Conor McGregor dice que se siente “estupendo” tras cirugía por fractura de pierna

Alexandra Ferguson

(Reuters) — Conor McGregor dijo que se sentía “estupendo” después de someterse a una cirugía por una fractura en la pierna sufrida durante su combate de trilogía con Dustin Poirier este sábado.

McGregor es sacado de la arena en camilla tras lesionarse el tobillo en el primer round de su combate de peso ligero contra Poirier.

McGregor dio un mal paso hacia atrás, doblando su pie hacia adentro y rompiendo su pierna izquierda, por lo que la pelea tuvo que ser detenida por los médicos al final del primer asalto en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

¿Peligra el legado de Conor McGregor ante Dustin Poirier?

“Recién salido del quirófano, todo salió según lo previsto, todo fue perfecto y me siento estupendo. Ahora quedan seis semanas de muletas y luego empezamos a reconstruir”, dijo McGregor en un video publicado en las redes sociales.

McGregor patea a Poirier durante el evento UFC 264 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

“Una fractura limpia de la tibia y no pudo ser. Dustin, puedes celebrar esa victoria ilegítima todo lo que quieras pero no has hecho nada ahí dentro. El segundo asalto lo habría demostrado a todos”.

La derrota de McGregor y la gravedad de la lesión han generado dudas sobre su futuro en el deporte, pero el presidente de la UFC, Dana White, aseguró que habrá peleas sobre la mesa cuando vuelva a estar en forma.

