¿Cómo solicitar la licencia de conducir en Estados Unidos si eres inmigrante?

(CNN Español) — Aproximadamente 11,4 millones de inmigrantes sin estatus migratorio regular viven en Estados Unidos, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional. Y actualmente, 19 estados, además de la ciudad de Washington y el estado libre asociado Puerto Rico, han promulgado leyes que les permiten obtener licencias para conducir.

Entre los estados con mayor población extranjera que permiten el trámite de licencia de conducir a inmigrantes indocumentados están California, Nueva York, Nueva Jersey, Illinois y la capital del país. En contraste otras entidades Texas y Florida, que son el segundo y tercer estado con más inmigrantes no autorizados para vivir y trabajar en EE.UU. no ofrecen esta opción.

A continuación te explicamos cómo realizar el trámite para obtener una licencia de conducir en algunos de los estados con mayor población inmigrante del país y la capital.

California

En California, el Proyecto de Ley 60 de la Asamblea, permitió que el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) expidiera licencias de conducir a inmigrantes indocumentados que puedan probar su identidad, hayan establecido su residencia en California y aprueben los exámenes de manejo. La ley entró en vigencia el 1 de enero de 2015.

Las licencias de conducir (DL) AB 60 fueron creadas para las personas que no pueden proporcionar una prueba de presencia legal en EE.UU., pero que sí cumplen con todos los demás requisitos y que pueden proveer una prueba de identidad y residencia en el estado.

El DMV de California enlista los documentos que aceptan como prueba de identidad y comprobante de residencia.

El siguiente paso es completar la solicitud de licencia de conducir en California, después se deberá programar una cita con el DMV y estudiar para el examen de conocimientos. El día de la cita se deberá:

Proporcionar la prueba de identidad y residencia en California.

Pagar la tarifa de solicitud con costo de US$ 38.

Realizar el escaneo de huellas digitales y la toma de fotografía.

Aprobar un examen de vista.

Aprobar la prueba de conocimiento.

Aprobar la prueba de señales de tráfico.

Por último, el solicitante deberá realizar una prueba de conducción detrás del volante. Para ello deberá programar una cita en línea o por teléfono al 1 800-777-0133.

Nueva York

En Nueva York, con la llamada ley Luz Verde, desde diciembre de 2019 los inmigrantes indocumentados pueden solicitar una licencia de conducir. Esta ley protege la información de los solicitantes de las agencias de inmigración.

Indocumentados podrán solicitar una licencia de conducir en Nueva York. Estos son los requisitos (2019)

Para solicitar una licencia de conducir en el DMV de Nueva York como inmigrante no autorizado se deberá de presentar una combinación de documentos que prueben el nombre, fecha de nacimiento y residencia en el estado de Nueva York.

El siguiente paso es completar la solicitud de licencia de conducir en Nueva York, después deberás programar una cita con el DMV y estudiar para el examen de conocimientos. El día de la cita se deberá:

Proporcionar la documentación requerida, además de:

Pagar la tarifa de solicitud con costo no mayor a los US$ 98,50

Aprobar un examen de vista.

Aprobar la prueba de conocimiento.

La mayoría de los solicitantes deberán completar un curso de pre-licencia aprobado de 5 horas y posteriormente, realizar una prueba de conducción. Para ello deberá programar una cita en línea o por teléfono en el 1-518-402-2100.

Nueva Jersey

En Nueva Jersey, el gobernador Phil Murphy firmó en diciembre de 2019 una ley similar que les permite a los residentes del estado obtener una licencia de conducir sin importar su estatus migratorio. La ley entró en vigor el 1 de enero de 2021.

Para solicitar una licencia de conducir en la Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey (MVC, por sus siglas en inglés) como inmigrante no autorizado se deberá de presentar una combinación de documentos para cumplir con la verificación de identidad de 6 puntos.

A diferencia de otros estados, el MVC de Nueva Jersey cuenta con un sistema gradual compuesto por varias etapas para adquirir una licencia de conducir. Para obtener la primera licencia, el proceso se divide en cinco pasos:

Obtener un permiso especial de aprendiz (solicitud BA-208) tras aprobar los exámenes de conocimiento y de la vista.

Practicar con un conductor supervisor adulto por al menos tres meses.

Obtener una licencia de prueba tras aprobar un examen práctico de conducción.

Con una licencia de prueba se debe de conducir sin supervisión por al menos un año.

Obtener la licencia básica de conducir.

El MVC cuenta con un portal en línea para programar las citas necesarias del proceso de obtención del permiso y licencia de conducir.

Illinois

En 2012 se firmó una ley que le permite a los inmigrantes no autorizados obtener una licencia de conducir de visitante temporal (TVDL, por sus siglas en inglés) en Illinois. Desde entonces, sin importar su estatus migratorio, los conductores pueden obtener una licencia de conducir si pasan una prueba de seguridad de manejo y tienen un seguro de automóvil válido. La ley entró en efecto en noviembre de 2013.

Pata obtener una licencia TVDL se debe de presentar la siguiente documentación:

Comprobante de residencia en Illinois durante los últimos 12 meses.

Dos documentos que verifiquen la residencia actual.

No ser elegible para un Número de Seguridad Social.

Documentación que verifique fecha de nacimiento y firma escrita.

Pasaporte válido o tarjeta de identificación consular.

Una vez que se tengan los documentos requeridos se debe programar una cita a la cual se deberá llevar la documentación necesaria, un comprobante de seguro del vehículo que utilizará para la prueba de conducir y pagar una tarifa de US$ 30. Durante la cita se le tomará una foto y tendrá que realizar un examen de la vista, pruebas escritas y de conducción.

Ciudad de Washington

El 1 de mayo de 2014 entró en vigor una ley en la capital de EE.UU. que permite a los inmigrantes no autorizados solicitar una licencia de conducir aunque no puedan proporcionar un número de Seguro Social, que no sean elegibles para obtener un número de seguro social o que no puedan probar su presencia legal en el país.

Para solicitar una licencia de conducir en el DMV de la ciudad de Washington se debe de presentar una prueba de identidad, una prueba de residencia en el Distrito de Columbia, una prueba de seis meses de residencia en el Distrito de Columbia y llenar un formulario de declaración del Número de Seguridad Social.

Una vez que cuente con los documentos necesarios se debe de programar una cita para obtener una licencia de conducir de propósito limitado. El día de la cita de deberá aprobar un examen de vista, el examen de conocimiento y pagar una tarifa de US$ 10 por el examen de conocimiento y US$ 20 por el permiso.

Se le otorgará un permiso temporal. Lo siguiente es agendar una prueba de conducción en línea o llamando al número 202-737-4404. La prueba de conducción tiene un costo de US$ 10 y la licencia tiene un costo de US$ 47.