ANÁLISIS | Biden abre un nuevo frente en la guerra por la vacunación de covid-19 a medida que se profundizan las preocupaciones sobre la variante delta

CNN - Spanish

Mariana Toro

(CNN) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó una campaña nueva y más agresiva para vacunar a los estadounidenses contra el covid-19, encabezada por un nuevo requisito de que todos los empleados del gobierno federal, la fuerza laboral más grande del país, reciban la vacuna o enfrenten la perspectiva de un oneroso régimen de mitigación.

La decisión de la Casa Blanca, en proceso durante varios días y anunciada por Biden a última hora de la tarde del jueves, se produce cuando la variante delta alimenta otra ola de infecciones y, entre los no vacunados, el aumento de las hospitalizaciones y las muertes.

La gravedad de la variante se subrayó más tarde el jueves con informes de un documento interno de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) que describe datos no publicados que muestran que las personas completamente vacunadas podrían propagar la variante delta al mismo ritmo que las personas no vacunadas. El aumento ya ha deshecho gran parte del progreso de la primavera y principios del verano y ha avivado la ira entre una mayoría vacunada desesperada por volver a algo parecido a la normalidad prepandémica.

Aprovechando esa vena de frustración en su discurso, Biden alentó a los funcionarios estatales y locales a entregar una nueva zanahoria, en forma de pagos de US$ 100, a los recién vacunados, pero principalmente enfatizó el gran garrote que maneja como jefe de Gobierno, una desviación del toque más suave que él ha favorecido durante la mayor parte de su presidencia.

Biden reconoció que el incentivo podría irritar a los estadounidenses que buscaron las vacunas sin una recompensa monetaria, pero su argumento a su favor impulsó algo más elemental: una creencia –socavada por décadas de argumentos republicanos en contra– de que el Gobierno tiene la capacidad y obligación de promover el bien público.

“Si los incentivos nos ayudan a vencer este virus, creo que deberíamos usarlos”, dijo Biden. “Todos nos beneficiamos si podemos vacunar a más personas”.

ANÁLISIS | Los mandatos de vacunación son políticamente riesgosos, pero pueden funcionar

Biden también elogió a las empresas e instituciones privadas, como la Liga Nacional de Fútbol, que están imponiendo nuevas medidas estrictas y, en algunos casos, exigen que sus empleados se vacunen o se enfrenten a ser excluidos de sus puestos de trabajo u obligados a buscar nuevos.

En una entrevista con Wolf Blitzer de CNN, el coordinador de respuesta de covid-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients, habló en términos severos sobre lo que enfrentaban los grupos de personas que no querían vacunarse y que trabajan en el Gobierno, describiendo “un sistema difícil de pruebas regulares, uso de mascarilla, distanciamiento social” y la prohibición de viajar por trabajo.

“Creemos que la gente hará lo correcto”, dijo Zients. “Protégete, protege a tus seres queridos, protege a tu comunidad y vacúnate”.

Pero el cambio de la administración de Biden y un reciente endurecimiento de los protocolos de uso de mascarilla en el Capitolio ya están encontrando una fuerte resistencia por parte de los sospechosos habituales, una señal de que el deseo de muchos republicanos de politizar incluso los esfuerzos anodinos para combatir el virus provocará una reacción caricaturesca.

Los líderes republicanos a nivel federal y estatal han criticado recientemente los llamados de los expertos en salud pública para volver a tácticas de mitigación más sólidas, como el uso de máscaras en entornos potencialmente peligrosos. En Washington, los republicanos de la Cámara de Representantes organizaron el jueves una protesta contra el restablecimiento de un mandato de máscara por parte del médico tratante en la cámara baja al caminar hacia el lado del Senado del Capitolio de Estados Unidos, donde no se requieren cubrimientos faciales. Más tarde, un miembro de la bancada de derecha llamada Freedom Caucus arremetió contra la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y la describió como “autoritaria”.

“Su tiranía, francamente, no conoce límites”, resopló el representante de Arizona Andy Biggs, quien luego apuntó a las nuevas reglas que Biden estaba listo para implementar. “Esto se filtrará y eso básicamente ofuscará y derogará nuestros derechos como estadounidenses. Vamos a luchar contra esto. Lucharemos como Freedom Caucus, y lucharemos contra esto como estadounidenses”.

Estas empresas están exigiendo la vacuna de covid-19 a sus empleados

¿Un cambio en el impulso?

Después de unos meses extraordinarios que llevaron al país al borde de la meta de Biden de que el 70% de los adultos estadounidenses recibieran al menos una dosis para el 4 de julio, el esfuerzo por la vacunación, según la estimación del presidente, ha golpeado “una pared de ladrillos”, según gente familiarizada con su punto de vista. El ritmo se ha acelerado en los últimos días, ya que los informes de hospitales abrumados y las tasas de casos vertiginosas dominaron las noticias, y las advertencias sobre la transmisibilidad de la variante delta pueden haber movido a los estadounidenses indecisos a la acción.

Pero la ansiedad sobre la suspensión relativa de la vacunación probablemente se amplifique por los detalles contenidos en un informe interno presentado a los CDC, y revelado por primera vez el jueves por la noche por The Washington Post y luego confirmado por CNN, que sugiere que la variante es mucho más transmisible que las cepas más antiguas, puede causar una enfermedad más grave, y cuando causa infecciones posvacunación, puede transmitirse tan fácilmente como cuando infecta a personas no vacunadas.

El documento parece proporcionar algunos datos que respaldan la controvertida decisión del martes de la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, de cambiar la guía de la agencia sobre el uso de mascarillas.

“Creo que la gente debe entender que aquí no estamos haciendo de pastorcito mentiroso. Esto es serio”, dijo Walensky a CNN el jueves por la noche, confirmando que la presentación de diapositivas le fue presentada en una sesión informativa al mediodía más temprano en el día. “Lo único que diré es que me ha alentado en los últimos días ver que más personas toman medidas en respuesta al hecho de que es malo: más organizaciones, empresas, estados y localidades que toman las medidas necesarias para que logremos salir de esto”.

Biden no ha llegado a imponer requisitos de vacunas aún más estrictos, y Zients le dijo a Blitzer el jueves que un requisito de vacuna a nivel nacional “no es una autoridad que estemos explorando en absoluto”, y señaló que el “Departamento de Justicia ha dicho que es legal que los empleadores exijan vacunas”.

Documento filtrado de los CDC muestra que la variante delta es mucho más contagiosa y podría causar una enfermedad más grave

Poco después de que Biden hablara, el Departamento de Defensa anunció que se le pedirá a todo el personal militar y civil que certifique su estado de vacunación o se enfrente a nuevos requisitos “para usar una máscara, distancia física, cumplir con un requisito de prueba regular y estar sujeto a restricciones de viaje.”

El departamento, que ya tiene una lista de vacunas requeridas para el personal militar en casa y en el extranjero, no llegó a agregar las vacunas de covid a la lista, pero lo está considerando.

Por el momento, la Casa Blanca parece contenta con ver si su posición endurecida estimula un aumento en las vacunaciones, al tiempo que espera que brinde más espacio para que el sector privado adopte nuevos requisitos estrictos.

“Creo que vas a encontrar que la paciencia de las empresas, la paciencia de muchas otras personas que se está agotando”, dijo Biden, “porque el hecho es que, si tuvieras altas tasas de vacunación, no estaríamos en este punto”.

Un número creciente de empresas de tecnología de alto perfil, proveedores de atención médica y cadenas minoristas ya han comenzado a insistir en que sus empleados se vacunen. Google, Facebook, Netflix, los gigantes de viajes compartidos Uber y Lyft, junto con Saks Fifth Avenue y otros condicionan el empleo a la vacunación o llegan al punto, en algunos casos, como con los banqueros Morgan Stanley, de prohibir que los empleados no vacunados pongan un pie en sus instalaciones.

La NFL recientemente sacudió al mundo del deporte con el anuncio de que los equipos que no podían jugar partidos debido a los brotes de covid causados por jugadores o personal no vacunados enfrentaban la posibilidad de perder partidos y controles de juego, una medida que provocó una reacción violenta de algunos jugadores pero también, al menos de manera anecdótica, llevó a algunos a ceder y vacunarse.

Mensajes contradictorios de los republicanos

El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, quien constantemente ha abrazado la vacunación, es el narrador de un nuevo anuncio de radio de 60 segundos que se transmite en su estado de Kentucky que, recordando su propia experiencia con la polio, insta a los electores a vacunarse.

“En aquel entonces, nos tomó décadas desarrollar una vacuna”, dice McConnell en el lugar, describiendo la creación y la distribución de las tres vacunas de covid-19 disponibles en EE.UU. como “nada menos que un milagro médico moderno”.

Biden el jueves elogió a McConnell, señaló que algunos presentadores de Fox News han comenzado a alentar a los espectadores a que reciban las dosis y resaltó a otra republicana, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, cuyo estado tiene una de las tasas de vacunación más bajas, por su tono más contundente. La semana pasada, Ivey dijo que los no vacunados estaban “eligiendo un horrible estilo de vida de dolor autoinfligido”.

OPINIÓN | La popularidad de Joe Biden: luego de la tormenta… disfrutemos la calma

“Se supone que la gente tiene sentido común”, dijo a los periodistas en Birmingham. “Pero es hora de empezar a culpar a las personas no vacunadas, no a la gente normal. Son las personas no vacunadas las que nos defraudan”.

Pero muchos republicanos de alto perfil, incluso aquellos que fomentan las vacunas, se han burlado de la reciente guía de salud pública.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, un acólito del expresidente Donald Trump y potencial contendiente presidencial en 2024, ha sido uno de los más fervientes detractores de las pautas y recomendaciones de los funcionarios de salud pública.

Hablando en una reunión en Utah esta semana, despreció la nueva guía de los CDC que anima a los estadounidenses en puntos críticos de covid a cubrirse la cara cuando están en interiores, independientemente de su estado de vacunación.

“¿No recibieron el memorando de los CDC? No los veo cumpliendo”, bromeó a una multitud que se reía, en su mayoría sin mascarilla.

DeSantis, que vende productos que se burlan del Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, en su sitio web de campaña, ha hecho de la demonización del principal funcionario de salud pública un elemento básico de su incipiente discurso.

“Los floridanos son libres de elegir, y todos los estadounidenses deben tener la libertad de elegir, cómo gobiernan sus asuntos, cómo se cuidan a sí mismos y a nuestras familias”, dijo DeSantis en Salt Lake City. “No deberían ser condenados a vivir, independientemente del estado de la unión, condenados a vivir en una distopía fauciana”.

La dura advertencia de Fauci: “Vamos en la dirección equivocada” en la lucha contra el covid-19

Un día después, de vuelta en el reino de la realidad enloquecedora, Biden buscó fortalecer a los estadounidenses para los días aún más difíciles que se avecinaban.

“Sé que esto es difícil de escuchar. Sé que es frustrante. Sé que es agotador pensar que todavía estamos en esta pelea. Sé que esperábamos que esta fuera una línea simple y directa sin problemas ni nuevos desafíos”, dijo Biden, “pero eso no es la vida real”.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.