El covid-19 probablemente provino de un animal, no de un laboratorio, según borrador del informe de la OMS

Noticias

(CNN) — El covid-19 probablemente se transmitió a las personas a través de un animal y probablemente comenzó a propagarse entre uno o dos meses antes de que se detectara en diciembre de 2019, según indicó el borrador de un reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La fuente menos probable: una fuga de un laboratorio, concluyó el equipo internacional conjunto de la OMS.

Está previsto que la OMS publique el informe final de su investigación sobre origen del coronavirus este martes. Sin embargo, una versión preliminar que obtuvo CNN muestra que todavía no hay una evidencia concluyente sobre el origen ni pruebas de que el virus se estuviera propagando antes de finales de 2019.

Las 4 posibles fuentes del covid-19 que menciona la OMS

El informe plantea cuatro posibles fuentes del virus. El escenario más probable es que haya sido a través de un animal huésped intermediario, posiblemente un animal salvaje capturado y después criado en una granja.

Sin embargo, la investigación no encontró cuál otro animal fue infectado por un murciélago —considerado la fuente original más probable del virus—, que luego pudo haberlo transmitido a un humano. «El posible huésped intermediario del SARS-CoV-2 sigue siendo impreciso», se lee en el informe.

La siguiente opción más probable es que haya sido una transmisión directa de uno de los animales que se sabe que portan un coronavirus similar, como un murciélago o un pangolín. La transmisión a partir de alimentos congelados o refrigerados es posible, pero no probable. Y lo menos probable es una fuga accidental de un laboratorio, según el informe.

El origen en un laboratorio es «extremadamente improbable»

El Dr. Robert Redfield, exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), le dijo al Dr. Sanjay Gupta de CNN que su opinión personal era que el virus se originó en un laboratorio.

Exdirector de los CDC opina que el covid-19 se originó en un laboratorio chino 2:53

El informe señala que esto es «extremadamente improbable». «No hay registro de virus estrechamente vinculados con el SARS-CoV-2 en ningún laboratorio antes de diciembre de 2019, ni genomas que en combinación pudieran proporcionar un genoma del SARS-CoV-2», dice. «En vista de lo anterior, se consideró extremadamente improbable que el origen de la pandemia estuviera en un laboratorio».

Investigadores independientes llevan meses diciendo esto mismo. Las pruebas genómicas del virus indican que no sé diseñó en un laboratorio, sino que se transmitió de forma natural a partir de animales, al igual que el virus del SARS, que infectó a 8.000 personas en todo el mundo entre 2002 y 2004 antes de ser detenido.

La comida congelada tampoco es una fuente probable, indicó el reporte. «No hay evidencia concluyente de la transmisión del SARS-CoV-2 a través de los alimentos y la probabilidad de una contaminación de la cadena de frío con el virus de un reservorio es muy baja», explicó.

¿Qué papel desempeñó realmente el mercado de Wuhan?

Tampoco está claro qué papel desempeñó el mercado de mariscos de Huanan, en Wuhan. Es posible que el mercado no fuera la fuente original del brote, sino que las multitudes que se reunieron en el mercado —que estaba abarrotado, techado y con alcantarillas abiertas— pudieron haber amplificado la propagación del virus.

En las muestras tomadas en el mercado se detectó el virus en superficies pero no en muestras tomadas de animales o alimentos vendidos en el mercado. Además, hay evidencia de que el virus estaba circulando antes del brote del mercado de Huanan, incluso en otros mercados.

Las fechas relevantes del primer año de la pandemia 1:16

«Muchos de los primeros casos se relacionaron al mercado de Huanan. Pero, un número similar de casos se asociaron a otros mercados y algunos no se asociaron con ningún mercado. La transmisión dentro de la comunidad más amplia en diciembre podría explicar los casos no asociados con el mercado de Huanan que, junto con la presencia de casos tempranos no asociados con ese mercado, podría sugerir que el mercado de Huanan no fue la fuente original del brote», agregó el informe.

«Por lo tanto, actualmente no se puede extraer ninguna conclusión definitiva sobre el papel del mercado de Huanan en el origen del brote, ni sobre cómo se introdujo la infección en el mercado», concluyó el informe de la OMS sobre el origen del covid-19.

La investigación de la OMS sobre el covid-19

El informe recomendó que se realicen más análisis de muestras de sangre tomadas y almacenadas antes del primer brote en diciembre. También más análisis de animales del sureste asiático y un estudio más profundo de las reuniones masivas que podrían haber contribuido a la propagación del virus.

El informe lo redactó un equipo internacional conjunto de por 17 expertos chinos y 17 expertos de otros países, la OMS, la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos (GOARN, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, por sus siglas en inglés). La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) participó como observadora.

«Después de las reuniones iniciales en línea, se realizó un estudio conjunto durante un período de 28 días desde el 14 de enero hasta el 10 de febrero de 2021 en la ciudad de Wuhan, en la República Popular de China», se lee en el informe.

El equipo de la OMS que estudió el origen del covid-19 buscó pruebas de que el virus circulaba en China antes de que alguien lo supiera.

«El grupo de trabajo de epidemiología examinó de cerca las posibilidades de identificar casos anteriores de covid-19, a través de estudios de vigilancia de morbilidad (enfermedad) debido a enfermedades respiratorias en Wuhan y sus alrededores a finales de 2019», se lee.

«También se basó en los datos de vigilancia nacional, confirmaciones de laboratorio de la enfermedad, informes de compras en farmacias minoristas de antipiréticos (para reducir la fiebre), medicamentos para el resfriado y la tos, un subconjunto de muestras almacenadas de más de 4.500 muestras de proyectos de investigación de la segunda mitad de 2019 que estaban en varios hospitales de Wuhan, el resto de la provincia de Hubei y otras provincias. En ninguno de estos estudios hubo evidencia de un impacto del agente causal del covid-19 en la morbilidad en los meses anteriores al brote de covid-19», explicó la investigación.

El informe de la OMS sobre el origen del covid-19 sugiere que se realicen más controles en las granjas como una posible fuente del virus.

El «eslabón perdido»

«Aunque los virus relacionados más cercanos se han encontrado en murciélagos, la distancia evolutiva entre estos virus de murciélago y el SARS-CoV-2 se estima en varias décadas. Lo que sugiere un eslabón perdido», señaló el informe de la OMS sobre el origen del covid-19.

Animales como los visones y los conejos son susceptibles de contraer el virus, señala el informe. De hecho, las granjas de visones de varios países han sido causa de brotes de covid-19.

«El número creciente de animales que han demostrado ser susceptibles al SARS-CoV-2 incluye animales que se crían en densidades suficientes para permitir una posible circulación enzoótica. La ganadería en alta densidad es común en muchos lugares en todo el mundo e incluye muchas especies de ganado, así como animales silvestres de cría. Había una gran red de granjas de animales salvajes domesticados, que abastecían a la vida silvestre cultivada».

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el informe lo revisan agencias del gobierno federal, incluidos los CDC, la Administración de Alimentos y Medicamentos, los institutos nacionales de salud y otros. Psaki indicó que esos expertos en salud pública «revisarán este informe de manera intensiva y rápida».