Miles de inmigrantes con destino a Estados Unidos quedaron varados en Necoclí, Colombia

CNN - Spanish

Mariana Toro

Necoclí, Colombia (CNN) — Miles de ellos viajaron para llegar aquí desde Haití, Venezuela, Chile, Brasil, e incluso más allá, desde Ghana, Mali y Togo. Y ahora están varados.

Los migrantes comienzan a hacer fila en la playa de Necoclí, en la costa caribeña del norte de Colombia, temprano en la mañana. Ante ellos está el Golfo de Urabá, un tramo del mar Caribe que interrumpe su largo viaje hacia el norte hacia Estados Unidos.

Una vez que cruzan, si cruzan, se enfrentan a una caminata de 60 kilómetros a través de la selva del Tapón del Darién para llegar a Panamá y, finalmente, a Costa Rica y Nicaragua. Si sobreviven hasta ahí, se unirán a los flujos masivos de personas desesperadas que caminan hacia el norte a través de Centroamérica, todos en su camino hacia la frontera entre Estados Unidos y México.

Pero por ahora, los viajeros esperanzados en Necoclí están en un callejón sin salida. Aquí solo hay una compañía de transbordadores que puede llevar a los migrantes a través del golfo, y su capacidad está al límite.

Municipio colombiano informa que están varados más de 10.000 migrantes que esperan llegar a EE.UU.

“Tratamos de trasladar a ochocientos o novecientos migrantes por día, pero es difícil. Normalmente son trescientas o cuatrocientas personas, tal vez quinientas, pero ahora son novecientas personas día tras día tras día. Nunca había visto algo así antes”, dice Edward Villarreal, quien trabaja como traductor para la empresa de transbordadores Caribe SAS.

En las últimas semanas, hasta 15.000 migrantes han llegado a Necoclí, según la Defensoría del Pueblo de Colombia. La ciudad, que normalmente tiene una población de solo 22.000 habitantes, se encuentra en un punto de quiebre. “Todo el sistema de salud, los servicios públicos y de alimentación se han derrumbado”, dijo el alcalde de Necoclí, Jorge Tobón, a los medios locales la semana pasada.

Caribe SAS ahora tiene una lista de espera de más de 8.000 viajeros que han comprado boletos pero ahora tienen que esperar al próximo lugar disponible. Las entradas están agotadas hasta el 10 de agosto, dijo Villarreal a CNN.

Migrantes varados de Cuba, Haití y varios países africanos viajan en un barco desde Necoclí a Capurganá, Colombia, el 31 de julio de 2021.

Las consecuencias económicas de la pandemia

La mayoría de las personas que intentan este viaje buscan una segunda oportunidad, según entrevistas de CNN con decenas de migrantes y autoridades de la ciudad.

Edem Agbanzo, de 30 años, tiene un título en cocina y emigró por primera vez de Togo a Ghana para trabajar como chef. Pero después de un año, los violentos enfrentamientos entre musulmanes y católicos en África occidental lo obligaron a huir, dijo.

En 2019, voló a Chile y encontró trabajo informal como jardinero; luego lo perdió nuevamente cuando estalló la pandemia de covid-19. Después de esperar a que el país reabriera durante más de un año, él y un amigo salieron a la carretera el 17 de julio.

“Decidimos ir a Estados Unidos porque el nuevo presidente ofreció una oportunidad para las personas que están sufriendo y no tienen estabilidad en su propio país para mudarse allí y explicar su caso. Si eres elegible para ser aceptado, puedes quedarte”, dijo Agbanzo a CNN, a pesar de las recientes advertencias de la administración de Biden a los migrantes: “No vengan”.

Biden pide a los migrantes que “no vengan a Estados Unidos”

Agbanzo espera mudarse a Georgia, donde tiene familiares que pueden patrocinar su solicitud de visa.

Su historia es similar a la de miles de migrantes en Necoclí, la gran mayoría de los cuales son haitianos que se habían asentado previamente en otros países de Sudamérica, como Brasil y Chile, pero han sido desarraigados por presiones económicas en medio de confinamientos por covid-19 y restricciones laborales.

Muchos tenían trabajos informales antes de la pandemia y eran especialmente vulnerables a caer en la pobreza extrema cuando las economías se tensaron el año pasado.

Georgina Ducleon, originaria de Haití, vivió en Río de Janeiro durante más de seis años, le dijo a CNN. Ahora viaja con sus dos hijos pequeños. Ambos son menores de cinco años y tienen ciudadanía brasileña.

Su familia perdió sus ingresos cuando estalló la pandemia y Rio se confinó, dice Duclean, y ya no creen que un futuro sea posible allí.

Tiene miedo de la jungla y le espera una larga caminata. “Pero ponemos nuestras vidas en manos de Dios y, con su ayuda, vamos a triunfar”, le dijo a CNN.

Las autoridades locales están particularmente preocupadas por los migrantes de origen haitiano, quienes tienden a viajar con sus familias, según Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia.

“Necesitamos asegurarnos de brindar protección a todas estas personas y en particular a los niños en la carretera”, dijo Espinosa la semana pasada.

La Cruz Roja Colombiana instaló una carpa en la playa para ayudar a los migrantes a comprender sus opciones. “Nuestra prioridad es darles información, muchos no tienen idea de adónde van o tienen muy pocos planes de viaje”, dice la voluntaria de la Cruz Roja Diana Marcela, ella misma oriunda de Venezuela y que se mudó a Colombia en 2016.

“Comparto mucho de su dolor… sé cómo deben sentirse”, dijo sobre los migrantes.

Un migrante duerme en la playa en Necoclí el 31 de julio de 2021.

Entre los servicios que brinda la Cruz Roja se encuentra un punto de conexión Wi-Fi gratuita donde los migrantes pueden conectarse a internet. Gran parte de la planificación del viaje ocurre en los chats de WhatsApp, donde los migrantes comparten consejos y advierten de los peligros que se avecinan.

Esteban Núñez de Ciudad Bolívar en Venezuela está en cinco chats grupales. Mostró a CNN un video compartido de un migrante exitoso que recuerda su viaje por Panamá y México, antes de llegar finalmente a Times Square de Nueva York.

Pero en otro grupo, el mensaje de voz de una mujer comparte una experiencia diferente: su grupo fue asaltado dos veces en la jungla, y ella dice que presenció cadáveres, cuerpos mutilados y múltiples violaciones en las profundidades del bosque.

La mayoría de los consejos en estos grupos se relacionan con dinero y cómo hacer el viaje más barato. Núñez dijo que gastó US$ 180 en equipamiento y provisiones para preparar su viaje, incluida una carpa, zapatos para caminar y un colchón. Solo el viaje a Necoclí le costó el equivalente a US$ 200 en pasaje de bus, comida y alojamiento.

Un vuelo de Bogotá a la ciudad de Panamá cuesta tan solo US$ 75, pero no es una opción para los migrantes que viajan sin papeles o que no tienen una visa válida para Panamá.

Remi Wilfor, un haitiano que solía vivir en Chile, sueña con llegar algún día a Brooklyn, Nueva York, donde vive una tía. Pero después de cobrar todos sus ahorros en julio, el equivalente a US$ 900, ya ha gastado US$ 800 solo para llegar a Necoclí.

Informantes denuncian las malas condiciones de las instalaciones de Fort Bliss para menores migrantes

Ahora está aterrado tratando de hacer el resto del viaje con solo US$ 100.

El sábado, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, viajó a Necoclí. Prometió que la Armada de Colombia construiría un muelle de emergencia para aliviar el estrés en la ciudad, al permitir que más botes recojan a los migrantes y los transporten a través del golfo.

Pero también enfatizó que el problema requiere una solución mayor. Los gobiernos extranjeros en la región deben organizar conversaciones para regular el flujo de migrantes, ya que cada vez más personas huyen de la miseria económica agravada por la pandemia, dijo.

El periodista Juan Arturo Gómez contribuyó con el reportaje.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.