La enorme pila de concreto y escombros del edificio que colapsó en Miami es ahora casi una fosa vacía

(CNN) — Hace casi cuatro semanas, los equipos de búsqueda y rescate se enfrentaban a una montaña de escombros de concreto y metal retorcido mientras intentaban encontrar a las víctimas del derrumbe del edificio de departamentos de Miami.Ahora, las imágenes de la escena muestran un espacio vacío donde antes vivían cientos de personas.

Más de 10 millones de kilos de escombros se han retirado del lugar desde el derrumbe parcial de las Champlain Towers South el 24 de junio, mientras muchos de los residentes dormían.

Desde entonces, se han recuperado 97 cuerpos de víctimas, de las cuales 95 han sido identificados.

El senador del estado Jason Pizzo compartió el martes nuevas fotos del lugar del derrumbe de Champlain Towers South.

Incluso a medida que pasaba el tiempo y disminuía la posibilidad de encontrar supervivientes, las cuadrillas sobre el terreno seguían dedicadas a la ardua tarea de peinar los escombros, haciendo pausas únicamente cuando el tiempo era peligroso y cuando los restos del edificio fueron demolidos.

Los funcionarios prometieron a las familias que la búsqueda no terminaría hasta que se recuperaran a todos sus seres queridos.

“En el lugar del derrumbe original, estamos casi en el fondo”, dijo el portavoz de la policía de Miami-Dade, Álvaro Zabaleta, a CNN la semana pasada. “¿Significa eso que casi hemos terminado con la búsqueda? No. Hasta que no despejemos todo el lugar y no encontremos más restos humanos, no habremos terminado”, afirmó.

Lo único que queda es un puñado de restos de concreto dispersos en el lugar donde se encontraba el edificio.

El lugar del derrumbe en Surfside el 28 de junio de 2021.

Camino despejado para los investigadores

Una vez que la búsqueda haya terminado oficialmente, la investigación sobre lo que causó el colapso puede comenzar plenamente, dijeron los expertos.

“Hasta que no hagan su trabajo, no podemos entrar a hacer muestras de materiales y tomar esas muestras y probarlas para entender cuáles eran los distintos componentes del edificio que se derrumbó”, dijo el ingeniero estructural Allyn Kilsheimer a Ana Cabrera de CNN.

La investigación sobre el colapso del edificio de Miami no comenzará mientras el sitio siga siendo la escena del crimen, dice un experto

La primera noche que estuvo en el lugar de los hechos, Kilsheimer, que también investigó las consecuencias del atentado del 11-S en el Pentágono, dijo que tenía unas 20 o 30 teorías sobre posibles desencadenantes.

Desde entonces, eliminó algunas pero añadió cinco o seis más, dijo, pero no podrá acotarlas mientras continúe la búsqueda.

Múltiples pedidos para investigar

La fiscal del Estado de Florida, Katherine Fernández Rundle, confirmó la existencia de “múltiples solicitudes de ingenieros y abogados” para acceder al lugar.

“Ingenieros de la agencia federal Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) fueron enviados a Surfside con la autoridad del Congreso para reunir pruebas y determinar cómo y por qué se derrumbó el Champlain Tower South. El NIST es el organismo encargado de investigar los derrumbes de edificios como el del World Trade Center, al igual que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investiga los accidentes aéreos”, dijo Rundle en un comunicado.

“Tengo entendido que una vez que el NIST, el Departamento de Bomberos de Miami-Dade y el Departamento de Policía de Miami-Dade determinen que es seguro y apropiado que otras personas accedan al lugar, se les permitirá hacerlo bajo las directrices establecidas por esas agencias”, dijo Rundle.

Las grúas operan sobre los restos del condominio Champlain Towers South, de 12 pisos, que se derrumbó el 9 de julio de 2021.

La agonía de la espera

Muchas familias tienen ahora respuestas a las preguntas sobre el destino de sus seres queridos, lo que marca un nuevo capítulo en su duelo.

En los días posteriores al derrumbe, el padre de Debbie Hill se consideraba desaparecido. No saber dónde estaba y qué había pasado con él era “el gran problema”, dijo a Erin Burnett de CNN.

Nicole Ortiz dijo que la agonía de esperar a conocer la suerte de su hermana y su sobrino era indescriptible. “Grité”, dijo a Ryan Young de CNN. “Casi me desmayo. He llorado”, agregó.

Sergio Lozano está afrontando la pérdida de sus dos padres, Antonio y Gladys. “Murieron juntos”, dijo Lozano. “No es justo… quedar aplastado, quedar destruido. No es justo”, se lamentó.

Juez: No se pedirá a las familias que sacrifiquen los bienes inmuebles

El juez que supervisa los juicios civiles por el derrumbe dijo que no se pedirá a los supervivientes ni a las familias de las víctimas que donen sus bienes inmuebles para el bien público.

Durante una audiencia sobre el estado de la cuestión celebrada el miércoles, el juez del 11º Circuito Judicial Michael Hanzman dijo que no es inmune a los comentarios que sugieren que el lugar debe convertirse en un monumento conmemorativo.

Pero, dijo Hanzman, la preocupación del tribunal son las víctimas diciendo a los abogados en la audiencia, “independientemente de las opiniones de algunas personas que no son víctimas, la tarea de este tribunal y la de ustedes es compensar a las víctimas de esta tragedia, y punto”.

El juez Hanzman dijo que su trabajo es asegurarse de que las víctimas reciban lo que legalmente les corresponde.

“Estas víctimas que han perdido sus casas, sus pertenencias personales y, en muchos casos, sus vidas, no van a sacrificar el valor de sus bienes inmuebles por el bien público”.

Travis Caldwell, Rosa Flores, Rebekah Riess, Leyla Santiago, Claudia Dominguez y Tina Burnside de CNN contribuyeron a este reportaje.

