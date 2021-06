Revelan estatuas de George Floyd durante la celebración del Juneteenth

Noticias

(CNN) — Fue un cambio rápido para los empleadores federales reconocer a Juneteenth como un nuevo feriado federal. Pero algunas ciudades estaban listas con nuevas estatuas en honor a George Floyd, cuya muerte a manos de la policía en Minneapolis provocó un movimiento de justicia racial a nivel nacional el año pasado.

En la ciudad de Nueva York, Terrence Floyd, el hermano de George Floyd, develó una estatua de 1,8 metros en Brooklyn como parte de las celebraciones del Juneteenth. El nuevo feriado federal conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos.

Una estatua de George Floyd se presentó en Flatbush Junction el 19 de junio de 2021, en el distrito de Brooklyn de la ciudad de Nueva York. La muerte de Floyd a manos del agente de policía de Minneapolis Derek Chauvin, alimentó un movimiento global que lucha por la justicia racial. La inauguración de la estatua se produjo pocos días después de que el Juneteenth fuera declarado feriado federal. Foto de David Dee Delgado / Getty Images

La estatua estará en exhibición en Flatbush Junction durante dos o tres semanas antes de trasladarse a Union Square en Manhattan, según WABC, afiliada de CNN.

El miércoles, se inauguró una estatua de Floyd frente al ayuntamiento de Newark, Nueva Jersey.

Today Mayor @rasjbaraka unveiled a donated statue honoring George Floyd in front of City Hall, alongside Filmmaker Leon Pickney, Artist Stanley Watts, Activist Larry Hamm and more pic.twitter.com/nefig7fruE

— City of Newark (@CityofNewarkNJ) June 16, 2021

El alcalde Ras Baraka dijo que espera que la estatua de bronce de 317 kilos del artista Stanley Watts, inspire a las personas que la ven a «participar activamente en las cosas, las luchas que están sucediendo aquí en Newark y aquí en Nueva Jersey».

«George Floyd representa mucho más que él mismo», dijo Baraka antes de la presentación. «Toda la actividad que tuvo lugar en este país, en todo el mundo, debido a la muerte prematura, feroz y cruel, el asesinato de George Floyd y todo el activismo que provocó, vale la pena que hagamos una pausa y prestemos atención».

La estatua permanecerá fuera del Ayuntamiento durante al menos un año, informa WABC.