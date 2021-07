A ocho días del derrumbe en Miami, esto es lo que sabemos: las víctimas confirmadas, las teorías de las causas de derrumbe, relatos de sobrevivientes y familiares

CNN - Spanish

(CNN) — A 8 días del colapso parcial del edificio Champlain Towers South de Surfside, Miami, la noticia sigue impactando en Estados Unidos y en el mundo entero. Son momentos oscuros para los familiares de las 128 personas que permanecen desaparecidas mientras que los rescatistas no descansan en su labor.

Este viernes se confirmó la muerte de 20 personas. Las autoridades también informaron que 188 personas fueron contabilizadas.

Las dificultades, además de la carrera contra el tiempo, es la fragilidad del terreno sobre el que los rescatistas deben trabajar. De hecho, el jueves debieron suspender momentáneamente las tareas luego de que tres dispositivos de monitoreo de grietas se activaran.

Aquí, todo lo que hay que saber a una semana del colapso:

Lo que pasó

La torre Champlain Towers South, ubicada en Surfside, Miami, se derrumbó parcialmente en la madrugada del jueves 24 de junio. Tenía 12 pisos de altura.

El edificio mostraba signos de hundimiento en la década de 1990, según un estudio, aunque un experto señala que no puede señalarse esto como el único factor en la falla de la estructura.

Otro estudio de 2018, en tanto, alertó sobre daños en la estructura.

En los primeros trabajos de rescate, 37 personas fueron sacadas de los escombros, dijo horas después del colapso el subjefe de bomberos de Miami-Dade, Ray Jadallah.

Las labores de búsqueda en el edificio que colapsó en Miami

Este jueves, los equipos de rescate debieron suspender momentáneamente las tareas de búsqueda debido a preocupaciones estructurales. El jefe de bomberos del condado de Miami-Dade dijo que las operaciones de búsqueda y rescate se retiraron del lugar del derrumbe de las Torres Champlain Sur en la madrugada del jueves después de que se activaran tres dispositivos que monitoreaban las grietas de la estructura.

El jefe Alan Cominsky dijo a los periodistas durante una conferencia de prensa que las alarmas «indicaban que había alguna expansión o lo que fuera» y añadió que también había una columna que se desplazó entre 15 y 20 centímetros.

Suspendieron momentáneamente los trabajos de rescate

Los trabajos se reanudaron horas más tarde el mismo jueves.

“Nuestro equipo de rescate ha estado trabajando sin parar, como saben, desde esta fatídica caída del edificio y necesitábamos a nuestros ingenieros en el lugar para evaluar la seguridad de la estructura en pie. Estoy agradecida por su trabajo duro, que nos ha permitido volver a las tareas de búsqueda y rescate lo más pronto posible. Y seguimos, por supuesto, asegurando que hacemos todo lo posible para proteger a nuestros socorristas», dijo la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

La nacionalidad de las víctimas

Entre las decenas de desaparecidos, además de estadounidenses, figuran varios latinoamericanos que se encontraban en el edificio en el momento del colapso.

Hasta el momento figuran como desaparecidos nueve ciudadanos argentinos, seis paraguayos, seis colombianos, cuatro venezolanos, tres uruguayos y un chileno, primo hermano del papá de la expresidenta de Chile y actual alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

También algunos miembros de la sinagoga Shul of Bal Harbour se encuentran entre las personas desaparecidas, dijo el rabino Sholom Lipskar a Wolf Blitzer de CNN.

Los latinoamericanos desaparecidos en el edificio de Miami

Las víctimas identificadas tras el colapso en Miami

Hasta el momento fueron identificadas 17 de las 20 víctimas fatales del colapso en Surfside.

Este jueves por la noche, las autoridades informaron la identidad de Magaly Elena Delgado, de 80 años, cuyo cadáver fue recuperado el 30 de junio, según un comunicado de prensa del condado de Miami-Dade.

La investigación federal

Una agencia federal anunció el miércoles por la noche que iniciará una investigación sobre las causas del colapso del edificio en Surfside, Florida.

El anuncio de la investigación técnica completa del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), una pequeña agencia dentro del Departamento de Comercio, sigue a una evaluación inicial y marca solo la quinta vez que la agencia lanza una investigación sobre un colapso estructural desde que se le otorgó el poder de hacerlo después de los ataques terroristas del 11 de septiembre.

«Según la información que hemos recopilado, podemos recomendar una investigación técnica completa en virtud de la Ley del Equipo Nacional de Seguridad en la Construcción. Ahora estableceremos un equipo para comenzar el proceso minucioso de recopilar y analizar toda la información que pueda ayudarnos a determinar la causa técnica de la falla», dijo Judith Mitrani-Reiser, quien dirige el equipo del instituto en el lugar, durante una conferencia de prensa vespertina, junto con funcionarios estatales y locales.

El director del instituto, James Olthoff, dijo el miércoles que la investigación será una investigación técnica para determinar los hechos, no para encontrar fallas, y no interferirá con ninguna operación de búsqueda y rescate.

Una agencia federal investigará el derrumbe

Algunas posibles teorías sobre el colapso en Miami

Si bien todavía se desconocen las causas del colapso parcial del edificio residencial en Surfside, en el área de Miami, algunos ingenieros y expertos han estudiado las imágenes del derrumbe de la estructura y nos dan algunas pistas.

Un abogado de la asociación de condominios del edificio, Kenneth Direktor, advirtió contra las primeras especulaciones. El edificio, le dijo a CNN, había sido objeto de una serie de inspecciones «durante los últimos meses» como parte de su histórico proceso de certificación de seguridad de 40 años.

«Nada como esto era previsible», dijo Direktor. «Al menos no fue visto por los ingenieros que estaban mirando el edificio desde una perspectiva estructural». Las únicas reparaciones que se realizaron recientemente, agregó, fueron trabajos en el techo.

Los expertos que observaron imágenes del colapso en Miami dicen que las imágenes proporcionaron una comprensión básica de lo que sucedió, pero poco más.

«Este colapso es una falla clásica de columna. Lo que significa que el edificio en sí estaba sostenido por una serie de pilares. Si los pilares fallan, todo falla», dijo Kit Miyamoto, ingeniero estructural y presidente de la Comisión de Seguridad Sísmica de California.

«El edificio estaba en las condiciones que cabría esperar de un edificio que tiene 40 años, que está ubicado en el Océano Atlántico», dijo Direktor.

Pero esa proximidad al mar, y el agua salada que sale del océano, ha sido un problema recurrente para los expertos que intentan darle sentido al desastre.

Un estudio publicado el año pasado mostraba que el edificio colapsado, a diferencia de otros edificios a su alrededor, se había hundido a una tasa de aproximadamente 2 milímetros por año entre 1993 y 1999.

La investigación se centró en los efectos del hundimiento, el hundimiento gradual o el colapso de la tierra, sobre los peligros de las inundaciones costeras. No hizo un seguimiento del estado del edificio, por lo que no está claro si la estructura continuó hundiéndose al ritmo descrito en el estudio.

Pero Shimon Wdowinski, coautor del estudio y profesor del Instituto de Medio Ambiente de la Universidad Internacional de Florida, advirtió que su investigación no proporcionó una prueba irrefutable.

«Otros edificios no se movieron en esa parte oriental de la ciudad», dijo Wdowinski a CNN. «Si es un precursor, solo es exclusivo de ese edificio».

Cuando se le preguntó directamente si el hundimiento, o el hundimiento, podría haber sido un factor que contribuyó al colapso en Miami, Wdowinski dijo que se necesitaba información adicional antes de emitir un juicio.

Sigue el misterio por el colapso del edificio en Surfside

Los relatos de sobrevivientes y familiares

Alberto Aguero, residente del edificio Champlain Towers en Surfside, Florida.

«Yo estaba en el apartamento con mi familia. Estábamos durmiendo mi esposa y yo, mis hijos estaban despiertos mirando Netflix. Cuando sentimos un estruendo muy grande. No sabíamos a ese punto lo que era. A mi esposa saltó y fue a ver los niños. Todos estaban bien, pero las luces colgando estaban dando de lado a lado. Entonces, a ese punto me dijeron ‘Oye, esto es grande, tenemos que salir’», narró a CNN.

«Ya perdí las esperanzas»

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi

Steve Rosenthal

«Ha sido una locura, los primeros tres días estaba molesto, estaba desconsolado y estaba, ya sabes, no sabía lo que iba a hacer. Pero ha mejorado un poco. Pero todavía no lo he sentido. Creo que lo sentiré cuando todo esto haya terminado, cuando todos los reporteros se hayan ido, y luego, ¿a dónde voy yo? ¿Qué hago? ¿Dónde está mi casa? En este momento soy una persona sin hogar para todo efecto y propósito. Para todo efecto y propósito, no tengo hogar».

Ileana Monteagudo, sobreviviente

Grey Alcántara relata cómo fue el instante del derrumbe

La búsqueda de Gil Guerra y su esposa Betty

«Hacemos todo lo posible para mantener la esperanza. Eso es lo que querría. Todo esto es tan horrible y extraño. Ambos son personas tan afectuosas y trabajadoras. Se casaron apenas a fines de 2017 y han vivido como dos adolescentes enamorados, viajando por el mundo y comiendo todo lo que pueden juntos. Vivían juntos un tiempo completo», dijo a CNN por Facebook Messenger Michelle Guerra, hija de Gil Guerra.

Sergio Barth busca a su hermano, su cuñada y su sobrina

El dramático relato de los familiares de los desaparecidos

Imágenes estremecedoras

1 de 46 | Más de 150 personas están siendo reportadas como desaparecidas mientras continúan los esfuerzos de búsqueda y rescate con equipos de rescate de los condados de Miami-Dade y Broward. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 2 de 46 | Los miembros del equipo de búsqueda y rescate urbano del sur de Florida buscan posibles sobrevivientes en el edificio de condominios Champlain Towers South el 26 de junio de 2021 en Surfside, Florida. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 3 de 46 4 de 46 | Las fotos de los residentes desaparecidos están colocadas en un memorial improvisado cerca de Surfside, Florida, al norte de Miami Beach, el 26 de junio de 2021. Crédito: ANDREA SARCOS / AFP a través de Getty Images 5 de 46 | Los rescatistas se apresuran a encontrar a 159 personas aún desaparecidas en la montaña de escombros. Se ha confirmado la muerte de cuatro personas. Crédito: ANDREA SARCOS / AFP via Getty Images 6 de 46 | Un ingeniero advirtió sobre “daños estructurales importantes” en el edificio tres años antes de que colapsara parcialmente, según un informe el 26 de junio. Crédito: ANDREA SARCOS / AFP vía Getty Images 7 de 46 | Victoria Mayer y su hijo Antonio visitan un monumento improvisado. Victoria dijo que ha vivido en Surfside durante dos años y es originaria de Argentina. Crédito: ANDREA SARCOS / AFP vía Getty Images 8 de 46 | Leo Soto se arrodilla frente a un monumento que incluye fotografías de personas desaparecidas. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 9 de 46 | Las fotos de los residentes desaparecidos están en un memorial improvisado en el sitio del edificio derrumbado en Surfside, Florida. Crédito: ANDREA SARCOS / AFP vía Getty Images 10 de 46 | Una pareja se abraza mientras miran los escombros del edificio parcialmente derrumbado. Crédito: MARCO BELLO / AFP via Getty Images 11 de 46 | El personal de búsqueda y rescate trabaja para encontrar sobrevivientes o víctimas en el edificio de condominios Champlain Towers South el 26 de junio de 2021. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 12 de 46 | Se colocan flores en la cerca de un parque en honor a las personas desaparecidas después de que un edificio se derrumbara parcialmente en Surfside, al norte de Miami Beach. Crédito: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP vía Getty Images 13 de 46 | Los restos del edificio parcialmente derrumbado en Surfside al norte de Miami Beach, Florida, el 25 de junio de 2021. Crédito: GIANRIGO MARLETTA / AFP a través de Getty Images → 14 de 46 | Esta vista aérea muestra al personal de búsqueda y de rescate trabajando en el sitio después del colapso parcial de Champlain Towers South en Surfside, al norte de Miami Beach, el 24 de junio de 2021. Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP a través de Getty Images 15 de 46 | Los miembros del equipo de búsqueda y rescate urbano del sur de Florida descargan un K-9 para continuar buscando posibles sobrevivientes. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 16 de 46 | Más de cien personas están siendo reportadas como desaparecidas mientras continúan los esfuerzos de búsqueda y rescate con equipos de rescate de los condados de Miami-Dade y Broward. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 17 de 46 | La gente se abraza mientras espera noticias sobre familiares en el Centro Comunitario en Surfside al norte de Miami Beach, Florida, el 25 de junio de 2021. Crédito: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP vía Getty Images 18 de 46 | La gente consuela los unos a los otros mientras esperan noticias sobre familiares. Crédito: MARCO BELLO / AFP vía Getty Images 19 de 46 | La gente usa su teléfono mientras espera noticias sobre familiares. Crédito: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP via Getty Images 20 de 46 | María Fernanda Martínez, Fayzah Bushnaq y Mariana Cordeiro se abrazan cerca de donde continúan las operaciones de búsqueda y rescate. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 21 de 46 | Un hombre reza cerca de donde continúan las operaciones de búsqueda y rescate. El hombre, abrumado por la emoción, dijo que había perdido a un familiar en el colapso. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 22 de 46 | La gente observa los restos del edificio derrumbado en Surfside al norte de Miami Beach, Florida, el 25 de junio de 2021. Crédito: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP a través de Getty Images 23 de 46 | Una grúa retira los restos de un edificio parcialmente derrumbado en Surfside. Crédito: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP vía Getty Images 24 de 46 | El número de desaparecidos ha aumentado a 159, lo que alimenta los temores de un número de muertos mucho mayor. Crédito: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP vía Getty Images 25 de 46 | Los trabajadores de rescate en una grúa inspeccionan los restos del edificio colapsado. Ahora se sabe que cuatro personas murieron en el colapso. Crédito: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP vía Getty Images 26 de 46 | NOTA DEL EDITOR: Contenido perturbador / Personal de búsqueda y rescate saca un cuerpo de los escombros del edificio Champlain Towers South en Surfside, al norte de Miami Beach. Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP a través de Getty Images 27 de 46 | El personal de búsqueda y rescate trabaja en el edificio parcialmente colapsado durante la noche del 24 de junio de 2021. Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP vía Getty Images 28 de 46 | El colapso parcial del edificio dejó enormes pilas de escombros y materiales colgando de lo que quedaba de la estructura. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 29 de 46 | Los bomberos usaron una manguera de escalera cuando salió humo de los escombros. Crédito: Wilfredo Lee / AP 30 de 46 | Esta foto fue tuiteada por Miami-Dade Fire Rescue después de que un edificio residencial colapsara parcialmente en Surfside, Florida. Crédito: MiamiDadeFire/Twitter 31 de 46 | “Todavía tenemos la esperanza de poder identificar a más sobrevivientes”, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, a los periodistas cerca del lugar. “El estado de Florida, estamos ofreciendo toda la ayuda que podamos”. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 32 de 46 | Escombros cuelgan del edificio. Crédito: David Santiago / Miami Herald / AP 33 de 46 | Los escombros cuelgan del edificio colapsado en Surfside, en el norte de Miami Beach. Crédito: CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images 34 de 46 | La gente se abraza en un centro de reunificación familiar donde los evacuados se alojaban en Surfside. Chandan Khanna / AFP / Getty Images 35 de 46 | La causa del colapso no se conoció de inmediato. Crédito: Miami-Dade Fire Rescue / SplashNews / Newscom 36 de 46 | Jennifer Carr se sienta con su hija mientras esperan noticias en el centro de reunificación familiar en Surfside. Crédito: Lynne Sladky / AP 37 de 46 | Personal de rescate busca entre los escombros con perros. Crédito: David Santiago / Miami Herald / AP 38 de 46 | La policía del condado de Miami Dade dijo que tras el colapso del edificio en Surfside se esperan días de “fuertes retrasos de tráfico” en las vías alrededor del tema. Las calles entre la avenidas 85 y la calle 96 están cerradas, informó la Policía de Miami Jade. Crédito: CHANDAN KHANNA/AFP vía Getty Images 39 de 46 | El edificio fue construido en 1981, según los registros de propiedad en línea de Miami-Dade. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 40 de 46 | La gente se acuesta en catres en el centro de reunificación familiar en Surfside. Crédito: Lynne Sladky / AP 41 de 46 | Las autoridades del sur de Florida respondieron el jueves en la madrugada a un «colapso parcial de un edificio», dijo el Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade. Crédito: Joe Raedle/Getty Images 42 de 46 | El edificio estaba siendo sometido a trabajos de adecuación del techo. Pero el alcalde no dijo si ese era un factor para el colapso. Crédito: Joe Raedle/Getty Images 43 de 46 | Al menos una persona murió en el derrumbe, dijo el alcalde de Surfside, Florida, Charles W. Burkett. La persona fue trasladada herida al hospital, donde murió. Crédito: Joe Raedle/Getty Images 44 de 46 | Diez personas fueron tratadas en la escena y el edificio fue despejado, dijo el alcalde de Surfside, Florida. Crédito: Joe Raedle/Getty Images 45 de 46 | El edificio fue despejado por los bomberos. El hecho se dio hacia las 2 de la madrugada hora local. Crédito: Joe Raedle/Getty Images 46 de 46 | Burkett dijo que el colapso del edificio se trata de una “terrible catástrofe”. Crédito: Joe Raedle/Getty Images

