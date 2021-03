El extraño sabor de la nueva Pepsi, ¿lo probarías?

Noticias

(CNN Español) — No sabemos a quién se le ocurren estas ideas, pero sin duda son buenas noticias para los fanáticos de los malvaviscos.

Pepsi y Peeps (una reconocida marca de malvaviscos) colaboraron en la creación de una nueva bebida que combina los dos sabores extra dulces, anunciaron las dos empresas. El nuevo refresco de cola, denominado Pepsi x Peeps, mezcla el sabor de una Pepsi normal con el sabor a malvavisco. Eso lo convierte en la mezcla ideal y calmante de la sed para la primavera, según las propias palabras de las dos marcas. La pregunta clave aquí es, ¿te llama la atención esta mezcla de sabores?

Crédito: Getty Images

Aunque la empresa lleva mucho tiempo en el mercado, esta la primera vez que Pepsi usa malvavisco en su refresco de cola, quienes a menudo impulsan sabores de temporada para generar entusiasmo por su marca. En el invierno boreal de 2020, la marca lanzó bebidas Pepsi con chocolate caliente y pastel de manzana para celebrar las fiestas.

Crédito: Pepsi/Peeps

Pepsi se acercó a Peeps para colaborar en un sabor inspirado en la primavera, según dijo a CNN Business Todd Kaplan, vicepresidente de marketing de Pepsi. Además agregó que la combinación tiene como objetivo proporcionar un momento de alegría después del duro 2020.

«El gusto es realmente importante para los clientes. Quieren lo dulce y quieren conectarse con las cosas emocionalmente. Peeps tiene su propia subcultura que queríamos aprovechar».

Shout out to all our PEEPS: a sweet new flavor is coming your way just in time for spring. Are you ready? 🐣🐰😋 #PEPSIxPEEPS pic.twitter.com/LwQXAwvWMZ

— Pepsi (@pepsi) March 25, 2021

Peeps ha sido la marca de dulces sin chocolate número uno vendida durante las pascuas durante más de 20 años, según su propietario Just Born.

¿Probarías este nuevo sabor? ¿Qué piensas de esta combinación?