Por qué los clavadistas olímpicos se duchan y usan esas pequeñas toallas entre saltos

CNN - Spanish

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) — Los espectadores de los Juegos Olímpicos de Tokio aparentemente están un poco desconcertados por el comportamiento de los atletas en los eventos de salto o clavado olímpico.

Los clavadistas suelen salir del agua después de una zambullida e inmediatamente se dan una ducha rápida al lado de la piscina, aunque ya estén mojados. Luego se secan con pequeñas toallas, aunque se volverán a mojar en la próxima inmersión.

Juegos Olímpicos de Tokio 2020: medallas y resultados en vivo

“¿Por qué los clavadistas se bañan después de cada inmersión?” ha sido una de las principales búsquedas de Google sobre los Juegos Olímpicos en la última semana.

Entonces, ¿por qué? A medida que continúan los eventos de salto en plataformas esta semana, hablamos con Jacob Brehmer, entrenador de buceo de Ball State University en Indiana, para obtener algunas respuestas.

1 de 47 | El colombiano Anthony Jose Zambrano celebra su segundo puesto en la final de los 400 m en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: ANTONIN THUILLIER/AFP vía Getty Images) 2 de 47 | Sigue aquí todas las medallas de deportistas latinos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. (Foto: HANNAH MCKAY/POOL/AFP vía Getty Images) 3 de 47 | Pedro Barros de Brasil ganó medalla de plata en skateboarding parque masculino. (Photo by LIONEL BONAVENTURE/AFP via Getty Images) 4 de 47 | Ana Marcela Cunha de Brasil celebra su medalla de oro en el evento de natación en aguas abiertas el 4 de agosto. (Leonhard Foeger / AP) 5 de 47 | Thiago Braz, de Brasil, celebra en el podio con su medalla de bronce después de competir en el evento de salto con pértiga masculino durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. (Photo by INA FASSBENDER/AFP via Getty Images) 6 de 47 | El boxeador Abner Teixeira de Brasil ganó medalla de bronce en la categoría de 81-91 kg. (Photo by Buda Mendes/Getty Images) 7 de 47 | Martine Grael y Kahena Kunze del equipo de Brasil celebran el oro en vela 49er femenino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el puerto de yates de Enoshima. (Photo by Clive Mason/Getty Images) 8 de 47 | El brasileño Alison Dos Santos celebra después de obtener el tercer lugar en la final masculina de 400 metros con vallas durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. (Photo by JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images) 9 de 47 | La brasileña Rebeca Andrade, medallista de oro, posa en el podio tras la final de salto de caballo femenino de gimnasia artística durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el Centro de Gimnasia Ariake en Tokio el 1 de agosto de 2021. (Foto: JEFF PACHOUD/AFP vía Getty Images) 10 de 47 | Rebeca Andrade se quedó con la medalla de plata en gimnasia all-around, competencia en la que resultó ganadora la estadounidense Sunisa Lee. Es la primera medalla olímpica en esa disciplina para Brasil en la historia de los Juegos Olímpicos. (Foto: MARTIN BUREAU/AFP vía Getty Image) 11 de 47 | De izquierda a derecha, las medallistas de bronce Laura Pigossi y Luisa Stefani, del equipo de Brasil, posan en el podio durante la ceremonia de entrega de medallas de dobles femeninos de tenis en el noveno día de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el Parque de Tenis Ariake el 01 de agosto de 2021 en Tokio, Japón. (Foto: Clive Brunskill/Getty Images) 12 de 47 | La brasileña Mayra Aguiar, medallista de bronce, celebra durante la ceremonia de entrega de medallas de -78 kg de judo femenino. (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images) 13 de 47 | El medallista de bronce Bruno Fratus, de Brasil, muestra su emoción durante la ceremonia de entrega de medallas de los 50 metros libres masculinos en el noveno día de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el Centro Acuático de Tokio el 1 de agosto de 2021 en Tokio, Japón. (Foto: Maddie Meyer/Getty Images) 14 de 47 | El brasileño Italo Ferreira hizo historia en los Juegos Olímpicos al ganar la primera medalla de oro en la competencia masculina de surf. (Foto: Francisco Seco / AP). 15 de 47 | Kelvin Hoefler, de Brasil, posa con la medalla de plata en el podio al final de la competencia de skateboarding street masculino durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el Ariake Sports Park Skateboarding en Tokio el 25 de julio de 2021. (Foto: JEFF PACHOUD/AFP vía Getty Images) 16 de 47 | Rayssa Leal, de Brasil, posa con su medalla de plata durante la ceremonia de entrega de medallas de la final de skateboarding femenino en el tercer día de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Ariake Urban Sports Park el 26 de julio de 2021 en Tokio, Japón. (Foto: Patrick Smith/Getty Images) 17 de 47 | Fernando Scheffer, de Brasil, ganó medalla de bronce en natación, en la competencia de 200 metros estilo libre masculino. (Foto: ODD ANDERSEN/AFP vía Getty Images) 18 de 47 | El medallista de bronce B, Daniel Cargnin, de Brasil, posa en el podio durante la ceremonia de entrega de medallas de la final de judo masculino de -66 kg en el segundo día de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el Nippon Budokan el 25 de julio de 2021 en Tokio, Japón. (Foto: Harry How/Getty Images) 19 de 47 | El cubano Arlen López venció al británico Ben Whittaker para ganar la medalla de oro olímpica en el boxeo de peso semipesado masculino en Tokio el miércoles. (Photo by Buda Mendes/Getty Images) 20 de 47 | El peso welter cubano Roniel Iglesias ganó el martes su segunda presea de oro olímpica, el primer título en los Juegos de Tokio para el boxeo de Cuba. (Photo by Luis Robayo – Pool/Getty Images) 21 de 47 | El boxeador cubano Lázaro Álvarez ganó la medalla de bronce en la categoría de peso pluma masculino (52-57 kg). (Photo by LUIS ROBAYO/POOL/AFP via Getty Images) 22 de 47 | Los medallistas de oro Serguey Torres Madrigal y Fernando Dayan Jorge Enríquez, de Cuba, celebran en el podio luego de la final de los 1000m dobles de canoa masculina durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. (Photo by PHILIP FONG/AFP via Getty Images) 23 de 47 | Mijaín López, de Cuba, consiguió su cuarto oro consecutivo en lucha grecorromana (categoría 130 kilos) y alcanzó el 2 de agosto de 2021 a leyendas como Carl Lewis, Michael Phelps y Al Oerter como los únicos deportistas con cuatro títulos olímpicos en una misma prueba. (Foto: Tom Pennington/Getty Images) 24 de 47 | El cubano Luis Alberto Orta Sánchez logró la medalla de oro en lucha grecorromana masculina de 60 kg. tras vencer en la final al japonés Kenichiro Fumita en los Juegos Olímpicos de Tokio el 2 de agosto de 2021. (Foto: JACK GUEZ/AFP via Getty Images) 25 de 47 | La cubana Yaime Pérez logró la medalla de bronce en lanzamiento de disco en los Juegos Olímpicos de Tokio el 2 de agosto de 2021. (Foto: BEN STANSALL/AFP via Getty Images) 26 de 47 | Leuris Pupo, medallista de plata del equipo de Cuba, durante la ceremonia de entrega de medallas en las Finales Masculinas de tiro con pistola de 25 m. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images) 27 de 47 | El cubano Juan Miguel Echevarría (izq.) logró la medalla de plata y su compatriota Maykel Masso el bronce en salto de longitud masculino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Estadio Olímpico de Tokio el 2 de agosto de 2021. (Foto: INA FASSBENDER/AFP via Getty Images) 28 de 47 | La cubana Idalys Ortiz posa con su medalla de plata durante la ceremonia del podio del judo femenino + 78kg. (Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images) 29 de 47 | El taekwondista cubano Rafael Yunier Alba Castillo conquistó la medalla de bronce en la categoría de más de 80 kilos en los Juegos de Tokio, sumando la primera presea para el equipo de la isla. (Foto: Maja Hitij/Getty Images) 30 de 47 | La medallista de plata de Ecuador Tamara Yajaira Salazar Arce posa durante la ceremonia de entrega de medallas de la competencia femenina de halterofilia de 87 kg. (Photo by MOHD RASFAN/AFP via Getty Images) 31 de 47 | Neisi Patricia Dajomes Barrera, de Ecuador, posa con su medalla de oro en el podio tras la competencia de halterofilia femenina de 76 kg durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el Foro Internacional de Tokio el 1 de agosto de 2021. (Foto: LUIS ACOSTA/AFP vía Getty Images) 32 de 47 | Richard Carapaz, de Ecuador, posa con la medalla de oro que ganó en la prueba de ciclismo de ruta masculino en el Fuji International Speedway, en el primer día de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el 24 de julio de 2021 en Oyama, Shizuoka, Japón. (Foto: Tim de Waele/Getty Images) 33 de 47 | La venezolana Yulimar Rojas, ganadora de la medalla de oro, celebra además su nuevo récord mundial tras competir en la final de salto triple femenino durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el Estadio Olímpico de Tokio el 1 de agosto de 2021. (Foto: ANDREJ ISAKOVIC/AFP vía Getty Images) 34 de 47 | El pesista venezolano Julio Rubén Mayora consiguió la medalla de plata el 28 de julio y le dio a su país la primera medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio. Mayorga consiguió la presea de plata en en halterofilia categoría 73kg al levantar un total de 346 kilos (156+190). El desista venezolano había logrado el bronce en el Mundial del 2018 y también fue campeón panamericano de Lima 2019. 35 de 47 | El venezolano Keydomar Giovanni Vallenilla Sánchez, medallista de plata, posa en el podio durante la ceremonia de victoria de la competencia de halterofilia masculina de 96 kg durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el Foro Internacional de Tokio el 31 de julio de 2021. (Foto: LUIS ACOSTA/AFP vía Getty Images) 36 de 47 | El medallista de plata Daniel Dhers, del equipo de Venezuela, posa en el podio después de la final masculina de park del BMX Freestyle en el noveno día de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el Parque Deportivo Urbano Ariake el 01 de agosto de 2021 en Tokio, Japón. (Foto: Ezra Shaw/Getty Images) 37 de 47 | Jasmine Camacho-Quinn de Puerto Rico celebra después de ganar el oro en la final de 100 metros con vallas en Tokio 2020. (Martin Meissner / AP) 38 de 47 | Mariana Pajón lo ha hecho una vez más, ha vuelto a subir al Olimpo de la gloria deportiva ganando la medalla de plata de BMX Femenino. (Foto: Francois Nel/Getty Images) 39 de 47 | El colombiano Carlos Ramírez ganó el bronce en la final de BMX Masculino tras llegar tercero en la carrera. (Foto: Francois Nel/Getty Images) 40 de 47 | Luis Javier Mosquera Lozano, de Colombia, posa con la medalla de plata durante la ceremonia de entrega de medallas de halterofilia 67 kg masculino en el segundo día de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el Foro Internacional de Tokio el 25 de julio de 2021 en Tokio, Japón. (Foto: Chris Graythen/Getty Images) 41 de 47 | Crismery Santana del equipo de República Dominicana posa con la medalla de bronce durante la ceremonia de entrega de medallas de Halterofilia – Grupo A de 87 kg femenino. (Photo by Chris Graythen/Getty Images) 42 de 47 | De izquierda a derecha, los medallistas de plata Marileidy Paulino, Lidio Andrés Feliz, Anabel Medina Ventura y Alexander Ogando, del equipo de la República Dominicana, posan en el podio durante la ceremonia de entrega de medallas de la final de relevos 4×400 metros mixtos en el noveno día de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el Estadio Olímpico el 1 de agosto de 2021 en Tokio, Japón. (Foto: Ryan Pierse/Getty Images) 43 de 47 | Zacarias Bonnat Michel, de República Dominicana, posa con su medalla de plata en el podio de la ceremonia de victoria de la competición de halterofilia masculina de 81 kg durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el Foro Internacional de Tokio el 31 de julio de 2021. (Foto: LUIS ACOSTA/AFP vía Getty Images) 44 de 47 | Aremi Fuentes Zavala, de México, posa con la medalla de bronce durante la ceremonia de entrega de medallas de halterofilia 76 kg femenino en el noveno día de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el Foro Internacional de Tokio el 1 de agosto de 2021 en Tokio, Japón. (Foto: Chris Graythen/Getty Images) 45 de 47 | Las mexicanas Alejandra Orozco (izquierda) y Gabriela Agundez ganaron medalla de bronce en clavados sincronizados. (Foto: ATTILA KISBENEDEK/AFP vía Getty Images) 46 de 47 | Alejandra Valencia (izquierda) y Luis Álvarez (derecha), de México, posan con la medalla de bronce de la competencia por equipos mixtos en el primer día de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el campo de tiro con arco del parque Yumenoshima, el 24 de julio de 2021 en Tokio, Japón. (Foto: Justin Setterfield/Getty Images) 47 de 47 | Ignacio Mendy y Gaston Revol celebran el triunfo de Argentina contra Gran Bretaña en rugby, lo que le dio a los argentinos la medalla de bronce, la primera del país en Tokio 2020. (Foto: Dan Mullan/Getty Images)

end div.modal

Por que los clavadistas se bañan

Según Brehmer, la respuesta se reduce a una cosa.

“Los clavadistas se duchan entre inmersiones, por lo general, solo para mantenerse calientes a sí mismos y a sus músculos”, dice. Por lo general, se enjuagan con agua más caliente que la de la piscina.

¿Cuánto valen las medallas de los Juegos Olímpicos?

Las piscinas de buceo bajo techo como la del Centro Acuático de Tokio deben mantener la temperatura del agua a al menos 26 grados Celsius (78,8 grados Fahrenheit), según la FINA, el organismo rector que establece las reglas para las competiciones internacionales de deportes acuáticos.

“Por lo general, después de que un buceador realiza una inmersión, tendrá que esperar una buena cantidad de tiempo antes de su próxima inmersión”, dice Brehmer. “La… temperatura del aire en la terraza de la piscina puede ser un poco fría, por lo que la ducha puede ayudar a mantener los músculos calientes. El clavadismo es un deporte tan preciso y rápido, si el clavadista se enfría un poco y se tensa, realmente podría afectar su desempeño”.

la clavadista Ingrid Oliveira de Brasil se da una ducha después de competir en la preliminar de plataforma de 10 metros de clavados femeninos en los Juegos Olímpicos de Tokio el 4 de agosto.

Por qué usan toallas diminutas

Mantener el calor es también una de las razones por las que los nadadores y clavadistas usan toallas diminutas llamadas chamois —que se pronuncia “shammy”— en los eventos importantes.

Las toallas son portátiles y extremadamente absorbentes de agua, lo que permite a los clavadistas secarse rápidamente y mantenerse calientes, dice Brehmer.

Tom Daley enloquece a internet gracias a su suéter

Permanecer seco también significa inmersiones más seguras y competitivas.

“Cuando los clavadistas están dando vueltas en el aire, se agarran de las piernas y aprietan con mucha fuerza”, dice. “Si sus piernas están mojadas, entonces existe una buena posibilidad de que… sus manos se resbalen y salgan de la inmersión temprano, lo que podría resultar en lesiones y casi siempre puntuaciones más bajas”.

La clavadista olímpica Quan Hongchan de China compite en la final de saltos de plataforma de 10 metros femeninos durante los Juegos Olímpicos de Tokio el 5 de agosto.

¿Por qué pegan sus cuerpos con cinta adhesiva?

Los clavadistas olímpicos realizan acrobacias alucinantes en piscinas profundas a alta velocidad, y mantener sus músculos sanos es una parte crucial de su éxito.

Cualquier estrés en el movimiento de los músculos puede dar lugar a resultados drásticos. Esa es otra razón por la que algunos clavadistas usan cinta adhesiva en las rodillas, la espalda o los hombros.

Es similar a la cinta que usan los jugadores de voleibol de playa, tenistas y otros atletas.

“Estaba un poco nerviosa”, dijo Quan Hongchan tras ganar oro para China en clavados a sus 14 años

“Básicamente, solo proporciona un poco de apoyo adicional y puede aliviar el dolor en músculos, articulaciones y ligamentos”, dice Brehmer.

En un deporte altamente competitivo donde la más mínima ventaja puede significar la diferencia entre una medalla y terminar sexto, muchos atletas no dejan nada al azar.

Daniel Dhers vuela en bicicleta y da medalla a Venezuela 4:11

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.