Ashleigh Barty, la tenista número uno del mundo, anuncia que se retira del tenis profesional

(CNN) – La número uno del mundo Ashleigh Barty, de Australia, se retira del tenis profesional a los 25 años.

La Asociación de Tenis Femenino (WTA, por sus siglas en inglés) hizo el anuncio en un comunicado de prensa este martes, y la propia Barty lo informó en redes sociales.

“Estoy muy agradecida por todo lo que este deporte me ha dado y me voy sintiéndome orgullosa y realizada. Gracias a todos los que me han apoyado a lo largo del camino, siempre estaré agradecida por los recuerdos de por vida que creamos juntos”, dijo Barty en una publicación de Instagram.

Barty ganó 15 títulos individuales, incluidos tres títulos de Grand Slam, y 12 títulos de dobles en el WTA Tour. A principios de este año, fue la primera australiana en ganar el título de individuales del Abierto de Australia desde 1978, y no perdió un set. Si sigue retirada, ese habrá sido su último partido: una victoria por 6-3, 7-6 (2) contra la estadounidense Danielle Collins.

Barty se convirtió por primera vez en la No. 1 del mundo el 24 de junio de 2019. Ha ocupado el primer puesto durante 114 semanas consecutivas, la cuarta racha más larga en la historia de la WTA detrás de Steffi Graf (186 semanas), Serena Williams (186) y Martina Navratilova (156), según la WTA. En total, Barty ocupó el primer puesto durante 121 semanas, la séptima mayor cantidad de todos los tiempos en la historia de la WTA.

Barty es la segunda No. 1 del mundo en el juego femenino en retirarse en la cima. Justine Henin se retiró el 14 de mayo de 2008 luego de pasar 61 semanas consecutivas en el No. 1.

“Ashleigh Barty, con su característico revés cortado, complementado por ser la mejor competidora, siempre ha liderado con el ejemplo a través del profesionalismo inquebrantable y el espíritu deportivo que aportó a cada partido”, dijo el presidente y director ejecutivo de la WTA, Steve Simon. “Con sus logros en los Grand Slam, las finales de la WTA y alcanzando el puesto número 1 en el ranking mundial, se ha establecido claramente como una de las grandes campeonas de la WTA. Le deseamos a Ash lo mejor y sabemos que seguirá siendo una gran embajadora del deporte del tenis mientras se embarca en este nuevo capítulo de su vida. La extrañaremos”.

Barty, quien comenzó su carrera en el tenis profesional en 2010, se tomó un descanso del deporte entre 2014 y 2016 antes de regresar al tenis a tiempo completo en 2017. Luego se volvió dominante en el deporte, con marca de 188-56 en eventos del Tour. Barty había ganado 25 de 26 de sus últimos partidos y ganó un título en tres de sus últimos cuatro torneos.

