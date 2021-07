Richard Donner, director de ‘The Goonies’ y ‘Lethal Weapon’, muere a los 91 años

CNN - Spanish

olivertapia

(CNN) — Richard Donner, consumado productor y director de Hollywood conocido por su trabajo en la serie de películas “Lethal Weapon” y en “The Goonies”, murió el lunes, según varios informes que citan a su esposa y su compañía de producción.

FOTOS | Los famosos que han muerto en 2021

Tenía 91 años. No se compartió la causa de la muerte.

CNN se ha puesto en contacto con el abogado de Donner y Warner Bros., el estudio detrás de las películas “Lethal Weapon”, en busca de comentarios.

Richard Donner en una imagen de 2017.

Richard Donner y su esposa, la productora Lauren Shuler Donner, dirigieron juntos The Donners’ Company, con la que lanzaron películas como “Free Willy”, “X-Men” y “Deadpool”.

La carrera de Donner en cine y televisión abarcó seis décadas. Entre sus proyectos de dirección notables se encuentran “Superman”, de 1978; “Ladyhawke”, de 1985, con Rutger Hauer y Michelle Pfieffer; “Scrooged”, de 1988, protagonizada por Bill Murray, y la película de 1985 “The Goonies”, que fue producida por Steven Spielberg.

Spielberg, a través de su compañía Amblin Entertainment, emitió un comunicado publicado en Twitter el lunes.

“Dick tenía un dominio tan poderoso de sus películas y estaba tan dotado para tantos géneros”, dijo Spielberg. “Estar en su círculo era como pasar el rato con tu entrenador favorito, el profesor más inteligente, el motivador más feroz, el amigo más entrañable, el aliado más firme y, por supuesto, el mejor Goonie de todos. Él era todo un niño. Todo corazón. Todo el tiempo. No puedo creer que se haya ido, pero su risa ronca y cordial se quedará conmigo para siempre”.

Sean Astin, quien protagonizó “The Goonies” cuando era niño con Josh Brolin, compartió sus recuerdos de Richard Donner en las redes sociales.

FOTOS | Los famosos que murieron en 2020

“Richard Donner tenía la voz más grande y retumbante que puedas imaginar”, escribió Astin en un tuit. “Él demandaba atención y se reía como ningún hombre se había reído antes. Dick era muy divertido. Lo que percibí en él, cuando era un niño de 12 años, es que le importaba. Me encanta lo mucho que le importaba. Goonies Never Say Die”.

Mel Gibson, a quien Richard Donner dirigió en las cuatro películas de “Lethal Weapon”, lo recordó en una declaración a Variety.

“¡Donner! Mi amigo, mi mentor. ¡Oh, las cosas que aprendí de él! Él socavó su propio talento y grandeza con una gran parte de humildad refiriéndose a sí mismo como ‘simplemente un policía de tráfico’. Dejó su ego en la puerta y exigió el de los demás. Fue magnánimo de corazón y alma, lo cual dio generosamente a todos los que lo conocieron. Si amontonamos todas las buenas obras que hizo, se extenderían a algún lugar inexplorado en el firmamento. Lo echaré mucho de menos, con todo su pícaro ingenio y sabiduría”, dijo Gibson.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.