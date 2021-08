Se prevé que esta temporada de incendios forestales, que es superior al promedio, continúe hasta septiembre, o tal vez se alargue más

CNN - Spanish

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Con más del 95% del oeste de Estados Unidos en sequía, combinado con un mes de temperaturas por encima de lo normal, una perspectiva publicada el domingo predice que la temporada de incendios podrían ser sombrías.

“Se pronostica que el potencial de incendios significativos por encima de lo normal continuará hasta septiembre para gran parte del noroeste, las Montañas Rocosas del Norte y porciones del norte de las áreas geográficas de la Gran Cuenca y las Montañas Rocosas”, escribió el Centro Nacional Interagencial de Incendios.

En algunos lugares donde se presenta esta tendencia se podría extender aún más.

“Se pronostica que la mayoría de las montañas y laderas de California tendrán un potencial superior a lo normal hasta septiembre, con áreas propensas a los vientos marinos que probablemente retendrán un potencial superior a lo normal en octubre y noviembre en el sur de California”, dijo el centro de bomberos.

La crisis climática ha hecho que los incendios forestales más mortíferos y destructivos sean parte de la nueva normalidad. En más de la mitad de las áreas con sequía en el oeste, las condiciones se consideran extremas o excepcionales. La agencia de bomberos también destaca la actividad de tormentas eléctricas secas que se sumaron a los brotes de incendios en julio.

“La actividad de los rayos continuó en gran parte del oeste y Alaska durante julio. Un abundante brote de tormentas secas ocurrió del 7 al 8 de julio en el interior del noroeste y las Montañas Rocosas del Norte y encendió numerosos incendios grandes en Oregon, Washington, Idaho y Montana”.

Antes, durante y después de este evento, las temperaturas eran increíblemente cálidas y los niveles de humedad eran extremadamente bajos. Esto solo ayudó en el potencial de incendios para la región.

Más de 800.000 hectáreas quemadas

Con temperaturas en todo el oeste que continúan oscilando entre mediados de los 30 grados centígrados y más de 37 grados centígrados, el peligro de incendio seguirá siendo crítico.

Más de 12 millones de personas en el oeste se encuentran actualmente bajo alertas de calor. Las temperaturas en el noroeste estarán entre 15 y 20 grados por encima de lo normal esta semana a medida que continúen las advertencias de bandera roja y las peligrosas condiciones de incendio.

Esta temporada de incendios ya ha sido asombrosa.

El incendio de contrabando en Oregon es ahora el incendio más grande del país y ha quemado más de 161.877 hectáreas, según el sitio de rastreo federal InciWeb.

Noventa y un grandes incendios en el oeste han quemado más de 728.000 hectáreas.

Las condiciones de incendio ahora son tan malas como “las condiciones de quema de mediados de agosto en un mal año”, dijo el centro de incendios con base en informes de campo. La actividad de los incendios forestales generalmente ha alcanzado su punto máximo en agosto.

