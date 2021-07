Los viajes del 4 de julio volverán con fuerza a medida que los estadounidenses «vuelven a vivir la vida»

CNN - Spanish

Alexandra Ferguson

(CNN) — Los viajes de este largo fin de semana festivo en Estados Unidos estarán muy concurridos, y no solo según los estándares de la pandemia.

Los expertos esperan que compita con el fin de semana del Día de la Independencia más ajetreado de la era anterior al coronavirus. Las filas en los aeropuertos y los embotellamientos en las carreteras volverán con fuerza, dicen.

La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés) prevé que este fin de semana un número récord de estadounidenses se lance a las carreteras, cada vez más concurridas, y advierte que se encontrarán con la gasolina más cara del 4 de julio en siete años. Los aeropuertos de Estados Unidos no han estado tan concurridos en más de un año, y algunas aerolíneas están luchando para satisfacer la demanda.

Con multitudes en los aeropuertos y automóviles en las carreteras, se espera que este fin de semana se parezca a los tiempos anteriores a que la pandemia sacudiera el sector.

Pero los recuerdos de la pandemia permanecen: las mascarillas siguen siendo obligatorias para todos los pasajeros, aunque estén vacunados, en todos los medios de transporte público, incluidos los aviones, trenes y autobuses, y en centros como las estaciones de tren y los aeropuertos. Las restricciones impiden o complican los viajes internacionales a muchos países. Los cruceros acaban de reiniciarse con algunos cambios a bordo. Y aunque las compañías aéreas han vuelto a vender asientos centrales, muchas aún no han restablecido el servicio de bebidas alcohólicas.

«Incluso nuestros pasajeros habituales son una especie de primeros pasajeros en este momento», dijo Sara Nelson, presidenta de la Asociación de Auxiliares de Vuelo-CWA, a CNN.

Los viajes por carretera son más populares que nunca

Los 47,7 millones de estadounidenses que la AAA prevé que viajen más de 80 kilómetros entre el jueves y el lunes compiten con la cifra récord de 2019 de 48,9 millones.

El número de vacacionistas que empacarán las maletas para un viaje por carretera, espera la AAA, será el mayor de la historia: 43,6 millones.

Eso significa que las carreteras en los puntos clave de las vacaciones registrarán una afluencia de tráfico aún mayor.

La empresa de datos de transporte Inrix afirma que muchas ciudades, desde Nueva York hasta Los Ángeles, están experimentando menos tráfico del habitual en esta época del año, ya que muchos empleados siguen trabajando desde casa. El tráfico en la ciudad de Washington está 13 puntos porcentuales por debajo de lo habitual, y en San Francisco ha bajado 21 puntos porcentuales. Ambas cifras siguen siendo más altas que en esta época en 2020, cuando solo 34,2 millones de personas salieron a la carretera, dijo la AAA.

Pero la historia es diferente en los centros turísticos del país. Nueve ciudades de Florida, incluyendo Tampa y Orlando, están registrando más tráfico de lo habitual.

Las empresas de alquiler de coches estacionaron sus vehículos el año pasado y vendieron parte de su inventario, creando una escasez a medida que la demanda aumenta.Créditos: Mario Tama/Getty Images

«Esta va a ser una temporada de viajes intensa», dijo el portavoz de la AAA, Andrew Gross.

Entre los factores que hacen que las familias hagan viajes por carretera, dijo Gross, está el proteger a los niños no vacunados de los aviones o trenes abarrotados, y la alta demanda de autos de alquiler en lugares que podrían haber considerado para viajar en avión. Las empresas de alquiler de vehículos que redujeron sus flotas cuando la demanda disminuyó durante la pandemia ahora tienen poca oferta. Esto ha provocado un aumento de los precios de los alquileres, cuando hay vehículos disponibles.

Los precios de la gasolina también están subiendo, y el promedio nacional de US$ 3,12 de este jueves ha sido el más caro desde que alcanzó los US$ 3,66 en 2014. Los precios en las gasolineras reflejan no solo la demanda de combustible, sino el reto de conseguirlo en las estaciones de servicio de todo el país. Algunas estaciones pueden quedarse sin combustible, dice la AAA.

«No es que tengamos un problema de suministro de gasolina en este país», dijo Gross. «Simplemente no hay suficientes conductores de tanques de gas disponibles, porque durante la pandemia no hubo muchas entregas, así que estos conductores, muy demandados, se fueron y encontraron otros trabajos».

Cielos ingobernables

Los vuelos en algunos puntos turísticos importantes, como Nashville y Myrtle Beach, en Carolina del Sur, ya están superando los niveles anteriores a la pandemia, según informó el jueves la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés). Los funcionarios lanzaron una campaña para contratar a 6.000 trabajadores, y la agencia dijo que seguirá contratando personal hasta el Día del Trabajo.

Los viajes del 4 de julio comenzaron con uno de los días de mayor actividad en los aeropuertos en 16 meses.

La TSA informó de que había inspeccionado a 2.147.090 pasajeros el jueves. Esta cifra no alcanza el récord de 2,17 millones de pasajeros registrados el domingo pasado. La TSA dijo que espera que ese récord «se supere durante el fin de semana festivo».

A medida que el número de pasajeros aumenta, también lo hacen los informes de pasajeros que se niegan a seguir las instrucciones de la tripulación, o incluso se vuelven violentos.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ha recibido este año más de 3.200 informes sobre pasajeros indisciplinados y ha abierto 491 investigaciones. En los últimos 15 años, la FAA ha abierto una media de 180 investigaciones al año, y los funcionarios dicen que el número de informes presentados nunca fue lo suficientemente grande como para justificar un recuento.

«Ahora el público está volviendo a salir y tratando a los auxiliares de vuelo como sacos de boxeo, y lo están haciendo verbal y físicamente», dijo Nelson del sindicato de auxiliares de vuelo.

«El conflicto está aumentando muy rápidamente», añadió. «Todo el mundo está en un nivel de estrés 10. Todo el mundo necesita un poco de ayuda en este momento y pedimos que todo el mundo colabore».

Las aerolíneas que se enfrentaron a un futuro incierto el verano pasado ven cómo los pasajeros regresan en masa. United Airlines dijo a CNN que incluso con los viajes de negocios e internacionales a la baja, el jueves es el día de viaje más concurrido que ha visto desde que comenzó la pandemia.

«La demanda de viajes de ocio es de más del 100%», dijo el CEO de United, Scott Kirby, a CNN. «La recuperación indica el enorme deseo de la gente de volver a vivir la vida».

Los viajes en avión han aumentado de cara a la ajetreada temporada de verano.Créditos: Alex Wong/Getty Images

Aviones llenos

Los aviones están casi llenos. Las compañías aéreas de bajo costo, que se especializan en el transporte de personas a destinos vacacionales, esperan ver «factores de carga en los 90», dijo Chris Brown, un vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas Aéreos.

Airlines for America, que representa a las mayores aerolíneas estadounidenses, dijo que los vuelos estaban llenos en un 89% la semana pasada, en comparación con el 90% de la misma semana de 2019.

Parte del repunte está impulsado por los pasajeros que utilizan los créditos de vuelo de los viajes cancelados durante la pandemia.

Southwest Airlines y American Airlines dijeron que sus horarios y su personal se han visto alterados por la creciente demanda y el clima. Los datos del sitio web de aviación FlightAware muestran que Southwest canceló o retrasó 39.728 vuelos el mes pasado, la mayor cantidad de cualquier aerolínea estadounidense. Los datos muestran que American canceló o retrasó 36.714 vuelos.

Southwest ha implorado a los auxiliares de vuelo que hagan viajes extra y les ha ofrecido el doble de su salario habitual. En un memorando obtenido por CNN dijo que las «condiciones meteorológicas adversas» han puesto a las tripulaciones fuera de servicio para el siguiente vuelo, y dijo que un menor número de vuelos entre ciudades ha hecho más difícil reubicar a los miembros de la tripulación.

«Si están sanos y es seguro hacerlo, por favor ayuden a sus compañeros Cohearts tomando los turnos disponibles», escribió el vicepresidente ejecutivo de Southwest, Alan Kasher.

American dijo que recortará preventivamente un 1% de los vuelos de su calendario hasta mediados de julio, atribuyendo al mal tiempo y a la escasez de personal. Los cambios anticipados suponen «afectar al menor número de clientes» y modificar sus reservas.

Los viajeros que tomen el tren, en cambio, verán más servicios de Amtrak. Recientemente comenzaron a circular más trenes por la costa este y se restableció el servicio anterior a la pandemia en las rutas de larga distancia en el oeste.

Independientemente de cómo decidan salir los viajeros, deben armarse de paciencia, dicen los expertos.

«Vas a tener mucha compañía en la carretera y en los cielos y a tu alrededor en todo momento», dijo Gross, de AAA. «Así que espera que no siempre sea lo más fluido, pero vas a llegar y te vas a divertir».

