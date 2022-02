Anuncian conciertos de BTS en Las Vegas en 2022: fechas y preventa de entradas

Alexandra Ferguson

(CNN) — El grupo BTS anunció que tendrá una corta residencia de cuatro noches con cuatro conciertos en el estadio Allegiant de Las Vegas.

La serie de conciertos “Permission to Dance on Stage” tendrá lugar en Las Vegas los días 8, 9, 15 y 16 de abril y se transmitirán en vivo a través de livestream en el MGM Grand Garden Arena.

El livestream también estará disponible en todo el mundo la última noche de los conciertos.

“El LIVE PLAY es un evento presencial de pago en el que ARMY puede ver el concierto en tiempo real en una pantalla grande para que compartan el sentimiento en vivo del concierto”, explica un comunicado publicado en el Instagram del grupo.

Kim Taehyung, conocido en el grupo como V, anunció en sus redes sociales la semana pasada que había dado positivo en la prueba de covid-19, diciendo: “Gracias por preocuparse por mí, me recuperé totalmente gracias a ustedes”. El cantante ya terminó con la cuarentena.

Otros miembros de la banda, RM, Suga y Jimin, dieron positivo por covid-19 el año pasado y en enero, y ya se han recuperado.

El grupo se dirige a la etapa surcoreana de su gira el próximo mes. Se presentarán en el Estadio Olímpico de Jamsil los días 10, 12 y 13 de marzo. Estos conciertos también se transmitirán en directo.

Los conciertos serán los primeros shows en persona que ofrecerá el grupo en Corea del Sur desde octubre de 2019.

Cómo acceder a la preventa de entradas: fechas y horarios

Según anuncia Ticketmaster, el 100% de las entradas para las cuatro fechas de los conciertos de BTS en Las Vegas estarán disponibles para comprarse en la preventa. La compañía ha habilitado un sistema de registro para lograr acceso a dicha preventa. Este se encontrará habilitado desde el 23 de febrero hasta el sábado 26 de febrero a las 8:00 p.m. hora de Miami.

Los usuarios que formen parte del BTS Global Official Fanclub Army Membership, pueden registrarse para una preventa especial (ARMY Member presale) a través de Weverse.

Las fechas y horarios para la preventa de las entradas queda así:

Miembros del BTS Global Official Fanclub ARMY – acceso el 2 de marzo de 6:00 p.m. a 1:00 a.m. hora de Miami. Si tras estos quedan entradas disponibles, la preventa para personas verificadas en Ticketmaster (General Verified Fan Presale) tendrá lugar el 3 de marzo de 6:00 p.m. a 1:00 a.m. hora de Miami. En último lugar, en el caso de que aun queden entradas por vender, habrá una venta al público general el viernes 4 de marzo a las 6:00 p.m. hora de Miami.

Con información de Sergio Gómez de CNN en Español

