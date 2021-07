Luis Almagro, secretario general de la OEA, dice que dio positivo por covid-19

CNN - Spanish

(CNN Español) — En un tuit publicado este jueves, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo que dio positivo por covid-19.

Almagro dice que está vacunado contra el virus y que por el momento no tiene ningún síntoma.

Luis Almagro se pronuncia sobre las marcadas diferencias ideológicas dentro de la OEA

Sin embargo, el secretario de la OEA dijo que suspende su agenda y seguirá las recomendaciones médicas.

“Cuídense, cuiden a los demás y, si tienen oportunidad, no duden en vacunarse”, escribió Almagro.

He dado positivo por #COVID19 por lo que suspendo inmediatamente mi agenda pública y estoy siguiendo todas las recomendaciones médicas. Afortunadamente estoy vacunado y por el momento no tengo síntomas. Cuídense, cuiden a los demás y, si tienen oportunidad, no duden en vacunarse — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) July 29, 2021

