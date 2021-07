Trump dijo que quien ‘filtró’ información sobre su estancia en el búnker de la Casa Blanca debería ser ‘ejecutado’, según un nuevo libro

CNN - Spanish

Alexandra Ferguson

Washington (CNN) — El entonces presidente Donald Trump dijo a varios de sus asesores en 2020 que quien había filtrado información sobre su estancia en el búnker de la Casa Blanca en mayo de ese año había cometido traición y debía ser ejecutado por compartir detalles sobre el episodio con la prensa, según extractos de un nuevo libro, obtenido por CNN, del periodista del diario The Wall Street Journal Michael Bender.

Trump, junto con la entonces primera dama, Melania Trump, y su hijo Barron, fueron llevados al búnker subterráneo durante un tiempo, en el transcurso de las protestas provocadas por la muerte de George Floyd a manos de la policía, mientras los manifestantes se reunían fuera del edificio.

Bender escribe en el libro, titulado “Frankly, We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost”, que Trump, en los días siguientes a su estancia en el búnker, mantuvo una tensa reunión con altos militares, las fuerzas del orden y los asesores del ala Oeste, en la que aireó sus quejas por la filtración.

Alto general de EE.UU. rechazó sugerencias de Trump de “romper cráneos” o “simplemente disparar” a los manifestantes

“Trump estalló por la historia del búnker en cuanto llegaron y les gritó que echaran humo a quien lo había filtrado. Fue el momento de mayor enojo que algunos asesores habían visto en el presidente”, escribe Bender.

‘¡Quienquiera que haya hecho eso, debería ser acusado de traición! gritó Trump. “Deberían ser ejecutados”, dice el libro.

El entonces jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, “trató repetidamente de calmar al presidente mientras los sorprendidos asesores evitaban el contacto visual”, escribe Bender. Añadió que el principal asesor de Trump le dijo a su jefe: “Estoy en ello. Vamos a averiguar quién lo hizo”.

“Un presidente en pánico”

Trump, furioso por la filtración por días, “preguntó repetidamente a Meadows si había encontrado al responsable de la filtración”. Su principal asesor se “obsesionó” con encontrar la fuente, según el libro. Señala que “los que dijeron haber escuchado al presidente emitir esa advertencia habían interpretado el arrebato como una señal de un presidente en pánico”.

CNN informó en su momento que Trump había sido llevado al búnker y que estuvo allí algo menos de una hora antes de volver al piso superior. Una fuente familiarizada con el asunto también había dicho a CNN que “si la condición en la Casa Blanca se eleva a rojo y el presidente es trasladado” al Centro de Operaciones de Emergencia, “Melania Trump, Barron Trump y cualquier otro miembro de la primera familia serían trasladados también”.

La historia del búnker presidencial secreto de la Casa Blanca

En ese momento, la Casa Blanca también había advertido a los empleados que tenían que ir a trabajar el lunes después del uso del búnker. Les pidió que escondieran sus pases hasta llegar a un punto de entrada del servicio Sscreto y que los ocultaran al salir, según un correo electrónico que fue visto por CNN.

Trump había tratado de restar importancia públicamente al asunto en los días siguientes, tratando de explicar en una entrevista radiofónica en ese momento su presencia en el búnker como una “inspección”, en lugar de una retirada por su propia seguridad.

— Kaitlan Collins y Noah Gray de CNN contribuyeron con este reportaje.

