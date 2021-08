¿Quién era Charlie Watts?

CNN - Spanish

(CNN) — Charlie Watts, el legendario baterista de la banda británica The Rolling Stones, murió a los 80 años. Esto es lo que debes saber de su carrera:

Charlie Watts nació el 2 de junio de 1941 en Londres. Creció en el suburbio de Wembley, al oeste de Londres. Fue un apasionado de la batería desde muy temprana edad. Según relató su madre, le compararon una batería a los 14 años.

Su primer trabajo fue en publicidad y, en su tiempo libre, Watts escribió y publicó un libro para niños sobre la leyenda del jazz Charlie Parker llamado “Oda a un pájaro volador”. El prefacio decía: “Esta historia fue compilada por un Charlie para un gran Charlie”.

Al mismo tiempo, Watts tocaba en una banda con Alexis Korner, el padre fundador de la escena del blues británico, en Ealing, al oeste de Londres, donde el difunto miembro de los Stones Brian Jones, Mick Jagger y Eric Clapton también eran músicos invitados.

En 1962, Jones formó la banda The Rolling Stones con el cantante Jagger, el pianista Ian Stewart y los guitarristas Keith Richards y Dick Taylor. Watts rechazó la primera oferta del grupo para que se uniera, pero finalmente cedió y tocó su primer concierto con ellos en enero de 1963.

En 1964, The Rolling Stones alcanzaron el número uno en las listas de éxitos británicos con su versión de “It’s All Over Now” de Bobby Womack.

El equipo de compositores de Jagger-Richards creó su primer clásico genuino, “(I Can’t Get No) Satisfaction”, en 1965. La banda disfrutó de una serie de sencillos exitosos hasta bien entrado 1966, incluido”Paint It Black,” “19th Nervous Breakdown,” “Get off My Cloud,” “Have You Seen Your Mother, Baby” y “Lady Jane”.

El grupo mantuvo una enorme popularidad durante décadas con álbumes clásicos como “Aftermath” (1966), “Sticky Fingers” (1971) y “Tattoo You” (1981), y con giras masivas por estadios que los llevaron por todo el mundo.

