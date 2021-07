Residentes cubanos en la Florida piden apoyo a los dueños de botes para llevar insumos a la isla

CNN - Spanish

CNNEE

(CNN Español) — Un grupo de cubanos residentes en el estado de la Florida recolectaron agua, comida enlatada y otros insumos este lunes en Pelican Harbor Marina, en Miami, con la intención de llevarle las provisiones en bote a los manifestantes en la isla.

Diana Parra llegó al lugar junto a su hijo para apoyar la convocatoria. Su familia se encuentra en Cuba y en una entrevista muy emotiva con WSVN, afiliada de CNN en la Florida, dijo que “es tiempo de que el comunismo se termine en la isla”.

Gloria Estefan: Se cree que los cubanos exageran. El mundo se creyó la maquinaria política de Fidel

Dennis Suayero es uno de los organizadores de la propuesta y le dijo a WSVN que quieren llevar medicamentos e insumos al pueblo cubano.

A pesar de la cantidad de bienes recolectados, solo unos cuantos botes atendieron la convocatoria para trasladar los insumos a Cuba. Una torrencial tormenta también complicó la misión.

Exon Rodríguez, otro de los organizadores, le dijo a CNN en Español que la iniciativa sigue en pie. “Dueños de botes es lo que necesitamos. Personas que se unan a la causa. Que el pueblo cubano de aquí, de Estados Unidos, entienda que esto no es asunto del gobierno. El gobierno estadounidense no va a hacer nada por nosotros si nosotros no lo hacemos primero”, dijo.

“Libertad”, la canción de Emilio Estefan dedicada a Cuba 2:48

Rodríguez explicó que su hijo, madre y hermanos permanecen en Cuba. “Nosotros queremos estar cerca, pero los recursos no existen”, dijo. Por eso “hago el llamado nuevamente. Estoy convocando a todo aquel que quiere luchar a que se sume”, agregó, mientras espera que este martes lleguen más botes que hagan posible el traslado de los bienes recolectados.

En un comunicado emitido este lunes, la Guardia Costera de Estados Unidos dijo que, aunque apoya el derecho a las protestas y la libertad de expresión, le recuerda a quienes estén considerando emigrar los peligros que implican los viajes marítimos a la Florida.

Según el comunicado, la Guardia Costera trabaja con las autoridades locales y federales monitoreando cualquier actividad marítima, incluyendo las embarcaciones que salgan desde la Florida hacia Cuba.

Frank Calzón: La gente en Cuba quiere un cambio 3:00

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.