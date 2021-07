Australia corre contra reloj para evitar una calificación de “en peligro” para la Gran Barrera de Coral en la votación de la Unesco

CNN - Spanish

Alexandra Ferguson

(CNN)– El gobierno de Australia y un organismo de las Naciones Unidas se enfrentan esta semana para decidir si la Gran Barrera de Coral está “en peligro” de perder su “valor universal excepcional”.

El Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) tiene previsto votar el viernes sobre si el arrecife, que figura en la Lista del Patrimonio Mundial, debe ser calificado oficialmente como “en peligro”. La designación significa que el sitio está amenazado y, si no se toman medidas para solucionar los problemas, podría perder su condición de Patrimonio Mundial.

Australia ha tratado desesperadamente de evitar esta situación mediante una serie de presiones de última hora, como llevar a sus embajadores a un viaje de buceo al arrecife.

Sus esfuerzos pueden haber dado resultado. Doce de los 21 países que forman parte del Comité parecen estar en contra de aplicar la calificación de “en peligro” a la Barrera de Coral, según una propuesta de enmienda publicada el martes en el sitio de la Unesco.

Peces nadando entre el coral en la Gran Barrera de Coral de Australia el 22 de septiembre de 2014. Créditos: William West/AFP/Getty Images

Pero la presión para imponer la calificación sigue surgiendo de científicos y celebridades, con una carta publicada el mismo día firmada por 13 figuras públicas, incluyendo actores, expolíticos y periodistas, que presionan al comité para que “respalde la recomendación de la Unesco”.

“Todavía hay tiempo para salvar la Gran Barrera de Coral, Pero Australia y el mundo deben actuar ya”, reza la carta. Fue firmada por el actor de “Aquaman” Jason Momoa y el explorador oceánico Philippe Cousteau, entre otros.

La batalla por el arrecife

La Gran Barrera de Coral se extiende a lo largo de casi 345.000 kilómetros cuadrados frente a la costa noreste de Australia y alberga más de 1.600 especies de peces y 600 especies de corales blandos y duros. Se trata de un ecosistema marino vital que aporta además US$ 6.400 millones anuales a la economía australiana y mantiene 64.000 puestos de trabajo, según la Fundación de la Gran Barrera de Coral.

Pero una serie de desastres naturales y los crecientes efectos del cambio climático han impactado gravemente en el arrecife, incluida la decoloración generalizada de los corales. Un estudio quinquenal del gobierno de Australia en 2019 encontró que la condición de la maravilla natural se había deteriorado de “pobre” a “muy pobre”.

En un informe publicado el 21 de junio, una misión de monitoreo de la Unesco dijo que a pesar del trabajo del gobierno de Australia para mejorar la situación del arrecife, “no hay duda posible de que la propiedad se enfrenta a un peligro comprobado”.

La Gran Barrera de Coral está en “peligro” dice la ONU. Pero Australia no está de acuerdo

Pero el gobierno de Australia se ha opuesto firmemente a la conclusión de la Unesco. La ministra de Medio Ambiente, Sussan Ley, voló a Europa en julio como parte de un último intento de convencer a los otros 20 miembros del Patrimonio Mundial para que votaran en contra de la medida. Australia forma parte actualmente del comité rotatorio de 21 países.

La semana pasada, el embajador oficial de Australia para los arrecifes, Warren Entsch, llevó a varios embajadores, entre ellos varios de los países que votan en el Comité del Patrimonio Mundial, a la Gran Barrera de Coral para hacer una excursión de buceo.

¿Un apoyo de 12 países?

En una enmienda propuesta el martes, 12 países del comité, entre ellos Rusia, Arabia Saudita y España, parecieron respaldar la sugerencia de no imponer la calificación de “en peligro” a la Barrera de Coral, pero no se ha tomado una decisión definitiva.

En un comunicado, un portavoz de Ley dijo que durante su estancia en Francia se había reunido con delegados de varios países.

“La posición de Australia sigue siendo que la Gran Barrera de Coral es el arrecife mejor gestionado del mundo, con el apoyo de más de US$ 3.000 millones de financiación del Gobierno de la Commonwealth y del Estado. A Australia le preocupa que el proceso de inclusión en la lista no incluya niveles adecuados de consulta ni una misión de respuesta”, dijo el portavoz.

La Gran Barrera de Coral ha perdido la mitad de sus corales en 3 décadas

Pero la Dra. Fanny Douvere, jefa del Programa Marino del Centro del Patrimonio Mundial, defendió la calificación de “en peligro” como “imparcial” y “con base científica”.

La doctora dijo que, independientemente del voto del Consejo del Patrimonio Mundial el viernes, la decisión preliminar de la Unesco de que el arrecife estaba “en peligro” seguiría representando su opinión ponderada.

“La evidencia no es algo que estemos investigando, la evidencia es algo que está descrito muy claramente”, dijo. “Simplemente no habría sido creíble no alertar a la comunidad internacional sobre la situación”, agregó.

Una alerta para el mundo

La Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco contiene cientos de sitios considerados de gran valor para las generaciones futuras, desde maravillas naturales como el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, hasta maravillas culturales como la Gran Muralla China.

Cada año, el Comité del Patrimonio Mundial se reúne para decidir si se añaden nuevos bienes a la lista y para evaluar si alguno de los actuales está en peligro.

Por ejemplo, cuando se reúna este mes, el Comité del Patrimonio Mundial también decidirá si incluye o no a Venecia en la lista “en peligro”, debido a una serie de amenazas que pesan sobre la histórica ciudad, entre ellas los grandes cruceros.

Según el sitio web de la Unesco, de los 1.121 bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, sólo 53 están clasificados actualmente como “en peligro”. Entre ellos se encuentran el Parque Nacional de los Everglades, en Florida, que también se enfrenta a problemas relacionados con el cambio climático, y el sitio de Palmira, en Siria.

Douvere, del Programa Marino, dijo que la inclusión en la lista “en peligro” envía una señal a la comunidad internacional de que la nación soberana responsable de ese bien está luchando por mantenerlo y necesita ayuda. La Unesco trabajará entonces con el país para determinar qué debe hacerse para garantizar el rescate del sitio inscrito en la Lista del Patrimonio.

“Es una decisión seria, no es algo que tomemos de la noche a la mañana… Es realmente una alerta a la comunidad internacional de que un lugar que está en la Lista del Patrimonio Mundial, algo que queremos preservar para las generaciones futuras … está perdiendo su valor universal excepcional”, dijo.

Un riesgo que tiene antecedentes

No es la primera vez que la Gran Barrera de Coral corre el riesgo de ser incluida en la lista de lugares “en peligro”, pero el gobierno australiano se mostró “atónito” por la inclusión del lugar en el informe de junio de la Unesco.

“Este proyecto de recomendación se ha hecho sin examinar el arrecife de primera mano y sin la información más reciente”, dijo entonces Ley en un comunicado.

Liverpool sale de la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco

En el pasado, las calificaciones de “en peligro” se han levantado después de que las autoridades competentes abordaran las cuestiones planteadas por la Unesco.

Por ejemplo, el segundo arrecife de coral más grande del mundo, la barrera de Belice, dejó de considerarse “en peligro” después de que el gobierno impusiera una moratoria a la exploración petrolera en la zona y reforzara las leyes forestales para proteger los manglares locales.

Los científicos apoyan la designación de “en peligro”

El gobierno de Australia ha respaldado su insistencia en que el arrecife no está en peligro con un nuevo informe del Instituto Australiano de Ciencias Marinas, publicado el lunes, que mostraba un aumento del coral duro en tres regiones de la Gran Barrera de Coral en el último año.

“Los dos últimos años han revelado que la recuperación está en marcha en gran parte de la Gran Barrera de Coral, un signo prometedor que ilustra que todavía tiene la capacidad y las funciones ecológicas necesarias para recuperarse de las perturbaciones”, decía el informe.

Pero destacados científicos australianos afirmaron que el nuevo crecimiento de los corales es frágil y respaldaron la decisión de la Unesco de incluir la Gran Barrera de Coral en la lista de “en peligro”.

Scott Heron, profesor asociado de física en la Universidad James Cook de Queensland, dijo que estaba “muy claro” que el arrecife estaba en graves problemas.

“Las amenazas a las que se enfrenta la Gran Barrera de Coral son graves, han sido continuas y no se han alcanzado los objetivos marcados”, dijo. Heron agregó que, aunque algunos corales habían regresado después de los eventos de blanqueamiento de los últimos años, gran parte del rebrote era una variedad de crecimiento rápido que era particularmente susceptible al estrés térmico y a la muerte.

“La información de este año es una variabilidad que, considerada por sí sola, enmascararía la tendencia de declive a largo plazo”, dijo.

Mal desempeño de Australia en acción climática

En una declaración a CNN, el portavoz de la ministra Ley dijo que el gobierno australiano se oponía a la calificación de “en peligro”, “no solo por nuestra preocupación en relación con el Arrecife, sino porque creemos que el proceso corre el riesgo de dañar la integridad del Sistema del Patrimonio Mundial”.

Pero Lesley Hughes, portavoz del Consejo del Clima y distinguida profesora de Biología de la Universidad de Macquarie, dijo que creía que al gobierno australiano también le preocupaba ser avergonzado por su pobre historial en materia de cambio climático.

El cambio climático llegó;, dicen funcionarios europeos luego de que las inundaciones mortales arrasaran con ciudades enteras

En un informe publicado por la ONU en julio, en el que se evaluaban los avances en la consecución de los objetivos mundiales de desarrollo sostenible, Australia ocupaba el último lugar en cuanto a acción climática.

“Así que mientras el gobierno señala la cantidad de dinero que ha gastado en la adaptación local (en la Barrera de Coral), sigue sin tomarse en serio y nunca se ha tomado en serio la lucha contra el cambio climático”, dijo Hughes.

“La inclusión del arrecife en la lista de “en peligro” no hará más que llamar la atención a nivel internacional sobre el fracaso del gobierno en ese sentido”.

Helen Regan de CNN contribuyó con este reportaje.

