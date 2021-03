La OMS dice que es «probable a muy probable» que la fuente del nuevo coronavirus sea un animal, según el informe final de la agencia

Noticias

(CNN) — El nuevo coronavirus que causa el covid-19 probablemente se propagó a las personas a través de un animal, según el informe final de 120 páginas de la Organización Mundial de la Salud.

El informe, publicado el martes, da cuatro posibles fuentes del virus: transmisión directa de una fuente animal, descrita como «desbordamiento»; que haya venido a través de un huésped animal intermedio que fue infectado por un murciélago, seguido de un desbordamiento; que se haya extendido a través de alimentos congelados o refrigerados, o que se hubiera escapado accidentalmente de un laboratorio.

El informe señala que el desbordamiento directo se considera una «vía de posible a probable», mientras que la introducción del virus a través de un huésped intermedio se considera que es una «vía de probable a muy probable». El informe dice que la introducción a través de productos alimenticios fríos se considera una «vía posible» y la introducción a través de un incidente de laboratorio se consideró como «una vía extremadamente improbable».

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha pedido que se realicen más estudios.

«El equipo informa que el primer caso detectado tuvo un inicio de síntomas el 8 de diciembre de 2019. Pero para comprender los primeros casos, los científicos se beneficiarían del acceso completo a los datos, incluidas las muestras biológicas desde al menos septiembre de 2019», dijo Tedros en comentarios preparados este martes.

«En mis discusiones con el equipo, expresaron las dificultades que encontraron para acceder a los datos sin procesar. Espero que los estudios de colaboración futuros incluyan un intercambio de datos más oportuno y completo», agregó Tedros.

El informe resume la investigación de la OMS sobre los orígenes del coronavirus, pero no hay nada concluyente. El informe recomienda más estudio.

«En lo que respecta a la OMS, todas las hipótesis siguen sobre la mesa. Este informe es un comienzo muy importante, pero no es el final. Aún no hemos encontrado la fuente del virus, y debemos continuar siguiendo la ciencia y no dejaremos piedra sin remover», dijo Tedros en un comunicado escrito. «Encontrar el origen de un virus lleva tiempo y le debemos al mundo encontrar la fuente para que podamos tomar medidas colectivas para reducir el riesgo de que esto vuelva a suceder. Ningún viaje de investigación puede proporcionar todas las respuestas».

El informe fue escrito por un equipo internacional conjunto formado por 17 expertos chinos más 17 expertos de otros países, la OMS, la Red mundial de alerta y respuesta ante brotes epidémicos (GOARN) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) participó como observadora.