Estrella de televisión. Amante del crochet. Y ahora, después de cuatro Juegos Olímpicos, Tom Daley tiene su medalla de oro

olivertapia

(CNN) — Es una estrella de televisión y un amante del crochet o tejido con ganchillo. Y ahora, en sus cuartos Juegos Olímpicos, Tom Daley finalmente ganó la medalla de oro.

La larga espera de Daley, del equipo británico, para encabezar un podio olímpico terminó después de ganar la competencia masculina de clavados sincronizados de 10 metros con su compañero Matty Lee el lunes.

La pareja británica tuvo que esperar mientras los chinos Cao Yuan y Chen Aisen completaban su inmersión final en Tokio 2020, rompiendo en emotivas celebraciones una vez que quedó claro que habían ganado el oro.

Sin haber dejado de estar entre los dos primeros lugares a lo largo de la competencia, la pareja británica terminó con 471,81 puntos, 1,23 por delante de China, mientras que el equipo del Comité Olímpico Ruso (ROC) quedó en tercero.

Es la tercera medalla olímpica de Daley: ganó el bronce tanto en 2012 como en 2016, después de hacer su debut olímpico en 2008 cuando tenía 14 años.

Se podía ver al joven de 27 años llorando mientras se escuchaba el himno nacional británico, “God Save The Queen”, durante la ceremonia de entrega de medallas.

“Oh, Dios mío, es algo increíble”, dijo Daley a los periodistas después. “He soñado, como Matty, desde que comencé a hacer clavados hace 20 años, con este momento de convertirme en campeón olímpico. Y que llegara en mis cuartos Juegos Olímpicos, cuando creo que mucha gente probablemente no lo habría considerado como mis Juegos Olímpicos cumbre.

Tom Daley y Matty Lee compiten en la final masculina de clavados sincronizados de plataforma de 10 m.

“Pensé que iba a ganar una medalla de oro olímpica en Río, y por mucho resultó todo lo contrario. Y fue mi esposo quien me dijo que mi historia no estaba terminada, y que mi hijo o bebé – no lo sabíamos en ese momento – necesitaba estar allí para verme ganar una medalla de oro olímpica”.

En diciembre de 2013, Daley habló de su sexualidad en YouTube y, casi ocho años después, el británico está orgulloso de la representación LGBT que ha presenciado en los Juegos.

“Cuando era un niño, me sentía como un extraño, y me sentía diferente, y sentía que nunca iba a ser nada, porque quien era, no era lo que la sociedad quería que fuera”, dijo.

“Y el poder ver a las personas LGBT actuando en los Juegos Olímpicos, espero que (eso) pueda dar esperanza a los niños pequeños y no sentirse tan asustados y temerosos y solos, y que puedan ver que no importa quién sea uno, de donde vienes, puedes convertirte en campeón olímpico, porque yo lo hice”.

El esposo de Daley es Dustin Lance Black. Su hijo, Robert Ray Black-Daley, nació en junio de 2018.

“El hecho de que pueda decir que mi hijo me vio convertirme en campeón olímpico, aunque en televisión y no pudieron estar aquí, es simplemente, es una gran sensación. Y poder hacerlo con tu mejor amigo también. Y compartir ese momento en el que estás en la parte trasera del podio”, agregó Daley.

Después de los Juegos Olímpicos de 2012, Daley actuó como mentor de un grupo de celebridades que competían en el programa de telerrealidad “Splash”, un programa que enfrentó a celebridades entre sí mientras intentaban aprender a hacer clavados.

El trabajo duro rinde frutos

El éxito de la medalla de oro de Daley marca un nuevo pináculo en la carrera del joven de 27 años que, habiendo irrumpido en la escena cuando era joven, tenía las esperanzas de una nación puesta sobre sus hombros.

Un año antes de los Juegos de Londres 2012, el padre de Daley murió de un tumor cerebral, y el clavadista británico había descrito previamente a su papá como su “mayor animador”.

Y desde entonces, el clavadista británico ha tomado medidas para intentar recaudar dinero para ayudar a otros en una posición similar.

Le dijo a The Guardian a principios de este año que comenzó a hacer tejido a principios de la pandemia, y ahora tiene una cuenta de Instagram que muestra algunas de sus creaciones.

En su página de Crowdfunder, dijo que planea “rifar lentamente mis creaciones y espero recaudar mucho dinero para la caridad”.

Hasta ahora ha publicado fotos de él mismo, su esposo y su hijo ataviados con colores llamativos, así como del clavadista malasio Cheong Jun Hoong.

Después de su victoria olímpica el lunes, el esposo de Daley, Black, dijo que no tenía “palabras”, sino “muchas lágrimas” después de que Daley se convirtiera en campeón olímpico.

