Las vacunas de Pfizer y Moderna son 90% efectivas después de dos dosis en condiciones del mundo real, según estudio de los CDC

(CNN) — En condiciones del mundo real, las vacunas de Pfizer y Moderna contra el covid-19 brindan una protección altamente efectiva, según un nuevo informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

Con la vacunación completa, las vacunas fueron 90% efectivas para prevenir infecciones, incluidas las que no presentaban síntomas. Al menos 14 días después de la primera dosis pero antes de la segunda dosis, tenían un 80% de protección, según el Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad de la agencia publicado el lunes. Los CDC dijeron que es el primero de muchos estudios planificados de efectividad de la vacuna contra el covid-19.

El estudio analizó cómo las vacunas protegían a casi 4.000 trabajadores de la salud y socorristas. Los voluntarios del estudio trabajaron en ocho lugares del país y fueron observados desde mediados de diciembre hasta mediados de marzo.

Los CDC examinaron a los voluntarios de forma rutinaria independientemente de los síntomas. La agencia también monitoreó a los voluntarios a través de mensajes de texto, correo electrónico e informes médicos directos. Los voluntarios también hicieron un frotis nasal una vez a la semana.

La mayoría de los voluntarios, más del 62%, habían recibido ambas dosis de la vacuna de Pfizer o Moderna. Más del 12% había recibido una sola dosis.

Entre las 2.961 personas vacunadas con una o más dosis y los 989 participantes no vacunados, un total de 205 dieron positivo por covid-19 en una prueba PCR. Se identificaron 161 infecciones cuando los participantes no estaban vacunados; se identificaron ocho entre los que estaban parcialmente inmunizados y tres entre los que estaban completamente inmunizados, más de 14 días después de su segunda dosis de vacuna. Se excluyeron 33 casos identificados porque el estado inmunológico de la persona no estaba claro. Más del 87% de los casos de covid-19 presentaban síntomas. En casi el 23% de los casos se buscó la ayuda de un médico. Hubo dos hospitalizaciones, pero ninguna muerte.

Los resultados de este estudio son similares a los que los científicos vieron en los ensayos clínicos de las vacunas, pero estudios como este son importantes para mostrar cuán efectivas son las vacunas, particularmente en una población en la que, a través de su trabajo, puede encontrarse con una gran cantidad de personas que tienen covid-19.

Nuevo informe de AstraZeneca dice que su vacuna fue 76% efectiva para prevenir los síntomas del covid-19

Los resultados que muestran el nivel de protección de una sola dosis después de dos semanas son similares a los hallazgos de otros estudios recientes en el Reino Unido e Israel.

«Reducir el riesgo de infección transmisible, que puede ocurrir entre personas con infección asintomática o entre personas varios días antes de la aparición de los síntomas, es especialmente importante entre el personal de atención médica, los socorristas y otros trabajadores esenciales y de primera línea debido a su potencial para contagiarse del virus a través de un contacto cercano frecuente con los pacientes y el público», concluyó el informe.

«Este estudio es tremendamente alentador», dijo el lunes la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, en la sesión informativa sobre covid-19 en la Casa Blanca. «Estos hallazgos también subrayan la importancia de recibir las dos dosis recomendadas de la vacuna para obtener el mayor nivel de protección contra el covid-19, especialmente a medida que aumentan nuestras preocupaciones sobre las variantes».

«Nuestros esfuerzos nacionales de vacunación están funcionando», agregó Walensky.

Estados Unidos ha hecho un gran esfuerzo para que la gente se vacune. Hasta el lunes, casi el 29% de la población de EE.UU., es decir, más de 95 millones de personas, ha recibido al menos una dosis, y casi el 16% de la población, aproximadamente 52,6 millones de personas, está completamente vacunada, según muestran los datos de los CDC. Entre los mayores de 18 años, más de 1 de cada 5 están completamente vacunados.

«Vacúnese cuando pueda», dijo Walensky. «Para que todas esas personas que amamos sigan aquí cuando termine esta pandemia».