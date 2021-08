La ciudad más poblada de África está luchando contra las inundaciones y el aumento del nivel del mar. Es posible que pronto sea inhabitable, advierten expertos

CNN - Spanish

Lagos, Nigeria (CNN) — Automóviles y casas sumergidos en el agua, pasajeros chapoteando en las inundaciones hasta las rodillas para llegar a los buses y propietarios que calculan el costo de sus propiedades destruidas.

Bienvenidos a Lagos en temporada de lluvias.

Los residentes de Nigeria, la nación más poblada de África, están acostumbrados a las inundaciones anuales que azotan la ciudad costera durante los meses de marzo a noviembre. Sin embargo, a mediados de julio, el principal distrito comercial de la isla de Lagos experimentó una de las peores inundaciones de los últimos años.

“Fue muy malo e inusual”, dijo a CNN Eselebor Oseluonamhen, de 32 años.

“Salí de mi casa… No me di cuenta de que había llovido tanto… Había mucho tráfico en mi ruta debido a la inundación. Cuanto más avanzábamos, más alto era el nivel del agua. Fue subiendo hasta que cubrió el parachoques de mi automóvil… luego hubo agua fluyendo dentro de mi automóvil”, recordó Oseluonamhen, que dirige una empresa de medios en Lagos.

Every year!!!! Same same in Lagos!! Nothing is ever done about flooding but to tell citizens to move…..Pls keep your saloon cars at home o.Even SUVs dey swim 🏊‍♂️ pic.twitter.com/bN31UuLOzK — Kate Henshaw (@HenshawKate) July 16, 2021

Las fotos y videos publicados en redes sociales mostraron decenas de vehículos inundados de agua después de una lluvia torrencial. Las inundaciones paralizan la actividad económica, a un costo estimado de alrededor de US$ 4.000 millones por año.

Lagos, una ciudad baja en la costa atlántica de Nigeria, y hogar de más de 24 millones de personas, puede volverse inhabitable para fines de este siglo a medida que el nivel del mar aumente debido al cambio climático, sugieren las proyecciones científicas.

El problema se agrava por “sistemas de drenaje inadecuados y mal mantenidos y un crecimiento urbano descontrolado”, entre otros, según un estudio dirigido por el Instituto de Estudios del Desarrollo.

La agencia hidrológica de Nigeria (NIHSA) ha pronosticado más inundaciones catastróficas en septiembre, generalmente el pico de la temporada de lluvias.

Costa erosionada

Lagos está construido en parte sobre tierra firme y una serie de islas.

Está lidiando con una costa en erosión que hace que la ciudad sea vulnerable a las inundaciones, lo que, según el ambientalista nigeriano Seyifunmi Adebote, es atribuible al calentamiento global y la “acción inducida por el hombre durante un período prolongado”.

La extracción de arena para la construcción es un factor importante que contribuye a la erosión de la costa en Lagos, han dicho expertos ambientales.

Manzo Ezekiel, un portavoz de la agencia de manejo de emergencias de Nigeria (NEMA), dijo a CNN que la orilla del río de la isla Victoria de Lagos ya está siendo “arrasada… particularmente en el área VI de Lagos”. “Existe el problema de que la orilla del río está siendo arrastrada. El aumento en el nivel del agua está carcomiendo la tierra”, agregó Ezekiel.

En la isla Victoria, se está construyendo un próspero vecindario de Lagos, una ciudad costera completamente nueva bautizada como ‘Eko Atlantic’, en terrenos ganados al océano Atlántico, y estará protegida de la crecida de las aguas por un muro de 8 kilómetros de largo construido de bloques de hormigón, dicen los desarrolladores.

Si bien el ambicioso proyecto podría contribuir a reducir la escasez de viviendas en otras partes de la ciudad, Ezekiel teme que “recuperar la tierra del mar ejerza presión sobre otras áreas costeras”.

Otros críticos han argumentado que las áreas adyacentes no protegidas por el muro quedarán vulnerables a las marejadas. CNN se ha puesto en contacto con Eko Atlantic para obtener comentarios.

Ciudades costeras en riesgo de ser sumergidas

Las ciudades costeras bajas en algunas partes del mundo pueden estar permanentemente sumergidas para el 2100, según mostraron los hallazgos de un estudio. El estudio publicado por el grupo de investigación Climate Central indicó que las áreas afectadas podrían hundirse por debajo de la línea de la marea alta si el nivel del mar continúa aumentando.

“Como resultado de la contaminación que atrapa el calor de las actividades humanas, el aumento del nivel del mar podría impulsar las inundaciones crónicas en tres décadas por encima de terrenos que actualmente son hogar de unas 300 millones de personas”, dijo el estudio. “Para 2100, las áreas que ahora albergan a 200 millones de personas podrían caer permanentemente por debajo de la línea de la marea alta”, agregó.

Se ha pronosticado que los niveles globales del mar aumentarán más de 2 metros para fines de este siglo.

Esto deja a Lagos, que según los expertos está a menos de dos metros sobre el nivel del mar, en un estado precario, dado que una parte de la costa de Nigeria es baja. En un estudio de 2012, la Universidad de Plymouth del Reino Unido descubrió que un aumento del nivel del mar de solo 1 a 3 metros “tendrá un efecto catastrófico en las actividades humanas” en los entornos costeros de Nigeria.

Adebote le dijo a CNN que el destino de Lagos “dependería de cómo le demos prioridad a esta predicción científica y de las acciones correspondientes que tomemos como respuesta”. “Es solo cuestión de tiempo antes de que la naturaleza haga presión y esto podría ser un desastre”, agregó.

Inundaciones mortales en Nigeria

Las inundaciones perennes en las áreas costeras de Nigeria han dejado muchos muertos y decenas de desplazados. Según datos de NEMA, más de 2 millones de personas se vieron afectadas directamente por las inundaciones en 2020.

Al menos 69 personas perdieron la vida en desastres por inundaciones el año pasado. En 2019, más de 200.000 personas se vieron afectadas por las inundaciones con 158 muertes.

“Todos los años somos testigos de inundaciones en Nigeria. Es un problema que ha traído el cambio climático y estamos viviendo con él”, dijo Ezekiel a CNN.

Más allá de la vulnerabilidad de Lagos al cambio climático, se cree que los sistemas de drenaje deficientes y las cunetas obstruidas en grandes extensiones de la ciudad han intensificado los problemas de las inundaciones.

“Por mucho que el cambio climático influya en el aumento del nivel del mar, lo que se puede ver en este video es predominantemente un problema del sistema de drenaje”, tuiteó un usuario de las redes sociales mientras reaccionaba a un video de las recientes inundaciones en Lagos.

Sin embargo, a medida que aumentan las inundaciones en algunas áreas, los vecindarios de bajos ingresos construidos en humedales recuperados tienen que lidiar con edificios que se hunden.

Quedaron atrapados en un metro inundado 1:12

Mantener a Lagos a flote

Adebote le dijo a CNN que para que Lagos se mantenga a flote frente a las inundaciones y el aumento del nivel del mar, debe adaptarse al cambio climático.

“Necesitamos observar nuestras infraestructuras: sistemas de drenaje, instalaciones de gestión de residuos, estructuras de viviendas… ¿Cuán resistentes y adaptables son estas infraestructuras frente a las presiones ambientales y cuándo se ponen al lado de nuestra creciente población?”, dijo.

Vista aérea de Lagos, Nigeria, en abril de 2016.

Las autoridades de Lagos han comenzado desde entonces a limpiar los canales de agua del estado para mitigar las inundaciones perennes.

El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, también ha expresado la voluntad del país de asociarse con aliados mundiales para abordar el cambio climático.

“Esperamos trabajar con el presidente [Joe] Biden y la vicepresidenta [Kamala] Harris. Tenemos una gran esperanza y optimismo en el fortalecimiento de las relaciones cordiales existentes, trabajando juntos para abordar el terrorismo global, el cambio climático, la pobreza y mejorar la economía lazos y el comercio”, escribió Buhari en un tuit de enero.

Pero Adebote comenta que las respuestas del Gobierno a la acción climática “han sido en gran parte deficientes”.

“Hay mucho que se debe hacer y se tomarán acciones consistentes y deliberadas por parte de varias partes interesadas para que Nigeria tome las acciones climáticas adecuadas, especialmente para adaptarse a los impactos que ya están amenazando nuestro sustento”, agregó.

Un activista ambiental, Olumide Idowu, instó a las autoridades gubernamentales a asociarse con el sector privado a fin de impulsar fondos para abordar los problemas.

“El Gobierno debería considerar las asociaciones del sector privado para que impulsen el financiamiento climático para resolver los problemas de las inundaciones”, dijo Idowu a CNN.

La economía de Nigeria ha tenido problemas en los últimos años, reduciendo el financiamiento para el cambio climático y otros sectores críticos. No obstante, las autoridades aún se están comprometiendo a acelerar la respuesta del país al cambio climático.

El mes pasado, el Ministerio de Medio Ambiente de Nigeria anunció la aprobación presidencial de una política nacional renovada sobre el cambio climático, destinada a abordar “la mayoría, si no todos, de los desafíos planteados por el cambio climático y la vulnerabilidad climática en el país”, escribió un portavoz del Ministerio en una publicación de Twitter.

