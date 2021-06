Amazon Prime Day es realmente una decepción para estos vendedores

Noticias

(CNN Business) — El Amazon Prime Day suele ser uno de los mejores días del año para Keababies, que vende productos de maternidad y cuidado del bebé en su sitio web.

En octubre pasado, Keababies acumuló alrededor de US$ 500.000 en ingresos durante el evento de dos días, dijo el cofundador Ivan Ong. Atraídos por los grandes descuentos que Keababies ofrecía a los clientes en Prime Day, una avalancha de usuarios de Amazon compraron baberos, peines, almohadas, portabebés y cambiadores.

Pero este año, Ong no puede permitirse ofrecer tantos descuentos. La compañía enfrenta escasez de inventario y temores de quedarse sin existencias de productos en un día con una demanda de consumo especialmente alta. Los costos de fabricación y de la cadena de suministro también se han disparado, lo que dificulta que Ong ofrezca ofertas.

Los precios de todo, desde acero y madera hasta maíz, pañales y papel higiénico, están aumentando como resultado de la creciente demanda de los consumidores y las tensas cadenas de suministro. La escasez de contenedores de envío y los cuellos de botella en los puertos han aumentado el costo de mover productos en todo el mundo, lo que afecta tanto a los pequeños vendedores como a las grandes cadenas.

«No tengo suficiente margen de beneficio para hacerlo», dijo Ong, y señaló que Keababies está pagando el doble del precio por el envío de contenedores para importar productos de China que hace un año.

Sin grandes promociones, Ong espera que las ventas no sean las mejores este año. Los descuentos son un factor clave para impulsar las ventas en Prime Day, en parte porque pueden ayudar a elevar la clasificación de los vendedores en la tienda en línea de Amazon o aparecer en páginas especiales de ofertas de Prime Day en el sitio que impulsan el tráfico.

Los vendedores externos de Amazon han crecido hasta representar cerca del 60% de las ventas minoristas de la compañía y Amazon ha destacado los beneficios que los vendedores deberían esperar ver este Prime Day. Pero algunos vendedores esperan tener dificultades.

Un factor que se repite

Otros vendedores independientes entrevistados por CNN Business no esperan que Prime Day, programado para el 21 y 22 de junio, sea una bonanza este año. No pueden ofrecer las promociones que solían hacer porque les preocupa no poder satisfacer la demanda de los clientes y tampoco pueden permitirse el impacto de las ganancias en un momento en que los gastos de la cadena de suministro están aumentando.

Sus problemas surgen cuando Amazon está haciendo un esfuerzo para impulsar a los comerciantes independientes en el período previo al evento. Los vendedores externos representan cerca del 60% de los US$ 236.000 millones en ventas minoristas anuales de Amazon. Y Amazon está ejecutando un trato para los clientes en las semanas previas al Prime Day para impulsar las compras en comerciantes independientes: los miembros Prime obtendrán un crédito de US$ 10 en Prime Day si gastan US$ 10 en pequeñas empresas seleccionadas desde el 7 de junio hasta el 20 de junio. Amazon lo ha llamado la «mayor promoción para vendedores de pequeñas empresas en nuestra historia».

Un portavoz de Amazon dijo que «continuamos innovando y haciendo crecer Prime Day para asegurarnos de que nuestros miembros Prime y socios de ventas encuentren un valor increíble».

El portavoz dijo que Amazon está ofreciendo más ofertas este Prime Day que el año pasado, «con más de un millón de ofertas de pequeñas y medianas empresas de todo el mundo y más de dos millones de ofertas en total» durante el transcurso del evento.

‘Echar leña al fuego’

Por lo general, las promociones se utilizan para ayudar a acumular ventas y mover un gran volumen de productos. Pero algunos vendedores le dijeron a CNN Business que las promociones serán limitadas este año por tres razones.

Una es que la demanda de los consumidores supera la oferta, por lo que a los vendedores les preocupa no poder cumplir con los pedidos si les dan a los compradores incentivos adicionales para que compren sus productos.

«Muchas marcas están luchando por mantener un inventario constante en stock debido a los desafíos de suministro», dijo Mike Black, director de marketing de la firma de análisis de comercio electrónico Profitero, que asesora a las marcas sobre estrategias de comercio electrónico. Las empresas también suelen utilizar Prime Day para generar entusiasmo y tracción de ventas para nuevos productos, dijo, pero predijo que «este Prime Day estará más curado por los productos que están en stock y disponibles».

«Ofrecer ofertas y promociones además de esta dinámica es como echar leña al fuego», dijo.

Las restricciones de Amazon

Otro factor que pone a prueba la oferta es que Amazon impone nuevas restricciones a proveedores como Keababies sobre la cantidad de inventario que se puede acopiar en los almacenes de la empresa. Para que los productos de la mayoría de los vendedores externos sean elegibles para Amazon Prime y reciban envío gratis el mismo día o dos días, deben enviarse a través de Logística de Amazon, la red de distribución de comercio electrónico de Amazon.

Los límites de inventario obstaculizan la capacidad de los vendedores para ofrecer descuentos. «La realidad es que las promociones no serán tan buenas este año», dijo Elder.

Amazon dijo que todos los vendedores que utilizan Logística de Amazon tienen límites de inventario y que actualiza continuamente esos límites en función de factores como las ventas pasadas y futuras, los niveles de inventario actuales, las nuevas selecciones y la capacidad disponible en sus centros de cumplimiento.

Precios en aumento

El tercer factor que, según algunos vendedores, limitará su capacidad para ofrecer promociones este año es que, dado que los costos de la cadena de suministro se están volviendo más caros, los vendedores no pueden permitirse afectar las ganancias.

«Los vendedores han tenido que aumentar sus precios para compensar, no solo los aumentos de precios de logística, sino que los costos unitarios también han aumentado desde el nivel de fábrica», dijo.

Charlene Anderson, que vende artesanías en Amazon, no planea ofrecer ofertas en sus productos este Prime Day porque tiene problemas para mantener inventario y sus proveedores tienen costos elevados.

«Ya es bastante difícil conseguir los productos. ¿Por qué venderlos con un margen más bajo del que necesito?» dijo. «Si no puedo mantenerlos en stock por los precios que los estoy vendiendo por ahora, no hay ningún incentivo para bajar los precios en Prime Day».

Anderson normalmente ve un aumento del 40% en las ventas en Prime Day. Este año, estará feliz si las ventas aumentan un 10%.

«Esto año es uno difícil porque los problemas de la cadena de suministro son lo más importante».

Molson Hart, director ejecutivo y fundador de Viahart, que fabrica juguetes como Brain Flakes, no realizará ninguna promoción en Prime Day este año.

Viahart está pagando el doble del costo de envío de contenedores desde China que hace un año, y Hart dice que Amazon impuso un nuevo límite a los productos que Viahart puede depositar en sus almacenes.

Las promociones «simplemente no son un juego que quiero jugar».