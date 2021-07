Elsa se debilita a tormenta tropical aunque las advertencias de huracán permanecen mientras el sistema avanza hacia la costa de Florida

CNN - Spanish

(CNN) — Elsa se ha debilitado a tormenta tropical con vientos sostenidos a 112 kmh, según la actualización de las 2 am del Centro Nacional de Huracanes. Las advertencias de huracán permanecen en su lugar a lo largo de la costa de Florida y los únicos cambios son las advertencias de tormenta tropical al sur de Bonita Beach que se suspenden.

Las fuertes lluvias, los vientos en racha y la amenaza de un tornado persisten en el suroeste y centro-oeste de Florida, y todavía se espera que toque tierra el miércoles por la mañana cerca de Cedar Key.

Elsa se está moviendo hacia la costa de Florida y ahora se encuentra cerca del área de la Bahía de Tampa. El martes se fortaleció a un huracán, pero se debilitó en la madrugada del miércoles.

Se espera que la tormenta toque tierra el miércoles por la mañana sobre la costa norte del Golfo de Florida, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Treinta y tres condados están en estado de emergencia, dijo el gobernador Ron DeSantis en una conferencia de prensa. La Guardia Nacional de Florida también activó a 60 guardias para servir en el Centro de Operaciones de Emergencia y el Centro de Preparación Logística del estado.

“Estamos anticipando una llegada a tierra probablemente entre las 8 am y las 9 am mañana, en algún lugar de la costa natural o en la parte de Big Bend de Florida”, dijo DeSantis. “No ha habido órdenes de evacuación generalizadas”.

El presidente Joe Biden aprobó una declaración de emergencia para el estado antes de la tormenta. La declaración, que comenzó el domingo, autoriza a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias a coordinar todos los esfuerzos de socorro en casos de desastre en el sur de Florida.

El centro de Elsa, con vientos sostenidos de 120 kmh, estaba sobre el agua a unos 160 kms al sur-suroeste de Tampa a las 8 pm ET, dijo el centro de huracanes. John Antapasis, coordinador de emergencias de Tampa, alentó a los residentes a permanecer adentro y evitar las carreteras el martes por la noche.

Una advertencia de huracán está vigente desde Egmont Key cerca de San Petersburgo en el centro-oeste de Florida hasta el río Steinhatchee en la región de Big Bend en el norte de Florida.

“Las cálidas aguas del océano le dan ese combustible para que el motor vuelva a encenderse… (y) podría estar cerca o con la fuerza de un huracán” cuando Elsa toca tierra, dijo el meteorólogo de CNN Derek Van Dam.

Una advertencia de tormenta tropical, que alerta a las personas sobre condiciones de tormenta tropical, incluidos vientos fuertes, está vigente para gran parte del resto de la costa oeste de Florida.

La costa de Georgia desde la desembocadura del río St. Marys hasta Altamaha Sound también está bajo una advertencia de tormenta tropical, dijo el aviso. El gobernador Brian Kemp emitió un estado de emergencia el martes por la noche que expirará el 14 de julio.

Las bandas exteriores de Elsa también podrían dejar caer lluvia en el lado este de Florida, tal vez afectando áreas como la comunidad de Surfside, donde los equipos de búsqueda y rescate todavía están trabajando en el sitio de un derrumbe mortal de un edificio. La aproximación de Elsa provocó una demolición controlada el domingo de la parte restante del edificio de condominios Champlain Towers South.

Mientras los vientos se mantengan por debajo de los 72 kmh, los equipos de búsqueda y rescate pueden seguir buscando se2ñales de vida; si los vientos superan los 72 kmh, los equipos son retirados de los escombros, según la portavoz del Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade, Erika Benítez.

Una alerta de tornado estuvo vigente para más de 12 millones de personas en el sur de Florida hasta las 11 pm ET del martes. Esto incluye Tampa, Fort Myers, Miami, Surfside, St. Petersburg y Sarasota.

Se espera que las mayores amenazas de lluvias y marejadas ciclónicas estén en el oeste de Florida.

Alrededor de 7 a 20 centímetros de lluvia podrían caer desde los Cayos de Florida hasta las partes occidentales de la Península de Florida hasta el miércoles, lo que amenaza con inundaciones repentinas, dijo el centro de huracanes.

Se establecieron advertencias de marejada ciclónica para la costa oeste de Florida desde Bonita Beach a través de las partes norte de la región de Big Bend, y se espera que la marejada más alta esté entre 1 y 1,5 metros desde Englewood hasta la salida del río Aucilla, incluido Bahía de Tampa.

Sigue el recorrido de Elsa aquí

La gente en el sur y oeste de Florida se ha estado preparando llenando bolsas de arena, abriendo refugios, cerrando negocios y escuelas y activando centros de operaciones de emergencia locales.

Cuba estaba recibiendo fuertes lluvias el martes por la mañana de Elsa. Se esperaban precipitaciones de 12 a 38 centímetros hasta el martes por la noche, lo que amenaza con importantes inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Elsa azotó los Cayos el martes por la mañana con lluvia y vientos sostenidos de 48 a 64 kmh.

Los residentes y las empresas se preparan

Elsa, que brevemente estuvo con fuerza de huracán el viernes y la madrugada del sábado para convertirse en el primer huracán de la temporada, tocó tierra el lunes en Cuba y atravesó las Islas Caimán, saturando ambas áreas con fuertes lluvias y fuertes vientos y provocando deslizamientos de tierra e inundaciones.

Las autoridades de Florida ofrecieron sacos de arena gratis a los residentes para ayudar a prevenir inundaciones y están animando a las personas a prepararse abasteciéndose de suministros y prestando atención a las advertencias locales.

Al menos cuatro condados en el área de Tampa –Hillsborough, Pinellas, Hernando y Manatee– abrieron refugios para los residentes, mientras que otros han activado centros de operaciones de emergencia para prepararse para la tormenta.

“Quieres estar preparado para cualquier cosa”, le dijo un empleado del Centro de Operaciones de Emergencia del Condado de Pinellas a WFTS, afiliada de CNN. “Realmente nunca se sabe”.

“Hemos tenido otras tormentas en el pasado que parecían nada, pero terminaron con muchos daños por inundaciones”, advirtió el funcionario de emergencia.

El condado de Manatee podría “tener términos casi en el límite de un huracán”, dijo el representante Vern Buchanan.

“Por favor acaben sus planes y aseguren sus casas y prepárense para una especie de refugio y capear esta tormenta”, dijo el administrador del condado de Manatee, Scott Hopes.

La alcaldesa de Tampa, Jane Castor, suplicó a los residentes de la ciudad que se quedaran en casa el martes por la noche.

“No es necesario que salgas. No salgas. Vamos a tener mucha lluvia, mucho viento. No te metas en agua a través de la cual no puedas ver, así que eso significa que no conduzcas en el agua, punto”, dijo Castor.

El gobernador de Florida brindó una conferencia de prensa por la tormenta tropical Elsa

Busch Gardens en Tampa Bay planeaba cerrar “para garantizar la seguridad de nuestros embajadores, huéspedes y animales”, según el sitio web del parque. En este momento, se espera que el lugar vuelva a abrir al mediodía del miércoles.

El Aeropuerto Internacional de Tampa dijo que cerraría los vuelos comerciales a las 5 pm ET del martes, y los vuelos de carga a las 10 pm. Se anticipó la reapertura el miércoles a las 10 am.

En Fort Myers, el Aeropuerto Internacional del Suroeste de Florida dijo que cancelaría los vuelos el martes por la tarde.

El Aeropuerto Internacional de Sarasota Bradenton planea cerrar a las 6:30 pm después de la última llegada comercial programada para las 5:30 pm, según el sitio web del aeropuerto. El aeropuerto planea reanudar las operaciones normales el miércoles a las 6 am.

La gente hizo fila el lunes en los condados de Manatee y Hillsborough para llenar sacos de arena gratuitos para ayudar a prevenir inundaciones.

Una nueva residente de Florida le dijo a WFTS que nunca ha estado en una tormenta tropical.

“Esta es nuestra primera experiencia. Recibimos la notificación de que podríamos conseguir sacos de arena, y estamos en un poco de agua, así que solo queremos hacer todo lo que podamos en este momento”, dijo la mujer.

Incluso algunas empresas están cerrando antes de la tormenta.

Niall Bowen, propietario de Old Town Bakery en Key West, cerrará su negocio el martes porque la tormenta afectará su cadena de suministro y entregas, le dijo a WSVN, afiliada de CNN.

“En lo que respecta al impacto, no creo que vayamos a tener un evento meteorológico importante”, dijo Bowen.

En Georgia y las Carolinas a finales de esta semana

La tormenta tropical Elsa golpeó partes de República Dominicana y Haití el sábado con fuertes lluvias y vientos.

El pronóstico actual después de tocar tierra en el oeste de Florida indica que la tormenta se mueve hacia el noreste a través de las tierras bajas de Georgia –tal vez como una tormenta tropical, el miércoles– y las Carolinas, tal vez como una depresión tropical, el jueves.

Podría salir al Atlántico el jueves o viernes.

Elsa podría entonces ser un generador de lluvia para el extremo de la costa este hasta que se adentre en el Atlántico norte.

Jackson Dill, Monica Garrett, Michael Guy, Hayley Simonson, Maria Cartaya y Tina Burnside de CNN contribuyeron a este informe.

