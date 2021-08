No hay evidencia de que Lollapalooza fuera un evento superpropagador de covid-19, dicen autoridades

CNN - Spanish

(CNN) — “No hay evidencia en este momento de un evento de superpropagador” en Lollapalooza, el famoso festival de música de Chicago, dijo la comisionada del Departamento de Salud Pública, la Dra. Allison Arwady, en una conferencia de prensa el jueves.

En total se han reportado 203 casos de covid-19, incluidos 58 residentes de Chicago, 138 residentes de Illinois y siete residentes fuera del estado. No se han reportado hospitalizaciones ni muertes, según Arwady.

“La conclusión es que no hemos visto nada que nos haya sorprendido en relación con este brote de Lollapalooza”, dijo.

A los asistentes al festival de música Lollapalooza se les pedía una prueba de vacunación contra el covid-19 antes de su ingreso el 29 de julio de 2021. (Crédito: Scott Olson/Getty Images)

Aproximadamente el 90% de las personas que asistieron a Lollapalooza están vacunadas, pero el Departamento de Salud utilizó el 88% vacunados como una estimación conservadora para sus cálculos, dijo.

El Departamento de Salud estima que aproximadamente 385.000 personas asistieron al festival.

“Entonces, en total, estimamos que entre los asistentes vacunados a Lollapalooza, al 0,004% se les diagnosticó covid. Eso es cuatro de cada 10.000 asistentes vacunados, o 127 asistentes”, dijo Arwady.

“Entre los asistentes no vacunados, como se esperaba, vimos una tasa más alta de casos de covid-19, pero aún era baja. Entre los asistentes de Lollapalooza no vacunados, estimamos un 0,0016% o 16 de cada 10.000 asistentes; 76 asistentes no vacunados informaron que dieron positivo, y hasta ayer no teníamos hospitalizaciones ni muertes reportadas. Seguimos haciendo el seguimiento”.

Lollapalooza Music Festival. (Scott Olson/Getty Images)

Cualquiera que haya dado positivo en o después del Lollapalooza dentro de los 14 días posteriores al festival se incluye en los datos, por lo que la transmisión puede ser o no del festival real, señaló Arwady.

Confirman realización del festival Lollapalooza en EE.UU. a su máxima capacidad

De las personas que dieron positivo, el 71% no eran residentes de Chicago, el 79% tenían menos de 30 años, el 62% eran blancos y el 82% tenían síntomas. El 17% de los asistentes positivos especificaron otros lugares de exposición potencial de alto riesgo, como visitar bares y viajar desde fuera del estado, dijo Arwady.

