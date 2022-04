Guerra de Rusia en Ucrania, última hora: Imágenes de satélite muestran la destrucción de la planta de Mariúpol

Sol Amaya

(CNN Español) — La guerra de Rusia en Ucrania no da tregua. El Ministerio de Defensa de Rusia finalmente confirmó que está utilizando submarinos en el Mar Negro para llevar a cabo ataques con misiles de crucero contra objetivos ucranianos.

Mientras tanto, Ucrania dice que sus tropas siguen resistiendo los ataques rusos en varios frentes, a pesar de la nueva evidencia de que las unidades rusas están cruzando la frontera.

Estos son algunos de los desarrollos más recientes

La planta de acero de Azovstal en Mariúpol ha sido significativamente destruida por los ataques rusos, según muestran las imágenes de satélite: Casi todos los edificios de la planta siderúrgica de Azovstal, el último reducto ucraniano en Mariúpol, han sido destruidos, según muestran nuevas imágenes satelitales de Maxar Technologies.

Hay grandes agujeros en los techos, la señal reveladora de un ataque militar. Algunos techos están completamente derrumbados y algunos edificios han quedado reducidos a escombros.

La planta de acero Azovstal en Mariúpol, Ucrania, se ve en esta imagen satelital tomada el 29 de abril. (Maxar Technologies)

Muchos de los edificios residenciales y gubernamentales directamente al este de la planta también han sido completamente destruidos.

CNN informó anteriormente que las fuerzas ucranianas y cientos de residentes restantes se han refugiado en los sótanos profundos de la planta de acero. No está claro a partir de las imágenes de satélite tomadas el viernes si alguno de los ataques militares ha destruido alguna de las instalaciones del sótano.

Sviatoslav Palamar, comandante del Regimiento Azov en la planta, le dijo a CNN el viernes que la planta ha sido intensamente bombardeada por artillería, barcos y ataques aéreos.

“Hay sótanos y búnkeres a los que no podemos llegar porque están bajo los escombros”, dijo Palamar. “No sabemos si las personas están vivas o no. Hay niños de cuatro meses a 16 años. Pero hay personas atrapadas en lugares a los que no se puede llegar”. Un submarino ruso lanza misiles contra Ucrania: Unas imágenes publicadas este viernes por el Ministerio de Defensa ruso muestran supuestamente el lanzamiento de misiles de crucero Kalibr desde un submarino diésel en algún lugar del Mar Negro. “La tripulación de un submarino diesel-eléctrico de la Flota del Mar Negro ha lanzado una salva de misiles de crucero Kalibr desde el Mar Negro contra la infraestructura militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania”, dijo el ministerio en la aplicación de mensajería Telegram.

Hace una semana, las fuerzas armadas ucranianas informaron de que dos docenas de unidades de la flota rusa seguían operando en el Mar Negro, incluyendo “submarinos con armas de misiles”. Este lunes añadieron que las tropas rusas estaban “lanzando ataques con misiles y bombas contra infraestructuras militares y civiles, incluso desde bombarderos estratégicos, barcos y submarinos”.

Ucrania mantiene a raya a las fuerzas rusas en medio de la intensificación de los ataques: El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania dijo que las tropas rusas están aumentando su presencia en el este de Ucrania mediante la incorporación de unidades normalmente con base en el Lejano Oriente de Rusia. Dijo que los últimos esfuerzos de los soldados rusos para abrirse paso en la zona de Izium habían sido resistidos, pero que seguían presionando en una ofensiva hacia la ciudad de Lyman, un importante centro ferroviario que fue alcanzado por la artillería rusa este viernes. El Estado Mayor añadió que también hubo intensos combates en torno a Rubizhne y Popasna, dos ciudades que los rusos llevan varias semanas intentando tomar.

CNN es testigo de la devastación en Járkiv, Ucrania 2:29

Bombardeos en la frontera rusa: El bombardeo de un pueblo de la región rusa de Bryansk, fronteriza con Ucrania, causó daños, pero no víctimas, según el gobernador Alexander Bogomaz. Dijo en un comunicado que la aldea de Zhecha quedó bajo fuego cuando los sistemas de defensa aérea interceptaron un avión ucraniano que entraba en territorio ruso. La onda expansiva del incidente dañó el revestimiento de los “edificios tecnológicos de la terminal petrolera” y la zona circundante, dijo Bogomaz, añadiendo que nadie resultó herido.

Rusia rechaza las propuestas de evacuación de Mariúpol: Rusia rechaza todas las propuestas de evacuación de Mariúpol, según un alto funcionario ucraniano. Myhailo Podoliak dijo que Rusia está rechazando los esfuerzos para ayudar a evacuar a la gente de la ciudad portuaria sitiada “porque es simbólico para el enemigo destruir la ciudad y sus defensores – el Regimiento Azov”.

El humo se eleva desde los terrenos de la planta siderúrgica Azovstal en Mariúpol, Ucrania, el 29 de abril. (Andrey Borodulin/AFP/Getty Images)

“El presidente y el jefe de la oficina del presidente están apelando continuamente a los líderes mundiales para que nos ayuden a convencer a la parte rusa de la necesidad de un corredor humanitario desde Mariúpol”, dijo Podoliak en una declaración publicada en el sitio web del partido gobernante Servidor del Pueblo. Añadió que los rusos mostraron “una absoluta falta de voluntad para hablar” o hacer concesiones.

La embajadora del Reino Unido regresa a Kyiv: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha agradecido al Reino Unido el regreso de su embajadora a Kyiv. Aunque no se ha anunciado oficialmente desde Londres que Melinda Simmons vuelve a trabajar en la capital ucraniana, ella misma tuiteó este viernes: “Ha sido un viaje largo, pero ha merecido la pena recorrer la distancia. Me alegro de estar de nuevo en Kyiv”. En su discurso por vídeo de este viernes por la noche, Zelensky dijo que el regreso de la embajadora británica significaba que las misiones diplomáticas de los 27 países volvían a funcionar en Kyiv. “Se trata de un gesto de apoyo muy importante para Ucrania y estamos agradecidos a todos ellos”, dijo.

Embajadora del Reino Unido en Ucrania Melinda Simmons. (Yuliia Ovsyannikova/Ukrinform/Future Publishing/Getty Images)

Polonia envía refuerzos a Ucrania: Polonia ha enviado más de 200 tanques de combate T-72 a Ucrania en las últimas semanas, dijo este viernes Polskie Radio, la radio nacional de servicio público de Polonia, citando a la agencia de noticias IAR. Hasta ahora, Polonia ha proporcionado a Ucrania equipos militares por valor de US$ 1.600 millones, según declaró la semana pasada el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki. Además de los tanques de combate, dijo la Radio Polskie, el equipo también incluye docenas de vehículos de combate de infantería y los obuses autopropulsados 2S1 Carnation, drones, lanzacohetes múltiples Grad y sistemas de defensa aérea portátiles Piorun (Thunderbolt).

Este artículo fue redactado con información de , Paul P. MurphyEliza Mackintosh, Sana Noor Haq, Simone McCarthy, Brad Lendon, y el staff de CNN

