Will Smith renuncia a la Academia tras afirmar que sus acciones en los Oscar “fueron ofensivas, dolorosas e inexcusables”

(CNN) — Tras abofetear al presentador Chris Rock en el escenario de los Oscar del pasado fin de semana, Will Smith anunció en un comunicado el viernes que renuncia a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

“Mis acciones en la 94° entrega de los premios de la Academia fueron ofensivas, dolorosas e inexcusables. La lista de personas a quienes herí es larga e incluye a Chris, su familia, muchos amigos y seres queridos, todos los asistentes y el público que lo presenció desde casa. Traicioné la confianza de la Academia”, escribió Will Smith.

Y continuó: “Privé a los otros nominados y ganadores de la oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo. Estoy desconsolado”.

El actor afirmó que quiere “volver a centrar la atención en aquellos que la merecen por sus logros y permitir que la Academia vuelva al increíble trabajo que realiza para apoyar la creatividad y el arte en el cine”. “Por ello, renuncio como miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y aceptaré cualquier otra consecuencia que la Junta considere apropiada”, dice el final de su comunicado.

Smith abofeteó a Chris Rock en los premios después de que el comediante hiciera una broma sobre la cabeza rapada de la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith, quien sufre de alopecia.

“Jada te quiero, ‘G.I. Jane 2’, no puedo esperar a verla”, dijo Rock mientras presentaba el premio al mejor documental.

Smith subió al escenario, abofeteó a Rock, luego volvió a su asiento y le gritó al cómico: “¡Deja el nombre de mi esposa fuera de tu p**** boca!”.

La Academia acepta la renuncia

Minutos después de que se conociera la noticia, la Academia informó que aceptaba la dimisión y continuaría con su procedimiento disciplinario.

“Hemos recibido y aceptado la renuncia inmediata del Sr. Will Smith a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Seguiremos adelante con nuestros procedimientos disciplinarios contra el Sr. Smith por violaciones de las Normas de Conducta de la Academia, antes de nuestra próxima reunión de la Junta directiva programada para el 18 de abril”, dijo David Rubin, presidente de la organización.

El miércoles, la junta directiva de la Academia dijo que había iniciado “procedimientos disciplinarios” en su contra.

La Academia afirmó que las acciones de Smith fueron un “evento traumático y profundamente impactante” que rompió sus estándares de conducta y dijo que la acción disciplinaria podría incluir una suspensión, expulsión u otras sanciones.

“Las cosas se desarrollaron de una manera que no podríamos haber anticipado. Si bien nos gustaría aclarar que se le pidió al Sr. Smith que abandonara la ceremonia y se negó, también reconocemos que podríamos haber manejado la situación de manera diferente”, escribió en ese momento la Academia.

Las palabras de Chris Rock

Esta semana, al volver a los escenarios en un espectáculo en Boston, Rock abordó públicamente el incidente por primera vez.

“Déjenme divagar y la m*****”, dijo Rock con lágrimas en los ojos, señalando la cálida respuesta del público que lo recibió con ovaciones de pie.

“¿Cómo estuvo su fin de semana?” bromeó, a lo que la audiencia respondió con risas.

“No tengo un montón de m***** que decir sobre eso, así que si vinieron aquí por eso”, dijo apagándose, y luego continuó: “Había escrito un espectáculo completo antes de este fin de semana. Todavía estoy procesando lo que sucedió, así que en algún momento hablaré sobre esa m*****. Será serio. Será divertido, pero ahora mismo voy a contar algunos chistes”.

El comediante luego siguió con su espectáculo.

