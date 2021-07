Todo lo que debes saber sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS)

CNN - Spanish

Alejandra Ramos Barreda

(CNN Español) — El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) es un beneficio migratorio temporal que estableció el gobierno de Estados Unidos para las personas de ciertas nacionalidades que no pueden regresar a sus países de origen de forma segura, ya sea por un conflicto armado en curso, un desastre natural y otras condiciones extraordinarias de carácter temporal.

Los beneficiarios del TPS, así como las personas que son elegibles durante la revisión inicial de sus casos, no serán removidos de EE.UU. y tampoco serán detenidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Los beneficiarios también pueden buscar trabajo en EE.UU. mediante el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) y obtener autorización para viajar.

El estatus de TPS se otorga por plazos de 6, 12 o 18 meses a la vez, periodos que pueden ser extendidos si el país de origen continúa cumpliendo con las condiciones necesarias para su designación. Sin embargo, tal como lo indica su nombre, el estatus de TPS es temporal, por lo que no es un precedente para buscar la residencia permanente legal o la ciudadanía de EE.UU.

Hasta marzo, aproximadamente 320.000 personas estaban bajo el estatus de TPS, una mayoría de beneficiarios provienen de El Salvador, seguido por Haití, Honduras, Nepal y Nicaragua, según datos del Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés).

Las prioridades de Biden en sus primeros 100 días 0:42

Más sobre inmigración:

¿Quién puede pedir la residencia en Estados Unidos y cómo se solicita? ¿Cómo solicitar asilo en Estados Unidos? Te lo explicamos paso a paso

¿Quién es elegible al TPS?

Para ser beneficiario de TPS, es necesario ser ciudadano de un país designado bajo esa categoría o una persona sin nacionalidad cuya última residencia fue un país designado para el TPS. Además, se tiene que haber estado físicamente presente en EE.UU. desde la fecha de efectividad más reciente del programa, además de haber residido de forma continua en EE.UU. desde la fecha especificada por el DHS. Estas son las diferencias entre residencia continua y presencia física, citadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

En el caso de ciudadanos de Venezuela, se les requiere haber residido continuamente en EE.UU. desde el 8 de marzo de 2021, mientras que para ciudadanos de El Salvador la fecha de efectividad es el 9 de marzo de 2001.

TPS para venezolanos: lo que debes saber sobre el estatus de protección temporal otorgado por el gobierno de Biden

No serán elegibles para aplicar o mantener el estatus de TPS:

Las personas condenadas por un delito grave o dos o más delitos menores cometidos en EE.UU. Si es encontrado inadmisible bajo lo establecido en la sección 212(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés). Si está sujeto a cualquiera de los impedimentos para obtener asilo. Si no se reinscribe al TPS, según se requiere.

¿Cómo solicito el TPS?

En el caso de ser elegible, se deberá presentar el formulario I-821 y también se puede solicitar la Autorización de Empleo mediante el formulario I-765. Al momento de realizar su solicitud inicial, deberá presentar los siguientes documentos:

Evidencia de identidad y nacionalidad Evidencia de fecha de entrada a EE.UU. Evidencia de residencia continua

Usan nuevas tácticas para intentar cruzar hacia EE.UU. 0:48

¿Cuánto cuesta solicitar el TPS?

Según un funcionario del gobierno que habló con periodistas para proveerles información de referencia, la aplicación al TPS tiene un costo de US$ 50. Además, se deberá pagar una tarifa por exámenes biométricos con costo de US$ 85, y si se requiere una autorización de trabajo, que cuesta US$ 410 adicionales. En total, solicitar el TPS tiene un costo de US$ 545. El costo para menores de edad es de US$ 50.

¿Qué países tienen TPS en Estados Unidos?

Una decena de países tienen Estatus de Protección Temporal en EE.UU. debido a condiciones en esas naciones que hacen que el regreso de los nacionales a esos países no sea seguro. Las razones pueden ser conflicto armado, desastres naturales, o condiciones temporales extraordinarias.

Según el USCIS, los ciudadanos de estos países pueden acceder al TPS:

El Salvador (extensión automática hasta el 4 de octubre de 2021) Haití (extensión automática hasta el 3 de febrero de 2023) Honduras (extensión automática hasta el 4 de octubre de 2021) Nepal (extensión automática hasta el 4 de octubre de 2021) Nicaragua (extensión automática hasta el 4 de octubre de 2021) Somalia (extendido hasta el 17 de marzo de 2023) Sudán (extensión automática hasta el 4 de octubre de 2021) Sudán del Sur (extendido hasta el 2 de mayo de 2022) Siria (extendido hasta el 30 de septiembre de 2022) Venezuela (válido hasta el 9 de septiembre de 2022) Yemen (extendido hasta el 3 de marzo de 2023) Birmania (válido hasta el 25 de noviembre de 2022)

En julio, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, designó Haití para recibir el TPS por 18 meses como respuesta a los conflictos actuales. De acuerdo con USCIS, las personas originarias de Haití que han estado residiendo continuamente en EE.UU. desde el 29 de julio de 2021, podrán presentar su solicitud de registro de TPS desde el 3 de agosto de 2021 hasta el 3 de febrero de 2023.

OPINIÓN | Haití: de tragedia en tragedia

Anteriormente los ciudadanos de Guinea, Liberia y Sierra Leona tenían estatus de protección temporal.

¿Puedo obtener una tarjeta verde bajo TPS?

Si bien el TPS es un beneficio temporal, registrase al TPS no impide presentar una Solicitud de Ajuste de Estatus. Sin embargo, la elegibilidad para tal ajuste depende de la “admisión” del beneficiario. El gobierno de EE.UU. define como “admisión” a “la entrada legal de un extranjero a Estados Unidos después de la inspección y autorización de un oficial de inmigración”.

Por esta razón es que los no ciudadanos que son beneficiarios de TPS y que ingresaron ilegalmente al país no podrán solicitar una tarjeta verde.

Corte Suprema ratifica condición para personas con TPS 1:06

Cronología de hechos importantes sobre el TPS

Julio 2021: USCIS anunció que los solicitantes del TPS, que son nacionales elegibles de Birmania, Siria, Somalia, Venezuela o Yemen —o personas sin nacionalidad cuya última residencia habitual fue en dichos países— pueden presentar su solicitud en línea, si es la primera vez que lo hacen. “USCIS actualmente trabaja en hacer disponible la presentación de solicitudes en línea para las personas que se reinscriban y solicitantes iniciales para todas las designaciones a TPS en un futuro”, indicó la agencia gubernamental.

Junio 2021: La Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de los inmigrantes con estatus TPS que buscan obtener la residencia permanente impidiéndoles solicitar la tarjeta verde si ingresaron ilegalmente al país.

Marzo de 2021: El gobierno del presidente Joe Biden otorgó el TPS a cientos de miles de venezolanos con lo que se espera que unas 300.000 personas se postulen y puedan permanecer legalmente en EE.UU., durante al menos 18 meses.

Diciembre de 2020: El DHS extendió la documentación relacionada con el TPS hasta el 4 de octubre de 2021 para personas de El Salvador, Nicaragua, Honduras y otros países.

Octubre de 2019: El gobierno de EE.UU. anunció la decisión de ampliar un año más el permiso para vivir y trabajar sin riesgo de ser deportados, extendiendo la validez de los permisos de trabajo hasta el 4 de enero de 2021.

8 de enero de 2018: El DHS anunció su decisión de terminar el TPS para El Salvador tras un periodo de transición de 18 meses. El TPS para El Salvador estaba programado para finalizar el 9 de septiembre de 2019, pero la terminación no ha entrado en vigor debido a una impugnación legal.

Noviembre de 2017: El DHS anunció que el TPS para Nicaragua finalizaría el 5 de enero de 2019 debido a que “los esfuerzos de recuperación relacionados con el huracán Mitch se han completado en gran parte”.

Finales de 2017: La administración de Donald Trump decidió revocar el estatus de TPS para Nicaragua y El Salvador, y puso en espera una decisión final para Honduras.

2001: La administración de George W. Bush otorgó el estatus de TPS a ciudadanos salvadoreños tras dos terremotos que sacudieron el país. Tanto el gobierno de Bush como el de Barack Obama extendieron el TPS a los centroamericanos de El Salvador, Honduras y Nicaragua, al considerar que estos países eran inseguros para sus ciudadanos debido a la alteración de las condiciones de vida provocadas por los desastres naturales.

2001: Antes de dejar el cargo en enero de 2001, el presidente Bill Clinton dijo que su administración suspendería temporalmente las deportaciones a El Salvador debido a un gran terremoto.

5 de enero de 1999: La Secretaría de Justicia otorgó el estatus de TPS a Honduras y Nicaragua debido a las “graves inundaciones y daños asociados” y “alteraciones sustanciales de las condiciones de vida” causadas por el huracán Mitch.

Noviembre de 1998: A raíz del huracán Mitch, la entonces secretaria de Justicia Janet Reno anunció que suspendería temporalmente la deportación de ciudadanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

1990: El estatus TPS fue establecido por el Congreso como parte de la Ley de Inmigración de 1990. El Salvador fue el primer país en ser beneficiario del TPS.

Leopoldo Martínez: TPS a venezolanos es alivio humanitario 0:56

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.