recomendaciones provisionales de salud pública para personas completamente vacunadas.

Estas recomendaciones solo se aplican a las personas que están completamente vacunadas, dijo Skoff, lo que significa que han pasado dos semanas desde la segunda dosis o dos semanas desde que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson, que es de una sola dosis.

«Cada vez hay más evidencias que sugieren que las personas completamente vacunadas tienen menos probabilidades de tener una infección asintomática y, por lo tanto, son potencialmente menos propensas a transmitir el SARS-CoV-2 a otras personas», dijo Skoff.

«Sabemos que las vacunas contra el covid son muy efectivas para prevenir que las personas contraigan enfermedades sintomáticas (e) incluso más efectivas para prevenir que las personas contraigan la enfermedad covid-19 grave. Además, como acabo de comentar, ustedes sabe que hay mucha evidencia acumulada de que las vacunas disponibles actualmente realmente ayudaron a reducir o detener la propagación de este virus de personas completamente vacunadas a otras», dijo.

Los CDC actualizan guía para vacunados. Mira aquí las nuevas pautas 6:17

Pero hay dos excepciones importantes que requerirían que todos sigan las precauciones estándar, como el distanciamiento físico y el uso de cubrebocas. Una es si alguna de las personas no vacunadas tiene un mayor riesgo de padecer covid-19 grave, como los adultos mayores, las mujeres embarazadas o las personas con síndrome de Down, entre otros. La otra sería si se mezclan más de dos hogares no vacunados.

«De acuerdo con las recomendaciones de los CDC, si personas no vacunadas de más de un hogar están participando en una visita, estas visitas deben continuar en el exterior y todos, independientemente del estado de vacunación, deben estar físicamente distanciados y con mascarillas bien ajustadas», dijo Skoff.

«El ejemplo que nos gusta dar aquí es si tenemos dos familias que se visitan entre sí. Ambas familias tienen dos adultos completamente vacunados y dos niños no vacunados. En este ejemplo, recomendamos que la visita se realice al aire libre y que todos usen mascarillas y distancia física», dijo Skoff.

Cuando se le preguntó si estaría bien que un par de adultos completamente vacunados llevaran a los niños a la iglesia, Skoff dijo que no.

Los niños, dijo, no pueden ser vacunados en su mayor parte y podrían estar en riesgo en la multitud de la iglesia. «Las recomendaciones actuales de los CDC son que todas las personas, incluidas las que están completamente vacunadas, deben seguir evitando las reuniones en persona de tamaño mediano y grande», dijo Skoff.

Del mismo modo, incluso las personas completamente vacunadas deben tener cuidado al viajar, dijo la Dra. Cynthia Ogden, del equipo de respuesta a emergencias Covid de los CDC.

«Mientras trabajamos para vacunar a más personas, las medidas preventivas, como las pruebas antes y después del viaje y la autocuarentena posterior al viaje, junto con el uso de mascarillas bien ajustadas, nos ayudarán a prevenir la propagación del covid-19», dijo Ogden.

«Ninguna vacuna es perfecta. Una pequeña cantidad de personas aún podrían contraer el covid-19 después de vacunarse por completo y podrían transmitir el virus a personas no vacunadas. Actualmente se están realizando estudios sobre cuán bien las vacunas reducen la propagación del virus y podríamos actualizar nuestras recomendaciones a medida que sabemos más», agregó Ogden.

«Estaremos observando de cerca las tendencias en los casos durante el próximo mes», dijo. «Hasta que se sepa más y la cobertura de la vacuna aumente, algunas medidas preventivas seguirán siendo necesarias para todas las personas, independientemente del estado de vacunación».