Empleados de Twitter plantean preguntas sobre la adquisición de Musk en una reunión general

Nueva York (CNN Business) — Elon Musk está oficialmente listo para comprar Twitter y los empleados de la compañía tienen preguntas.

En una reunión general el lunes por la tarde con el CEO Parag Agrawal y el presidente de la junta de Twitter, Bret Taylor, los empleados plantearon preguntas acerca de todo, desde lo que significaría el acuerdo para su compensación hasta si el expresidente de EE.UU. Donald Trump regresaría a la plataforma, de acuerdo con un audio de la llamada obtenido por CNN.

La llamada se produce después de que el consejo de administración de Twitter anunciara el lunes que había llegado a un acuerdo para vender la empresa a Musk por 54,20 dólares la acción. El acuerdo culmina un sorprendente ciclo de noticias en el que el CEO de Tesla y SpaceX se convirtió en uno de los mayores accionistas de Twitter, se ofreció y rechazó un asiento en su directorio y una oferta para comprar la compañía, todo en menos de un mes, y pone al hombre más rico del mundo a cargo de una de las redes sociales más influyentes. También plantea grandes preguntas sobre cómo tomarán forma los cambios propuestos por Musk para la plataforma, incluida la relajación de las restricciones de contenido.

Sin cambios por el momento

Agrawal, que ha estado a cargo de Twitter durante solo cuatro meses, les dijo a los empleados que no esperaran grandes cambios antes de que se cierre el trato, lo que sucederá antes de fin de año. También dijo que “no hay planes de despidos en este momento” y que las políticas de trabajo remoto de Twitter continuarán hasta que se cierre el trato.

“De aquí al cierre… seguiremos tomando decisiones como siempre lo hemos hecho, guiados por los principios que hemos tenido”, dijo. “Eso no quiere decir que las cosas no vayan a cambiar, las cosas han ido cambiando… He estado hablando de impulsar un cambio positivo en la empresa y lo seguiré haciendo porque nos hace mejores y nos hace más fuertes. Una vez que se cierre el trato, se podrían tomar diferentes decisiones”.

Agrawal dijo que el liderazgo de Twitter buscaría encontrar tiempo para que los empleados hicieran preguntas directamente a Musk. Agregó que espera pasar tiempo con Musk y le contará al multimillonario los principios que han guiado las decisiones de Twitter.

¿Volverá Trump a Twitter?

En respuesta a la pregunta sobre si la cuenta de Trump, que se eliminó de Twitter a principios del año pasado por violar sus políticas sobre incitar a la violencia después del asalto al Capitolio, volvería a la plataforma, Agrawal le dijo al personal que eso es algo que deberían preguntarle a Musk. Y añadió: “una vez que se cierre el trato, sabremos en qué dirección irá la plataforma”.

Un empleado preguntó qué podría significar la adquisición de Musk para el “compromiso con la inteligencia artificial y el aprendizaje automático responsables y éticos” de Twitter. “Hemos sido vistos como líderes de la industria en este campo y hemos atraído a algunas de las mejores y más brillantes mentes del campo, pero parecería que los valores de la nueva propiedad no están alineados”, dijo.

Agrawal calificó ese trabajo como “crítico para que Twitter pueda servir a nuestros clientes” y dijo que “necesitamos continuar haciendo ese trabajo”.

Otros empleados preguntaron qué podría significar la adquisición de Musk para la retención y el desgaste de los empleados. El acuerdo llega en un momento en que ya existe una mayor competencia por el talento en el mercado laboral, especialmente en la industria tecnológica.

“Este es de hecho un período de incertidumbre”, dijo Agrawal. “Todos ustedes tienen diferentes sentimientos y puntos de vista sobre esta noticia, muchos de ustedes están preocupados, algunos de ustedes están emocionados, muchas personas aquí están esperando entender cómo va esto y tener una mente abierta… Si trabajamos juntos, no tendremos que preocuparnos por perder el núcleo de lo que hace poderoso a Twitter, que es que todos nosotros trabajemos juntos en interés de nuestros clientes todos los días”.

Optimismo

Más adelante en la llamada, Agrawal dijo que era “optimista” sobre el futuro de la empresa.

“La forma en que pienso sobre lo que ha dicho… él quiere que Twitter sea una fuerza poderosa y positiva en el mundo, como todos nosotros”, dijo Agrawal.

Por su parte, Musk dijo en un comunicado el lunes que “la libertad de expresión es la base de una democracia funcional, y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad”. Agregó que “Twitter tiene un enorme potencial; espero trabajar con la compañía y la comunidad de usuarios para desbloquearlo”.

