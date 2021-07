‘Ahora estamos en modo de crisis’: el alcalde del condado de Florida donde está Disney World hace sonar la alarma por el covid-19

CNN - Spanish

Washington (CNN) — El alcalde del condado de Florida donde se encuentran Disney World y Universal Studios está haciendo sonar la alarma sobre un aumento de casos de covid-19 en el área, y dijo que el condado ahora está en “modo de crisis” a la par que lidia con el empeoramiento de su tasa de infección.

“Estos números son extraordinarios. Estamos viendo casi 1.000 casos nuevos en el condado de Orange todos los días. Esos son los números que vimos en el pico más alto el año pasado”, dijo el alcalde Jerry Demings, un demócrata, el lunes durante una conferencia de prensa. “Así que 1.000 al día es algo extraordinario. Ahora estamos en modo de crisis”.

Al instar a los residentes del condado a vacunarse, Demings agregó: “Nosotros, como comunidad, debemos trabajar juntos para frenar la propagación”.

“Los residentes todavía se están vacunando, pero a un ritmo lento. Necesitamos mover la aguja más rápido. El 61,59% de los residentes del Condado de Orange de 12 años o más han recibido al menos una inyección de la vacuna”, dijo.

Viajeros pasan junto a un letrero que anuncia Walt Disney World en el Aeropuerto Internacional de Orlando, el 2 de julio de 2021.

Los comentarios del alcalde se producen cuando Florida está experimentando un aumento en los casos de coronavirus, y todos los condados del estado tienen niveles “altos” de transmisión comunitaria, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC).

CNN se ha puesto en contacto con Disney para obtener comentarios.

El condado de Orange alberga no solo Walt Disney World y Universal Studios Orlando Resort, sino también SeaWorld Orlando. Los parques de atracciones eliminaron muchas de sus reglas de la era de la pandemia en los últimos meses, incluidos los controles de temperatura para los visitantes. Los visitantes completamente vacunados no necesitan usar máscaras faciales en los parques, y aunque Universal no requiere distanciamiento social entre los visitantes, su sitio web dice que el parque alienta a “todos los huéspedes a mantener una distancia segura entre los grupos”.

Durante la semana pasada, Florida representó casi una cuarta parte de todos los casos nuevos en Estados Unidos, más que cualquier otro estado.

La tasa de casos en el estado durante la semana pasada (aproximadamente 49 casos nuevos por cada 100.000 personas cada día) es más de tres veces la tasa de EE.UU. de aproximadamente 16 casos nuevos por cada 100.000 personas cada día. Solo Arkansas y Louisiana tuvieron tasas de casos más altas durante la semana pasada.

Florida también reportó más muertes por covid-19 que cualquier otro estado durante la semana pasada — un total de 282 durante la semana pasada — la sexta tasa más alta de muertes per cápita en el país.

El estado ha vacunado completamente al 48,5% de sus residentes, según datos de los CDC, por debajo de la tasa estadounidense del 49,1%.

