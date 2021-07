La ciencia de la risa y por qué es buena para nosotros

CNN - Spanish

Alexandra Ferguson

(CNN) — A todo el mundo le gusta reírse de vez en cuando, y la ciencia respalda este sentimiento. Los estudios han demostrado que la risa está relacionada con nuestro bienestar físico, emocional y mental, e incluso con nuestras relaciones.

Estas son algunas de las cosas que quizá no sepas sobre la risa.

La risa era una herramienta de supervivencia

Se cree que la risa evolucionó como una forma de vínculo social en los animales y como una forma de expresar una intención lúdica. Muchos mamíferos se ríen cuando les hacen cosquillas y cuando participan en juegos físicos.

Pero los humanos no necesitan un desencadenante físico para reírse, aunque generalmente no podemos evitar reírnos si nos hacen cosquillas.

Janet Gibson, profesora emérita de psicología cognitiva en el Grinnell College de Iowa, afirma que la risa evolucionó en los humanos como señal de comunicación.

Hace cientos de años, «la risa era el pegamento que mantenía unido al grupo», dijo al Dr. Sanjay Gupta, corresponsal médico de CNN, en su podcast Chasing Life.

«La idea era que la risa era una señal externa que puede decir al grupo que todo está bien, que podemos relajarnos. (No hay) necesidad de estar ansiosos o amenazados por lo que ocurre a nuestro alrededor. Así que esto sería realmente una gran herramienta de supervivencia para los grupos humanos», explicó.

«Y la creencia es que, a lo largo de los siglos, el cerebro mantuvo estas conexiones de modo que ahora nos reímos cuando… oímos cosas relajantes, divertidas, sorprendentes, entretenidas».

Los antropólogos creen que la risa es universal, pero eso no significa que todas las culturas encuentren divertidas las mismas cosas.

La risa es un ruido primitivo

La risa es un proceso sorprendentemente complicado, que implica a múltiples regiones del cerebro y del cuerpo.

Se cree que el lóbulo frontal ayuda a interpretar los distintos fragmentos de información que se reciben, los sonidos y las imágenes, y luego decide si son graciosos. Esto desencadena una respuesta emocional en el sistema límbico, que controla sentimientos como el placer y el miedo, y que a su vez estimula la corteza motora, explicó Gupta en el podcast.

Esto controla la respuesta física: las carcajadas, los ronquidos y las risas.

El arte, la válvula de escape que mejoró la salud mental de este artista colombiano

«Cuando uno empieza a reírse, se produce una contracción bastante grande en la caja torácica, muy grande y muy rápida. Esas contracciones empujan el aire… ja, ja, ja. Es una forma muy primitiva de hacer ruido. A nivel cerebral, se asocia con un cambio en las endorfinas circulantes», explica Sophie Scott, profesora de neurociencia cognitiva del University College de Londres.

Esto puede provocar una sensación de analgesia. Al reírse, se reducen los niveles de adrenalina y, a largo plazo, los niveles de cortisol, la hormona del estrés, explicó. Así, la risa puede mejorar el estado de ánimo y hacer que la respuesta física y emocional al estrés sea menos intensa.

«Estás más relajado, menos estresado, y tienes una agradable sensación de bienestar», dijo.

Las parejas que ríen juntas permanecen juntas

Un largo estudio de parejas de la Universidad de California, en Berkeley, sobre más de 150 relaciones de larga duración que comenzó en 1989, ha sugerido que la risa es el pegamento que mantiene unidas a las personas.

Las parejas satisfechas se ríen más que las insatisfechas, según el equipo del estudio, dirigido por Robert Levenson, profesor de psicología.

En un experimento, se pidió a las parejas que hablaran de un problema o conflicto en su relación mientras se les grababa en video, y un polígrafo midió diferentes señales fisiológicas y emocionales.

La risa durante la conversación estresante se asoció a que las emociones eran más positivas.

«Ves que la gente empieza a estresarse, y lo que descubres es que las parejas que se enfrentan a una mayor sensación de estrés, las que reaccionan a eso con la risa no solo se estresan menos inmediatamente, sino que son parejas que tienden a ser más felices en sus relaciones y tienden a permanecer juntas más tiempo», dijo Scott, que no participó en el estudio.

«No es que la risa sea polvo mágico. Es más bien que la risa es un signo de una relación en la que las personas pueden aprovecharla para negociar un mejor camino juntos», añadió.

Al atenuar las situaciones de tensión, dijo que la risa puede facilitar la comunicación de las parejas y el que se mantengan los lazos de la relación, que son pilares importantes de la satisfacción de la relación.

Es muy difícil explicar por qué algo es gracioso

No existe una teoría universal que explique qué es lo que hace que algo sea divertido, aunque psicólogos y humoristas han intentado dar con una.

La gente a veces encuentra diversión en las desgracias de los demás, en la expresión de emociones que de otro modo estarían prohibidas, o en la violación de una norma pero de forma no amenazante, dijo Scott.

Pero a veces los sonidos o las palabras pueden ser intrínsecamente graciosos.

«Cualquier teoría del humor siempre falla porque no podemos explicar todas las cosas que son graciosas, y no se puede utilizar para generar chistes. La risa es una parte realmente importante del juego, y quizás ahí es donde radica gran parte del comportamiento lúdico del ser humano adulto, es decir, se convierte en humor».

La risa también puede tener un lado oscuro.

La risa inapropiada puede ser a veces una señal de que algo no funciona bien desde el punto de vista cognitivo. Según un estudio, un signo temprano de demencia es la alteración del sentido del humor y la risa en momentos inapropiados.

Además, la risa no siempre acompaña a las emociones genuinas, sino que también puede ser una forma de exhibición social. La gente utilizará la risa para calmar una situación estresante o una broma para romper el hielo. Sin embargo, el hecho de que funcione o no depende de que la otra persona se una y se ría con usted, como sabe cualquiera que haya tenido un chiste que no haya servido para nada.

La risa tiene que ver con las personas, no con los chistes

Es 30 veces más probable que la risa se produzca en compañía de otros que cuando uno está solo. También es contagiosa. Es mucho más probable que te rías si oyes reír a otra persona.

«Cuando tienes endorfinas circulando por el cerebro, te sientes bien. Cuando te ríes, inhalas más oxígeno. Así, todas las células del cerebro reciben más oxígeno, al igual que las células del cuerpo», explica Gibson.

Terapia de la risa, una alternativa para sobrellevar la pandemia

«Es una herramienta en tu botiquín para ayudarte a sentirte mejor. Y yo diría que es gratis, y aporta todos estos otros beneficios que es una gran herramienta para usar y no para ser descartado como tonto o sin valor».

Es difícil separar los beneficios de la risa y el contexto en el que se ríe. Por lo tanto, si quieres aprovechar el poder curativo de la risa, una película divertida puede ayudarte, pero lo que realmente cuenta son las conexiones que la risa establece con otras personas.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.